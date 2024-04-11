Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Şehit ve Gazi Ailelerini Ziyaret Etti

Ramazan Bayramı dolayısıyla ziyaretler gerçekleştiren Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, İl Jandarma Komutanı Albay Dr. Talha Övet'le birlikte şehit ve gazi ailelerini evinde ziyaret etti. 87 yaşındaki şehit annesi Nermin Bayram'la görüşen Vali Eldivan'ın anneyle diyaloğu hem yürekleri ısıttı, hem de yüzlerde tebessüm oluşturdu.

Vali Eldivan, ilk önce 1992 yılında Şırnak Uludere'de vatani görevini yaptığı sırada gazi olan Halit Memiş'i evinde ziyaret etti. Vali Eldivan'ı evinde ağırlayan Gazi Memiş, ziyaretinden dolayı Vali Eldivan'a teşekkürlerini iletti. Vali Eldivan ise Gazi Memiş'in torunlarına çeşitli hediyeler vererek, ailenin bayramını kutladı.

Daha sonra 38 yıl önce Diyarbakır'ın Silvan İlçesinde şehit düşen Siyami Bayram'ın ailesine ziyaret gerçekleştiren Vali Eldivan, aileyle bir süre sohbet etti. Şehidin annesi Nermin Bayram, başta şehit oğlu Siyami Bayram olmak üzere görevi başındaki tüm güvenlik güçlerine dualarında yer verdiğini söyledi. Vali Eldivan'la sohbet eden şehit annesi Nermin Bayram'ın diyaloğu yürekleri ısıtırken, yüzlerde tebessüm oluşturdu.

1937 doğumlu 87 yaşındaki şehit annesi Nermin Bayram, Ramazan ayında ibadetlerini eksiksiz tamamladığını belirterek, Vali Eldivan'ın sorularını yanıtladı. İlerleyen yaşına rağmen herhangi bir sağlık sorunu yaşamadığını vurgulayan şehit annesi Nermin Bayram, "87 yaşındayım namazımı kılıyorum, Ramazan'da orucumu tuttum, Kuran'ımı okudum, teravih namazımı oturduğum yerde de olsa kılabildim. Allah'a şükürler olsun, hamt edip şükrümü yerine getiriyorum. Bütün millete dua ediyorum, sadece kendi çocuklarıma değil herkese dualarımda yer veriyorum. Allah'a emanet ol vali evladım" diyerek konuştu.

Vali Eldivan'ın "Hiç oruç tutamadığın gün oldu mu Nermin teyzem?" sorusuna samimi bir şekilde cevap veren Nermin Bayram, "Hayır hayır her gün tuttum. Doktor izin vermedi, tutmayacaksın dedi. Ben de hele bir başlayayım zorlanırsam tutmam dedim. Baktım tutabiliyorum, en iyisi mi Nermin, orucunu tut dedim. Sizlere rabbim can sağlığı, uzun ömürler, huzur versin önemli olan odur" dedi.

"Şu tespihimle uğraşıyorum, elimden hiç düşürmüyorum" diyerek konuşmasını sürdüren Nermin Bayram, "Hepinize, herkese dua ediyorum. Televizyonda hocaları dinliyorum. Öyle geçiyor günlerimiz. Şu tespihimle uğraşıyorum, tespih çekiyorum. Allah sizlere uzun uzun ömürler versin vali evladım ben daha göremem belki ama sizin ömrünüz bereketli olsun inşallah" ifadelerini kullandı.

Nermin Bayram'ın yaptığı ibadetlerin kabul olmasını Allah'tan dileyen Vali Eldivan, Nermin Bayram'la sohbetine bir süre daha devam etti. Uzun yıllardır İstanbul'da yaşayan Bayram'a memleketini özleyip özlemediğini soran Vali Eldivan'a "İstanbul güzel ama yaşanacak yer değil" diyerek yanıt veren Nermin Bayram, konuşmasını şu şekilde sürdürdü: "Eşimi 2007 yılında kaybettim. 16 yıl oldu rahmetli olalı. Oğlum bana bakıyor. Önceden İstanbul'da yaşıyordum geri Bayburt'a dönüş yaptım. Bayburt çok değişmiş, büyümüş. Zamanla herkes memleketine dönecek, İstanbul durulacak yer değil, ben sevemiyorum. Eşim rahmetli olmadan önce her sene geliyorduk. Kabristanlarımız burada ya oraları dolanır, ziyaret ederdik."

"Allah razı olsun, Allah muradınızı versin yavrum, her daim var olun" diyerek Vali Eldivan'a sarılan şehit annesinin samimi hareketleri yürekleri ısıttı. Şehidin annesi Nermin Bayram ve yakınlarına kapılarını açtığı için teşekkür eden Vali Eldivan, başta şehit aileleri, gazi yakınları olmak üzere tüm vatandaşların devlet olarak, millet olarak yanında olacaklarının altını çizdi. - BAYBURT