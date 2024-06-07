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AFAD'ın deprem yardımlarını 1 yıldır ulaştırmadığı iddiası! 2 çalışanın yeri değiştirildi

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6 Şubat 2023'teki depremler için AFAD'a yapılan yardımların 1 yıldır yerine ulaştırılamadığı yönündeki haberlerden sorumlu tutulan İstanbul AFAD İl Müdürlüğü'nde çalışan iki kişi, Şırnak'ta görevlendirildi. Konuyla ilgili konuşan sendika sekreteri, olayı araştırılacağı yerde arkadaşlarına sürgün cezası verildiğini belirterek hukuk dışı muamele yapıldığını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli olarak 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin ardından bölgeye gönderilmek üzere Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na ( Afad ) teslim edilen yardımların 1 yıldır ulaştırılamadığı yönündeki haberlerle ilgili 2 AFAD çalışanının görev yerinin değiştirildiği öne sürüldü.

"KARAR, DEMOKRATİK DEĞERLERE AÇIK BİR SALDIRI"

İstanbul AFAD İl Müdürlüğü'nde çalışan iki kişinin sürgün edildiğini öne süren Samsun Yapı Yol-Sen Şube Eğitim ve Basın Yayın Sekreteri Gülbin Beydilli, "Arama ve Kurtarma Birlik Müdürü sudan sebeplerle sendika yöneticilerimiz hakkında soruşturma açmış ve soruşturma sonucunda sendika yöneticilerimize ceza verilmiştir" dedi. Beydilli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstanbul AFAD İl Müdürlüğü'nde arama kurtarma teknisyeni olarak çalışmakta olan İşyeri Temsilcimiz Hamdi Akgün ve Genel Örgütlenme Sekreterimiz Erbil Karakoç, AFAD Başkanlığı'nın 21.05.2024 tarih 940786 sayılı yazısı ile Şırnak iline sürgün edilmiştir. Bu sürgün kararı, hukuka aykırı olup, sendikal haklara ve demokratik değerlere yapılan açık bir saldırıdır. Peki mücadele arkadaşlarımız niçin sürgün edilmiştir? 2023 yılının 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremler gerçekleşmiş, yıllardır rantı insan hayatına tercih eden yıkım politikalarının bir sonucu olarak bir doğa olayı olan deprem afete dönüşmüş ve sonuç olarak on binlerce insanımızı da kaybettiğimiz çok acı bir tablo ile karşı karşıya kalınmıştır.

AFAD'ın deprem yardımlarını 1 yıldır ulaştırmadığı iddiası! 2 çalışanın yeri değiştirildi

"AFAD SÜREÇLE İLGİLİ ARAŞTIRMA YAPMALIYDI"

Doğuş Holding'in deprem bölgesine ulaştırılması için AFAD'a teslim ettiği yardım kolilerinin ivedilikle deprem bölgesine gönderilmesi gerekirken, gönderilmeyerek İstanbul AFAD İl Müdürlüğü'nün Yeşilköy'de bulunan yerleşkesinde tutulduğuna ilişkin haber 16 Şubat 2024 tarihinde ulusal basında yer almıştı. İlgili haberde yardım kolilerin istiflendiğine ilişkin video ve görseller mevcuttu. Normal şartlarda böyle bir haberin basına yansımasından sonra yapılması gereken, AFAD Başkanlığı'nın ve İstanbul İl Müdürlüğü'nün somut kanıtlarla basında yer bulan bu habere ilişkin olarak iddiaları araştırması ve kamuoyunu da bilgilendirerek süreci takip etmesi olmalıydı. Ancak ne yazıktır ki süreç bu şekilde işletilmedi.

"İDARİ VE ADLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI MI?"

Haberin yapılmasının ardından AFAD Başkanlığı ve İstanbul İl Müdürlüğü yardım kolilerinin deprem bölgesine ulaştırılmamasına ilişkin gerekli hukuki araştırmaları yapacağına, yardım kolileri skandalının basına yansımasının sorumlusu olduğunu düşündükleri sendika yöneticilerimize baskı uygulamaya başlamıştır.

Arama ve Kurtarma Birlik Müdürü sudan sebeplerle sendika yöneticilerimiz hakkında soruşturma açmış ve soruşturma sonucunda sendika yöneticilerimize ceza verilmiştir. AFAD Başkanlığı ve İstanbul İl Müdürlüğü vermiş olduğu bu ceza ile de yetinmemiş, sonrasında trafik kazalarındaki artışları bahane göstererek, sendika yöneticilerimizi Şırnak iline sürgün etmiştir.

Sendika yöneticilerimizin Şırnak iline sürgün edilmesinin tek gerçek sebebi, idarenin basında çıkan haberden sendika yöneticilerimizi sorumlu tutmalarıdır. Bu sürgün akla, mantığa aykırıdır.

Deprem bölgesine gönderilmeyen yardım malzemeleri ile ilgili; AFAD Başkanlığı tarafından, ilgili Arama ve Kurtarma Birlik Müdürü hakkında etkin idari ve adli soruşturma açılmış mıdır? MYK üyemiz Erbil Karakoç ve İstanbul İş Yeri Temsilcimiz Hamdi Akgün'ün sürgün kararı iptal edilmelidir. Sendikamız Yapı Yol Sen ve Konfederasyonumuz KESK sürecin takipçisi olacaktır."

Kaynak: ANKA / Yerel

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