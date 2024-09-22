ADD Başkanı'ndan HÜDA PAR'a Anayasa Tepkisi

(ESKİŞEHİR) - HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun Anayasa'nın 4'üncü maddesinin kaldırılmasıyla ilgili açıklamalarına tepki gösteren Atütürkçü Düşünce Derneği (ADD) Eskişehir Şube Başkanı Cihan Taşar, "Türk ulusu bu yıkım planına izin vermeyecektir. Halkı ahmak yerine koyan bu zihniyet asla başarılı olamayacaktır" dedi.

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Anayasa'nın, Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağını, yönetim şeklini, başkentini tarif eden ilk 3 maddesinin değiştirilmesinin teklif edilemeyeceğini düzenleyen 4. maddesinin kaldırılmasını isteyen açıklamalarına toplumun çeşitli kesimlerinden tepkiler gelmeye devam ediyor.

"Laik cumhuriyetin geri dönüşümünü tamamlamak istiyorlar"

Eskişehir Şube Başkanı Cihan Taşar, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Siyasal iktidar ve ondan cesaret alan gerici, bölücü siyasal partiler Atatürk'ün kurduğu üniter, laik, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'ni dinsel-siyasal yapıya dönüştürmek istiyorlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin karakteri durumundaki laiklik her geçen gün biraz daha aşındırılıyor. Siyasal İslamcı iktidar ve ortakların son olarak anayasa değişikliği ile laik Cumhuriyet'in geri dönüşümünü tamamlamak istiyorlar.

"Akıllara durgunluk veren kurnazlık"

İktidarın küçük ortağı gerici ve bölücü HÜDA PAR'ın genel başkanı dilinin altındaki baklayı çıkardı. Anayasa'nın, Türkiye Cumhuriyeti'nin temel niteliklerini belirleyen ve değiştirilmesi teklif dahi edilemez ilk üç maddesini değiştirilmek istediklerini itiraf etti. Ancak bunu yaparken akıllara durgunluk veren bir kurnazlıkla, 'biz Anayasanın dördüncü maddesini değiştirmek istiyoruz' dedi. Anayasanın dördüncü maddesi şöyle: Anayasanın birinci maddesindeki devletin şeklinin Cumhuriyet olduğu hakkında ki hüküm ile ikinci maddesinde ki Cumhuriyetin nitelikleri ve üçüncü maddesinde ki hükümler değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.

"Türkiye Cumhuriyeti'nin temel ilkeleri hedef alınıyor"

Anayasa'nın ikinci maddesinde geçen başlangıç kısmı da ki bu maddeler ile birlikte hedef alındığı görünmektedir. Türkiye Cumhuriyeti'nin temel niteliğini belirleyen başlangıç ilkeleri de ilk üç madde ile birlikte Anayasanın dördüncü maddesi ile güvence altına alınmıştır. Anayasa'nın başlangıç ilkesi ve ilk dört madde haricinde Cumhuriyetin temel niteliklerini, anayasal hukuk sistemini destekleyici diğer anayasa maddeleri de, siyasal iktidar ve işbirlikçilerinin hedefindedir. Çağdaş, laik, demokratik Türkiye Cumhuriyeti yok edilerek bir İslam devleti oluşturulmak istenmektedir.

"Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşayacaktır"

Anayasamızın dördüncü maddesine göre 'değiştirilmesi teklif dahi edilemeyecek' ilk üç maddenin değiştirilmesini isteyenlerinin hedefi, Anayasadaki ifade ile, 'Atatürk milliyetçiliğine bağlı, devleti, ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütün, dili Türkçe, bayrağı ay yıldızlı al bayrak, milli marşı İstiklal Marşı, başkenti Ankara olan, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti' Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaktır. Türk ulusu bu yıkım planına izin vermeyecektir. Halkı ahmak yerine koyan bu zihniyet asla başarılı olamayacaktır. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet yaşayacaktır."