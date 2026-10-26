24 yaşındaki Kongolu öğrenci Bolu'da Müslüman olup Osman ismini aldı

Kongo Cumhuriyeti'nden eğitim amacıyla Türkiye'ye gelen 24 yaşındaki üniversite öğrencisi Jules Maxence, Bolu İl Müftülüğünde düzenlenen ihtida merasiminde Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. Maxence, İslam dinini kabul ettikten sonra Osman ismini aldı.

Kongo Cumhuriyeti'nin Pointe-Noire eyaletinden Türkiye'ye gelen ve Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde öğrenim gören Jules Maxence, aynı zamanda üniversitenin Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde (TÖMER) Türkçe eğitimi alıyor. Üniversite öğrencilerinin yoğun olarak yararlandığı BAİBÜ Diyanet Gençlik Merkezi'nde görev yapan Manevi Danışmanlar Koordinatörü Ufuk İnan ve Muhammed Ali Durak ile görüşen Maxence, İslam dinini kabul etmek istediğini belirtti. Bolu İl Müftüsü Selçuk Kılıçbay'ın makamında düzenlenen ihtida merasiminde Maxence'a İslam dininin temel inanç esasları ve ibadetleri hakkında bilgi verildi. Müftü Kılıçbay, merasimde Hz. Osman'ın ahlakı ve dualarına da değinerek İslam dinini kabul eden genç öğrenciye yeni hayatında hayır ve istikamet temennisinde bulundu. Yapılan duanın ardından İl Müftüsü Selçuk Kılıçbay'ın rehberliğinde Kelime-i Şehadet getiren Jules Maxence, Müslüman olarak Osman ismini aldı. Merasimin sonunda İl Müftüsü Kılıçbay, Osman Maxence'ı tebrik ederek kendisine ihtida belgesi, Kur'an-ı Kerim ve Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından oluşan çeşitli dini kitaplar hediye etti. İhtida merasimine İl Müftü Yardımcısı Mustafa Can, Din Hizmetleri Şube Müdürü Zafer Adıgüzel ile manevi danışmanlar Ufuk İnan ve Muhammed Ali Durak da katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı