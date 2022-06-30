Aeneas Rotası ile kültürel değerler bir araya gelecek

Türkiye ve İtalya Arasında ortak kültür mirası: Aeneas Rotası

BALIKESİR - Türkiye'den başlayarak Avrupa'da biten tek kültür rotası Aeneas Kültür Rotası Türkiye sertifika töreni gerçekleştirildi. Türkiye'de bir ilk olan Avrupa Konseyi onaylı Aeneas Kültür Rotası'nın sertifikası Avrupa Konseyi Kültür Rotaları Enstitüsü Direktörü ve EPA İcra Kurulu Sekreteri Dr. Stefano Dominioni tarafından Edremit belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'a takdim edildi.

Edremit Belediyesi tarafından 29 Nisan 2021 tarihinde Fransa'nın Strasbourg kentinde toplanan Avrupa Konseyi Kültür Rotalarına İlişkin Genişletilmiş Kısmi Anlaşma - EPA'nın Genel Kurulu'na yapılan sunumun ardından 17 proje arasında 35 ülkenin oy birliğiyle en başarılı seçilen ve ilk sırada kabul edilerek tescillenen Aeneas Kültür Rotası Projesi sertifikası Edremit Belediyesi'ne düzenlen törenle verildi.

Türkiye'den başlayan ilk kültür rotası olan Akdeniz'de 5 ülkeyi kapsayan Aeneas Kültür Rotası Türkiye Sertifika Töreni ve "Aeneas'ın İzinde" kapanış toplantısı Edremit ilçesinde yapıldı. Edremit Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Dış İlişkiler Birimi tarafından yürüttüğü projenin kapanış toplantısı yapıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan Edremit Belediye Başkanı Selman Hasar Arslan, "Kentimizin kültürel gelişimine ve turizmine büyük katkı sağlayacağına inandığımız ve projemizin tescil sertifika töreninde, Türkiye'de bir ilk olmayı başarmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz" dedi.

Başkan Arslan, "Aenesas, İda'nın ağaçlarından gemiler yaptı. O gemiler onu Roma İmparatorluğunun kuruluşuna taşıdı. Yıllar sonra da Fatih Sultan Mehmet de, İda'nın ağaçlarından gemiler yaptığını görürüz" dedi.

Arslan, "Bilirsiniz, medeniyetler su havzalarında kurulmuştur. Ama dağlarında etkisi çok büyüktür. Mesela Bir Japon İçin Fuji Dağı kutsaldır. Nuh'un Gemisinin oturduğu sanılan Ağrı Dağı özeldir. Bir Yunanlı için tanrılar dağı Olympus farklıdır. İtalya'da Spartaküsle anılan Vezüv Dağı bir kıymettir" dedi.

Başkan Arslan Kazdağları'na değinerek "Aslında İda Dağı(Kazdağları) da tıpkı onlar gibidir. Aenesas, İda'nın ağaçlarından gemiler yaptı. O gemiler onu Roma İmparatorluğunun kuruluşuna taşıdı. Yıllar sonra da Fatih Sultan Mehmet de, İda'nın ağaçlarından gemiler yaptığını görürüz. Bugün bu ağaçlar, bu dağlar, bu coğrafya birlikteliğimize, barışa, dialoğa ev sahipliği yapıyor. Bizi kültürlerarası etkileşime taşıyacak kültürel imkanları sunuyor. Biz, projemizin başlangıcını İda Dağında yaptık. Bitirişi de yine İda Dağında yapıyoruz. Truva'dan kaçarken, elinde küçük oğlu ve sırtında yaşlı babasını taşıyarak Avrupa medeniyetini kuran tıpkı kahraman Aeneas gibi bizler de tarihimizi sırtımızda, geleceğimizi elimizde tutarak barış, kardeşlik ve yeni kalkınma ufuklarına doğru hep birlikte yürümeye devam edeceğiz" dedi.

Daha sonra katılımcıların temsilcileri birer açılış konuşması yaptı ve çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Avrupa Konseyi Kültür Rotaları Enstitüsü Direktörü ve EPA İcra Kurulu Sekreteri Dr. Stefano Dominioni yaptığı konuşmada, Aeneas Kültür Rotası'nın Akdeniz'de 5 ülkeyi orytak kültürel değerlerde bir araya getiren bir proje olduğunu kaydetti, "Bu proje kültürel anlamda karşılıklı olarak birbirimizi zenginleştirmeyi, diyaloğu teşvik ediyor. Sınır ötesi işbirliği sayesinde ortak Avrupa mirasımızı gösteriyor. Bugün sembolik olarak çok önemli olan rotanın başlangıç noktası Antandros'tayız. Antandros'tan başlayarak Akdeniz havzasında birçok arkeolojik alanı kapsayan bu rota kültürel diyalog için ve kültürel yakınlaşmanın altını bir kez daha çizmek için önemli bir fırsat olduğunu düşünüyorum" dedi.

Dr. Stefano Dominioni, Aeneas Kültür Rotası sertifikası ile gurur duyulması gerektiğini de belirterek "Aeneas Rotası daha az bilinen noktaları vurguluyor, tanınırlığı arttırmaya önemli katkılar sağlar, Avrupa düzeyinde görünürlük sağlar. 3 yılda bir değerlendirme sürdürülebilirliği garanti eder" dedi.

Dr. Stefano Dominioni, Türkiye'de ve rotanın başlangıç noktasında bulunmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu belirterek ev sahibi Edremit Belediyesi'ne ve projenin paydaşlarına teşekkür etti.

Aeneas'ın izinde konulu kısa film gösteriminin ardından "Aeneas Kültür Rotası Türkiye Sertifika Tescil Töreni" gerçekleştirildi.

Aeneas Kültür Rotası Sertifikası, Avrupa Konseyi Kültür Rotaları Enstitüsü Direktörü ve EPA İcra Kurulu Sekreteri Dr. Stefano Dominioni tarafından Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'a takdim edildi.

"ARISTE Eğitici ve Turizm Dijital Platformu" oturumunda Aeneas Rotası Derneği tarafından "Dijital Platform Sunumu, İtalya Sapienza Üniversitesi tarafından "ARISTE platformunda kullanılan dijital anlatım ve kültür mirası iletişim startejileri" konulu sunum, Edremit Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından "ARISTE Antandros Arkeolojik Alanında Sanal Geziler" konulu sunumlar gerçekleştirildi.

"Aeneas: Türkiye ve İtalya arasında ortak kültür mirası" konulu oturumda Troas ve Latium bölgesinde ki Aeneas: Mitoloji ve Arkeoloji" Uluslararası arkeolojik sempozyum bildirileri anlatıldı.

Törene Avrupa Konseyi Kültür Rotaları Direktörü ve EPA İcra Sekreteri Stefano Dominioni; İtalya Kültür ve Turizm Bakanlığı Temsilcisi aynı zamanda Kolezyum (Colosseum) Arkeolojik Parkı Direktörü Alfonsina Russo, Aeneas Rotası Derneği Bilim Kurulu Koordinatörü Dr. Sandra Gatti, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcısı Yahya Coşkun, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Arkeolog İlkay İVGİN, Balıkesir Valiliği Vali Yardımcısı Şükrü Kara, Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Müdür Mehmet Mazak, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Vekili Birol Şahin, Troya Kazı Başkanı Prof. Rüstem Aslan, ÇOMÜ Tarih Bölümü Başkanı ve Troya Kazı Başkan Yardımcısı Prof. Reyhan Körpe, Troya Müze Müdürü Rıdvan Gölcük, Çanakkale Belediyesi Kültür Müdürü Özlem Yiğit, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA),Sena Elif Gözgü TGA Destinasyon Koordinatörü Başak Emir - TGA Ürün Pazarlama Koordinatörü, Burhaniye Belediye Başkan Yardımcısı Murat Yazgan, GMKA Turizm Destinasyon Yönetimi Sonuç Odaklı Program Birimi Başkan Vekili Esra Kocabaş, Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Köroğlu, Balıkesir Üniversitesi Turizm rehberliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Özlem Köroğlu, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Dekanı Mustafa Boz, Çanakkale 18 mart Üniversitesi Seyahat İşletmeciliği ve Turizm Rehberliği Bölümü Başkanı Doç. Lütfi Atay ve Fakülte öğretmen ve öğrencileri, Çanakkale Bölgesel Turist Rehberleri Odası Başkanı Cihan Müşterioğlu, Altınoluk Fernur Sözen MTAL öğrenci ve öğretmenleri, Akçay Turizm Danışma Bürosu Şefi Mehmet Akpınar ile ulusal ve yerel basın temsilcileri katıldı.

-Aeneas Kültür Rotası:

Edremit Belediyesi tarafında geliştiren Aeneas Kültür Rotası Avrupa Kültür Rotaları Enstitüsü tarafından onaylanan, Türkiye'den başlayan ilk deniz rotası olma özelliğini taşıyor.

Balıkesir'in ve Edremit'in tanıtımına büyük katkı sağlayacak rota; Truvalı kahraman Aeneas'ın uğradığı limanlar ile arkeolojik bölgelerden oluşan 5 ülkeyi kapsıyor.

Türkiye'den Avrupa'ya yeni bir kültür destinasyonu işlevine sahip olacak bu güzergah, söz konusu beş ülkenin UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde bulunan ören yerlerini, arkeolojik sit alanları ile kırsal ve doğal alanları birbirine bağlıyor.

Türkiye ile birlikte beş ülkenin dahil olduğu Aeneas Kültür Rotası, Çanakkale'den başlayarak Edremit İlçesinde bulunan Antandros'da yaşamının bir bölümünü geçirip daha sonra Roma'yı kuran Truvalı Aeneas'ın hikayesiyle can buluyor.