ADANA Büyük zafer Çukurova'da coşkuyla kutlandı

ÇUKUROVA Belediyesi'nin ev sahipliğinde Adana Büyükşehir, Seyhan, Yüreğir ve Ceyhan belediyeleriyle birlikte düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları halkın yoğun katılımı ile coşkuyla gerçekleştirildi.

Adana'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu Çukurova'da yaşandı. Büyükşehir, Çukurova, Seyhan, Ceyhan, Yüreğir Belediyelerinin birlikte düzenlediği 30 Ağustos kutlamalarına halkın katılımı ve coşkusu büyük oldu. Turgut Özal Gökkuşağı Kavşağında meşaleli yürüyüş ile başlayan kutlamalarda, Çukurova adeta kırmızı-beyaz renklere büründü. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adanalılarla birlikte meşaleli Zafer Yürüyüşü yaptı. Marşlar ve zafer şarkıları eşliğinde ilerleyen kortej coşkulu anlar yaşattı. Meşalelerle aydınlanan caddede binlerce vatandaş ellerinde Türk Bayraklarıyla marşlarla, şarkılarla yürüyüş yaparken apartmanların balkonlarından da vatandaşlar bayrak sallayarak ve alkışlarla katılanlara destek verdi. Turgut Özal Bulvarı'ndaki kortejden Uğur Mumcu Bulvarı'ndaki Yaşar konserinin sonuna kadar her an, zaferin coşkusu ile doluydu.

ATATÜRK'LE KALIN, CUMHURİYETLE KALIN

Büyük Önder Atatürk'ün Atatürk Parkında büstünün üzerinde yazan "Bende bu vekayiin ilk hiss-i teşebbüsü bu memlekette, bu güzel Adana'da vücut bulmuştur" sözünü anımsatan Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, "Yani Ulu Önder Atatürk'te kurtuluş mücadelesi hissiyatını yayan, çoban ateşinin yandığı yer bu meydandır, sizin meydanınızdır. Bugün Yaşar'ın burada olmasının çok anlamlı bir nedeni var. 30 Ağustos'ta Adana'da çoban ateşinin yandığı yerde Mustafa Kemal Atatürk'e yoldaşlık, silah arkadaşlığı yapmış birinin torununun sizlerle birlikte zafer bayramını kutlaması bence çok özel. Ben ve diğer belediye başkanlarımız bunu sağladığı için çok mutluyum ve onur duyuyorum. Bu güzel coşku için çok teşekkür ediyorum. Atatürk'le kalın, Cumhuriyet'le kalın" diye konuştu.

KARALAR: SİZ GENÇLER BENİM GURURUMSUNUZ

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da gençlerin katılım ve coşkusunun kendilerine güç ve umut verdiğini belirterek, "Mustafa Kemal Atatürk'e Kurtuluş Savaşı'na girme hissi veren bir kentte gençlerin Cumhuriyet değerlerine, milli bayramlarına sahip çıkması bizi sevindiriyor, umutlandırıyor. Siz gençler benim gururumsunuz ve hepinizi çok seviyorum" dedi.

ÖNGÖRÜLERİ DAİMA HAKLI ÇIKIYOR

Mustafa Kemal Atatürk'ün, 1914'te, 1. Dünya Savaşı öncesinde, savaşa girmenin intihar olduğu uyarısında bulunduğunu ifade eden Başkan Zeydan Karalar şunları söyledi:

"Ama o zaman imparatorluğu yönetenler aynı kanaatte değildi ve 1. Dünya Savaşı'na girildi. Savaş sırasında çeşitli cephelerde ordunun daha fazla zarar görmesini engelleyen manevraları da gerçekleştiren Mustafa Kemal Atatürk'tür. Savaşın sonunda bazı noktalardaki işgalleri önlemeye çalışırken de görevden alınıyor ve Adana'ya geliyor. Ordunun silahları teslim etmesini engellemek için önemli girişimlerde bulunuyor ve daha sonra Kurtuluş Mücadelesi verileceğini ve milletinin esaret altında yaşamayı kabul etmeyeceğini bildiği için silahların saklanması çağrısı yapıyor. Sonra İstanbul'a gidiyor ve Türk milletinin kalbinde yer eden 'geldikleri gibi giderler' mesajını veriyor."

ASKERİ DEHASIYLA SAVAŞ KAZANILIYOR

İngiliz destekli Yunan işgalini sonlandıracak Büyük Taarruz başlamadan önce, silah arkadaşlarının, taarruzun ağır bir yenilgiyle sonuçlanacağına yönelik uyarılarına rağmen, Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri dehası ve cesaretiyle Büyük Taarruzu başlattığını kaydeden Başkan Zeydan Karalar, "Bu zafer cesaretin, öngörünün, bir milletin kahramanlığının eseridir" dedi.

CUMHURİYETİN DEĞERLERİNİ VE MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'Ü ASLA UNUTTURAMAZLAR

Cumhuriyetin kolay kurulmadığını, şehitlerin canlarını vatan için feda ettiklerini, gazilerin canlarını hiçe saydığını anlatan Başkan Zeydan Karalar, Cumhuriyeti sonsuza kadar koruyup sahip çıkacaklarını kaydetti. Hutbelerde Mustafa Kemal Atatürk'ün adının anılmadığını, milli eğitimden Mustafa Kemal Atatürk'ün adını çıkarmaya çalışıldığını ama Türk milletinin, Türk gençliğinin, Mustafa Kemal Atatürk'ü, icraatlarını ve zaferlerini asla unutmayacağını vurguladı. Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar da alanı dolduran binlerce Adanalıyı selamlayıp, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

UĞUR MUMCU BULVARI'NDA MUHTEŞEM KONSER

Konuşmaların ardından binlerce kişi Adanalı sanatçı Yaşar ile unutulmaz bir akşam geçirdi. Alanı dolduran kalabalık tarafından hep bir ağızdan Yaşar'ın klasikleşen şarkıları söylendi.