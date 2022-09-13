Adana haberi! Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde Emek Ödülleri Sahiplerini Buldu

29. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali açılış gecesinde "Orhan Kemal Emek Ödülleri" sahiplerini buldu. Yetkin Dikinciler'in sunumuyla Merkez Park Amfi Tiyatro'da düzenlenen gecede ödüller, tiyatronun usta ismi Zihni Göktay, oyuncu, şarkıcı ve makyaj sanatçısı Suzan Kardeş ile Eski Sinema Emekçileri Sendikası Başkanı Zafer Ayden'e verildi.

Orhan Kemal Emek Ödülleri Töreni'ne sanatçıların yanı sıra CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, Eşber Yağmurdereli, ilçe belediye başkanları, il başkanları, siyasiler, sendikacılar, milletvekilleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Festival Onursal Başkanı Zeydan Karalar, önemli gecenin açılışındaki konuşmasına uzun yıllardır topluluklara hitap etmesine rağmen sanatçıların karşısında konuştuğunda heyecanlandığını söyleyerek başladı.

Başkan Karalar, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Efendiler! Hepiniz mebus olabilirsiniz, bakan olabilirsiniz, hatta Reis-i Cumhur olabilirsiniz fakat sanatkar olamazsınız' sözlerine vurgu yaptı.

Karalar, "Biz sanattan, demokrasiden, insan haklarından, emekten yanayız. Sinema şehri Adana'nın en anlamlı değerlerinden Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'ni 29. kez gerçekleştiriyoruz. 1969'da başlayan, zaman zaman ara verilen festivali biz 3 yıldır pandemiye rağmen coşkulu, sinemaya, Adana'ya, sanatçılarımıza ve sinema kenti Adana'ya yakışır şekilde gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bu yıl ve daha önceki yıllarda kaybettiğimiz sinema sanatçılarımızı rahmet ve saygıyla anıyoruz" dedi.

"ADANA KÜLTÜRÜN SANATIN KENTİDİR VE ATATÜRK'E GÖNÜLDEN BAĞLIDIR"

Başkan Karalar, sözlerini şöyle sürdürdü:

" Adana'nın sinema kenti olması ve Altın Koza Film Festivali'nin Adana'da gerçekleşmesi elbette tesadüf değil. Bizim çocukluğumuzda Adana'da filmler yazlık sinemalarda oynatılırdı. Adana'nın yazlık sinemaları meşhurdur. Adana'nın yazlık sinemalarında oynatılan filmler eğer tutarsa tüm Türkiye'de tutuyordu. Adana'nın böyle bir özelliği vardı. Zaten Adana'nın yetiştirdiği sanatçılardan da bunu görmek mümkün. Daha o günlerde Adana'nın kültür ve sanatta öncü bir kent olacağı belliydi. Tabii ki Adana'nın kültürün kenti, sanatın kenti, bilimin kenti, uygarlığın kenti, demokrasinin kenti olması ve Atatürkçü, Atatürk'e bağlı bir kent olması bizi gururlandırıyor."

"SİNEMA HEP GERÇEĞİ GÖSTERDİ"

Altın Koza'nın aynı zamanda Adana'nın ve Türkiye'nin tarihi olduğunu anlatan Başkan Zeydan Karalar, "Bugünden geriye her festivalde gösterilen filmlere bakarsak ülkemizin tarihini de okuruz. Bu festival düzenlendiği her yıl birbirinden değerli filmlerle hayatımızı kadraja aldı. Kadrajda bazen yoksulluk, bazen bereketli topraklar oldu, bazen umut, bazen umutsuzluk oldu. Kimi zaman emek sığdı kadraja, kimi zaman eşitlik. Birileri geldiler, en derin şeyleri, mesela sevgiyi hayatın kadrajının dışına çektiler ama inatla sevgiyi perdeye taşıdık. Bazıları istediler ki hakikat kadrajdan uzak olsun. Sinema izin vermedi, hakikati gösterdi. Bir belediye başkanı olarak benim de görevim kadrajın dışında olanları görüp kadraja almak. Yoksulluğa, eşitsizliğe, haksızlığa, şiddete uğrayanları, yani gösterilmek istenmeyenleri, bunları kadrajımıza aldığımız ve onlar için mücadele ettiğimiz sürece bir ülke olacağız" dedi.

"YAŞASIN SİNEMA, YAŞASIN DEMOKRASİ, YAŞASIN EMEK…"

Başkan Zeydan Karalar, sözlerini şöyle sonlandırdı:

"Edip Cansever'in o güzelim şiirinde söylediği gibi; 'gülemiyorsun ya, gülmek bir halk gülüyorsa gülmektir.' Gülemeyenleri kadrajımıza alıp onların derdine derman olabildiğimiz ölçüde başarılı olacağız. Sinema bu tarafıyla da bize yol gösteriyor. Bu yılki film seçkimizi izlediğimizde nereye bakmamız gerektiğini daha iyi anlayacağız. Altın Koza deyince sinemada akla ilk gelen şey emektir. Sinemamıza emek verenleri, emekçileri ödüllendirmeye devam ediyoruz. Adana'mızın çok önemli değeri Orhan Kemal adına verdiğimiz Emek Ödüllerini de bu yıl çok değerli sanatçılarımız Zihhi Göktay'a, Suzan Kardeş'e ve Zafer Aydan'a veriyoruz. Sinemamıza ve sanatımıza verdikleri emek için ne kadar teşekkür etsek azdır. Sözlerimin sonunda Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün sinemayla ilgili söylediği sözleri hatırlatmak isterim. Atatürk'ümüz diyor ki; Sinema öyle bir keşiftir ki; gün gelecek barutun, elektriğin, kıtaların keşfinden çok, dünya medeniyetinin cephesinin değiştirdiği görülecektir. Sinema dünyanın en uzak uçlarında oturan insanların birbirlerini tanımalarını, sevmelerini temin edecektir. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali işte bu sevgi dolu, insanlık idealinin bir parçasıdır. Yaşasın bu ideale emek verenler, yaşasın hayatı kadraja alanlar, yaşasın sinema, yaşasın demokrasi, yaşasın özgürlük, yaşasın emek…"

"MUSTAFA KEMAL, YAŞAR KEMAL, ORHAN KEMAL…"

Usta sanatçı Zihni Göktay'a ödülünü, Adana Büyükşehir Belediye Bakanı Zeydan Karalar takdim etti.

Göktay, ödülünü alırken, "Birçok ödül aldım ama ilk defa bir film festivalinden ödül alıyorum. Benim kadrimi kıymetimi bilen herkese teşekkürü borç biliyorum. Adana benim için çok önemli bir şehir. Yalnız kebabıyla, narenciyesiyle, pamuğuyla değil; sanatıyla, fikir adamlarıyla, devlet adamlarıyla, sanatçısıyla da çok önemli bir şehirdir benim içim. 1964 yılında ilk turnemi de Adana'ya yapmıştım. Benim için Kemaller çok önemli; Yaşar Kemal, Orhan Kemal, Mustafa Kemal... Bu güzel ödül için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"ADANA VE ADANALI SANATIN VE SANATÇININ YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEK"

Ödülü veren Başkan Zeydan Karalar ise duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Çok değerli sanatçımızın eli öpülmez mi? Adana ve Adanalı her koşulda sanatı özgün yaşayacak, sanatın ve sanatçının yanında olmaya devam edecek. Festivalimizi de hiçbir şeyin etkisinde kalmadan, tarafsız, sanata, sanatçıya ve sinemaya yaraşır biçimde yapıyoruz. Yapmaya devam edeceğiz."

"USTALARIMIZ SETLERDE OLSUNLAR"

Orhan Kemal Emek Ödülü'nün bir diğer sahibi Suzan Kardeş'e ödülünü, şair-yazar Ataol Behramoğlu ile Orhan Kemal'in oğlu Işık Öğütçü takdim etti.

Suzan Kardeş ödül sonrasında yaptığı konuşmada, "Ne mutlu buradayım. Bana bu ödülü veren ve layık gören herkese teşekkür ediyorum. Buradan bir şey daha söylemek istiyorum. Lütfen meslek aşkı için setlerde var olmak isteyen, sinemanın her alanında olan, görev alan arkadaşlarımızı, ustalarımızı da görelim. Onlar setlerde görülmek istiyorlar. Onların sırtında usta yazsın. Bu benim hayalim. Hepsi çok önemli. Sevgili yapımcılar, ustalarımız setlerde olsunlar. Teşekkür ederim beni bu akşam görünür kıldığınız için. Çünkü yok olmak istemiyorum ve camiada var olmak istiyorum" dedi.

"SET EMEKÇİLERİ ADINA HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM"

Sine Sen'in eski Başkanı ve 40 yıldır Sinema Emekçileri Sendikası yönetim kurulunda olan Zafer Aydan ise ödülünü, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun elinden aldı. Ayden, "Bütün sinema emekçileri adına herkese teşekkür ederim. Bu ödülü, sette, setten eve dönerken hayatını kaybeden set emekçilerine, iş cinayetinde yitirdiğimiz emekçi kardeşlerime ve insanca mücadele için hayatını veren yoldaşlarımız için alıyorum" diye konuştu.

SANATÇILAR AYAKTA ALKIŞLANDI

Şef Eray İnal yönetimindeki Çukurova Senfonik Project'in film müzikleriyle renk kattıkları gecede Zuhal Olcay sahne aldı. Sinemaseverlerin şarkılarına eşlik ettiği Zuhal Olcay konserinin sürprizi ise Zihni Göktay ile Olcay'ın birlikte seslendirdikleri "Lüküs Hayat" opereti oldu.

Tören, seyircilerin coşkulu alkışlarıyla sona ererken, sanatçılar ayakta alkışlandı.