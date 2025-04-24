Düzce Üniversitesi'nde 23 Nisan Paneli: Ulusal Egemenlik Yolunda Türkiye

Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi ile Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi iş birliğinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 105. yıl dönümü dolayısıyla "Ulusal Egemenlik Yolunda Türkiye" başlıklı anlamlı bir panel düzenlendi.

İstiklal Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Aslıhan Kuyumcu Vardar, Öğrenci İşleri Daire Başkanı Tahir Güney, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Haluk Yücel ve öğrencilerinin hazırladığı özel konserle başlayan program, katılımcılara duygu dolu anlar yaşatarak güne anlam ve coşku kattı.

Panelin moderatörlüğünü, Rektör Yardımcısı İlhan Genç üstlenirken; Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Sibel Küçükkülahlı ve Dr. Öğr. Üyesi Onur Çapar konuşmacı olarak programda yer aldı. İlhan Genç açılış konuşmasında, milli egemenliğin önemine vurgu yaparak "Bugün bizler özgürce yaşayabiliyorsak, bunu 105 yıl önce vatan toprakları uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimize borçluyuz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde atılan adımlar, ulusal egemenliğin temellerini oluşturmuş, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'nin kapılarını aralamıştır" ifadelerini kullandı.

Tarihe ışık tutan sunumlar

Panelin ilk konuşmacısı Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Onur Çapar, "İlk Meclisin Kuruluşu ve Atatürk'ün Milli Egemenlik Vizyonu" başlıklı sunumunda, Mondros Mütarekesi'nin ardından Osmanlı Cihan Devleti'nin içinde bulunduğu siyasi tabloyu detaylarıyla ele aldı. Mustafa Kemal Atatürk'ün gerçekleştirdiği kongreler, yayımladığı genelgeler ve halkı bilinçlendirme yönündeki siyasi faaliyetlerine değinen Dr. Öğretim Üyesi Çapar, 23 Nisan 1920'de açılan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin, halk iradesinin temsil edildiği dönüm noktası olduğunu vurguladı. Atatürk'ün meclisin açılmasının ardından izlediği politika ve hukuki düzenlemeleri de ele alan Öğretim Üyesi halk egemenliğini pekiştiren uygulamaları konu edindi.

Cumhuriyet ve çocuk

Panelin ikinci konuşmacısı Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Sibel Küçükkülahlı ise "Geleceğin İnşası ve Çocuk" başlıklı sunumunda, 23 Nisan'ın sadece bir bayram değil; aynı zamanda çocuklara verilen değerin bir göstergesi olduğunu ifade etti. Cumhuriyet'in ilk yıllarında çocuk sağlığına yönelik yapılan reformlara, özellikle de 1925 yılında Ankara Ulus'ta kurulan "Çocuk Sarayı"nın kuruluş amacı ve faaliyetlerine dikkat çeken Dr. Öğr. Üyesi Küçükkülahlı, o dönemde yaşanan yüksek çocuk ölüm oranlarına karşı alınan önlemlerden bahsetti.

Panelin sonunda, Eğitim Fakültesi öğrencilerinden Mülkinaz Dilek tarafından okunan "23 Nisanlarda" adlı şiir, salonda duygusal anlar yaşanmasına neden oldu. Milli egemenliğin çocuklarla buluştuğu bu özel günü ele alan program, katılımcılara teşekkür belgesi takdim edilmesiyle sona erdi. - DÜZCE