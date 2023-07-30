31. Şavşat Sahara Kültür ve Sanat Festivali Sona Erdi

Artvin’nin Şavşat ilçesi Sahara yaylasında Şavşat Belediyesi tarafından bu yıl 31’incisi düzenlenen Şavşat Sahara Kültür ve Sanat Festivali renkli görüntülerle sona erdi. Festivalde konuşan Şavşat Belediye Başkanı Nihat Acar, “Şavşat’ımız tarihi doğal güzellikleri, tertemiz havası, iklimi, yemyeşil arazileri, göz kamaştırıcı dağlarıyla eşine ender rastlanan bir tabiat harikasıdır. Şavşat’ı tanıtmak, örf, adet ve geleneklerimizi yaşatmak, yöresel ürünlerimizi tüm Türkiye’yle ve Dünyayla paylaşmak adına düzenlemiş olduğumuz festivalimiz bu açıdan önemlidir. İşte bu nedenle yaşadığımız doğa harikası Şavşat’ımızın marka değeriyle birlikte bozulmadan gelecek kuşaklara aktaracağız” dedi.

UĞUR İSTANBULLU

Artvin'nin Şavşat ilçesi Sahara yaylasında Şavşat Belediyesi tarafından bu yıl 31'incisi düzenlenen Şavşat Sahara Kültür ve Sanat Festivali renkli görüntülerle sona erdi. Festivalde konuşan Şavşat Belediye Başkanı Nihat Acar, "Şavşat'ımız tarihi doğal güzellikleri, tertemiz havası, iklimi, yemyeşil arazileri, göz kamaştırıcı dağlarıyla eşine ender rastlanan bir tabiat harikasıdır. Şavşat'ı tanıtmak, örf, adet ve geleneklerimizi yaşatmak, yöresel ürünlerimizi tüm Türkiye'yle ve Dünyayla paylaşmak adına düzenlemiş olduğumuz festivalimiz bu açıdan önemlidir. İşte bu nedenle yaşadığımız doğa harikası Şavşat'ımızın marka değeriyle birlikte bozulmadan gelecek kuşaklara aktaracağız" dedi.

Artvin'nin Şavşat ilçesi Sahara yaylasında Şavşat Belediyesi tarafından bu yıl 31'incisi düzenlenen Şavşat Sahara Kültür ve Sanat Festivali sona erdi. Şavşat Sahara Festivaline Kardeş Belediye İnegöl belediyesi yetkilileri, Artvinli diğer belediyeler, yakın illerden gelen belediyeler ve Şavşat dışında yaşayan çok sayıda vatandaş katıldı.

Festivalin sunumunu yapan Filiz Özcan, "Sevgili Şavşatlılar bugün burada sadece bir festival gerçekleştirmiyoruz, bugün burada el ele tutuşarak gönül gönülle vererek Yüzyıllardır beraber yaşama kültürünün en nadir temsilcisi olan milletimin bu kültürü asla bırakmayacağının ve kardeşliğimizin, beraberliğimizin asla bozulmayacağının da mesajını veriyoruz. Ne güzelsin Şavşat ne güzelsin Sahara" dedi.

"GELENEKLERİMİZİ YAŞATMAK, YÖRESEL ÜRÜNLERİMİZİ TÜM TÜRKİYE'YLE VE DÜNYAYLA PAYLAŞMAK ADINA FESTİVALLERİMİZ ÖNEMLİDİR"

Şavşat Belediye Başkanı Nihat Acar ise şunları söyledi:

"Şavşat'ımız tarihi doğal güzellikleri, tertemiz havası, iklimi, yemyeşil arazileri, göz kamaştırıcı dağlarıyla eşine ender rastlanan bir tabiat harikasıdır. Ülkenin en değerli topraklarına sahibiz. Bizim bu potansiyelimizin farkına varıp harekete geçmemiz gerekiyor. Şavşat'ı tanıtmak, örf, adet ve geleneklerimizi yaşatmak, yöresel ürünlerimizi tüm Türkiye'yle ve Dünyayla paylaşmak adına festivallerimiz önemlidir. İşte bu nedenle yaşadığımız doğa harikası Şavşat'ımızın marka değeriyle birlikte bozulmadan gelecek kuşaklara aktaracağız. Kıymetli katılımcılar, biz Şavşat'la varız ve Şavşatlı ve Artvinli olmaktan onur ve gurur duyuyoruz ve bu kente olan borcumuzu ödemek için çok çalışacağız. Festivalimizin başlangıcından bu yana ve bugüne kadar emeği geçen belediye başkanlarımıza, güvenlik güçlerine, kamu kurumlarımıza, sivil toplum kuruluşlarına, esnaflarımıza ve belediye emektarlarına huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum."

"AKBELEN'DE DOĞASINA SAHİP ÇIKANLARI DESTEKLİYORUZ"

Festivale katılan vatandaşlar ise duygu ve düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

Elif Yılmaz: "Şavşatlıyım ve İstanbul'dan geliyorum ve burası gayet güzel ve biz çok seviyoruz burasını ve her festivalde de gelmeye çalışıyoruz. Burası dünyanın en güzel yeri, yeşili, doğası ve havası ile en güzel yer diyebilirim. Ormanlarımıza sahip çıkmalıyız çünkü bir Şavşat başka bir yerde yok ve eğer burayı da yok edersek, gidecek memleketimiz olmayacak ve ağaçları lütfen kesmeyelim, doğamızı koruyalım ve doğamıza sahip çıkalım. Akbelen'de ağaçlarına sahip çıkan vatandaşlarımızı destekliyoruz ve doğayı maden için katletmeyelim."

Perihan Keskin: "Burası çok güzel ve devamlı geliyoruz ve biz İstanbul'da oturuyoruz ama yazları Şavşat'a geliyoruz. Doğanın bozulmasını istemiyoruz tabi ki ve asla da müsaade etmeyiz ve mücadele ederiz."

Songül Yılmaz: "Kocabay köyündenim ve Bursa'da yaşıyorum ama festival için geliyorum. Vakfımıza katkı sunmak için çeşitli ürünler yaptık burada satmaya çalışıyoruz."

Şavşat Kadın Derneği yöneticisi Deniz Balcı Durmuş: "2016 yılında kurduk derneğimizi ve Şavşat'ta atölyemizi açtık ve DOKAP desteğiyle ürettiğimiz ürünleri de burada sergiliyoruz. Nego sabunları yaptık ve standımızda da mevcut. Şavşat'ta dezavantajlı durumdaki kadınlarımıza da bir nokta olduğumuzu düşünüyorum."

İranlı Mehti Ezini: "İran'ın Azerbaycan kentinden Rize'ye geldim ve dediler ki Şavşat'ta güzel bir festival var ve ben arkadaşımla buraya festivale geldim ve çok iyi."

Ardahanlı Mehmet Çelik: "Sahara çok güzel benim buraya ikinci gelişim ve 4 yıl öncesindeydi. Bugün de tesadüfen öğrendim ve geldim. Çok güzel burası, Ardahan'dan, Rize'den de gelenler var ve tahmin ediyorum ilerleyen saatlerde çok daha kalabalıklaşacak.

"ŞAVŞATI VE SAHARAYI ÇOK SEVİYORUZ"

Şavşatlı Hanife Yalanız: "Şavşatlıyım ve çok seviyoruz burasını ve çok güzel burası. Herkesi bekliyoruz ve çıkın, çıkın gelin buraya."

Emine Durmuş: "Bursa İnegöl'de oturuyorum ve il defa geliyorum ama çok beğendim, hazırlayanlara çok teşekkür ediyorum."

Muhammet Aydın: "Şavşat festivalimiz 31 yıldır devam ediyor ve pandemiden dolayı kesintiye uğramıştı ama şimdi yapılıyor. Şenlikler organize ediliyor ve herkes mangalını yapılıyor ve insanlarımız burada buluşuyor ve eğleniyor. Burası Türkiye'nin cenneti ki bu doğayı hiçbir yerde bulamazsınız."

Erzurumlu Muammer Zengin: "Muhteşem bir atmosfer var burada, bizim oralarda da var ama burası daha güzel. Buraya ikinci gelişim ve çok memnun kaldım.

Akgün Gökdemir: "Artvin Ardanuçluyum, Hopa'da yaşıyorum ve burası için güzel ki az kalır diyebilirim. Daha önceden de gelmiştim ve bu festivallerin kesinlikle desteklenmesine inanan birisiyim. Biraz eksikler var tabi ama tamamlanabilir. Burada çok hoş bir vakit geçiriyorum burada ve buraya gelenlerinde streslerini attığını inanıyorum."