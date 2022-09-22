21 Eylül Dünya Alzheimer Gününde farkındalık için buluşuldu

Konya'nın merkez Karatay İlçe Belediyesi, Alzheimer'a yönelik olarak toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla Karatay Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezinden faydalanan hastaları ve hasta yakınlarını 21 Eylül Dünya Alzheimer Gününde düzenlediği bir programla buluşturdu.

Karatay Belediyesi, "21 Eylül Dünya Alzheimer Günü" dolayısıyla Karatay Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezinde bir program düzenledi. Programa Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç, hayırsever iş adamı Mehmet Ali Atiker, Türkiye Alzheimer Derneği yönetimi, Alzheimer hastaları ve hasta yakınları katıldı. Başkan Hasan Kılca, İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç ve hayırsever işadamı Mehmet Ali Atiker; etkinlikte 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü'ne özel olarak hazırlanan pastayı hasta ve hasta yakınlarıyla birlikte kesti. Merkezden faydalanan hastalar ile hasta yakınlarıyla da tek tek ilgilenerek onlarla bir süre sohbet etti.

"Hem hastalarımıza hem de hasta yakınlarımıza katkı sağlıyoruz"

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 21 Eylül Dünya Alzheimer Gününde Alzheimer konusunda bir farkındalık oluşturmak amacıyla söz konusu programı düzenlediklerini söyledi. Başkan Kılca, "Öncelikle bütün hastalarımıza ve hasta yakınlarımıza şifalar diliyorum. Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezimiz, 2016 yılından bu yana Konya genelindeki tüm Alzheimer hastalarına hizmet veriyor. Merkez, Karatay Belediyemiz öncülüğünde Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye Alzheimer Derneği Konya Şubesi, hayırsever iş adamlarımız ile gönüllülerimizin katkılarıyla önemli işler yapıyor. Hastalarımızı her sabah evlerinden servislerimizle alıyoruz. Büyüklerimiz merkezde gün boyunca rehabilite, tedavi ve sosyalleşmelerine yönelik bir programla verimli vakitler geçiriyorlar. Akşam da yine belediyemizin tahsis ettiği servisle hastalarımızı tekrar evlerine bırakıyoruz. Bu hizmetle hem hasta yakınlarımızı rahatlatmış oluyoruz hem de hastalarımızın yaşamlarına önemli bir katkı sağlamış oluyoruz. Bu vesileyle, merkezimizde bugüne kadar emeği geçen çalışma arkadaşlarıma, Necmettin Erbakan Üniversitesine, hocalarımıza, derneğimize, hayırsever iş adamlarımıza ve tüm gönüllülerimize teşekkür ediyorum" dedi.

"Ülkemiz ve şehrimiz adına gurur verici bir tesis"

Konya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Mehmet Koç da, Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezi'nin Türkiye ve Konya adına gurur verici bir tesis olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Mehmet Koç, "Ülkemiz ve şehrimiz adına gurur verici bir tesis. Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezinde çınarlarımıza sahip çıkılıyor. Bu tesis, sosyal devlet olarak ülkemizin geldiği noktanın çok güzel bir örneği. Karatay Belediyemizin ev sahipliğinde, Sağlık Müdürlüğümüz ve Necmettin Erbakan Üniversitesinden hocaların iş birliğiyle burada çınarlarımıza hizmet etmenin mutluluğu ve gururunu yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

Merkezin hayata geçmesi ve faaliyetlerini sürdürmesinde emekleri bulunan Mehmet Ali Atiker ise, "Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezi, Konyamız için örnek bir hizmet. Özellikle 21 Eylül Alzheimer Günü vesilesiyle hastalarımızla buluştuk. Burası Türkiye ve Konya'da örnek bir tesis. Gündüz Yaşam Merkezi, Alzheimer hastalarının yanı sıra hasta yakınlarına da büyük katkı sağlıyor. Böyle güzel ve örnek tesislerin daha da çoğalması lazım. Bu güzel tesis için emek veren herkese teşekkür ediyorum" ifadelerinde bulundu.

Türkiye Alzheimer Derneği Konya Şube Başkanı ise, Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezinin öneminden bahsetti. Prof. Dr. Figen Güney, "Merkezimiz; Karatay Belediyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Konya İl Sağlık Müdürlüğü ve hayırseverlerimizin desteği ile gönüllülerle birlikte 2016'dan bu yana şehrimize hizmet veriyor. Yaklaşık 100 hastaya verdiğimiz merkezimize Konya halkının da ilgisi çok fazla. Hem hastalar hem de hasta yakınları merkezimizden çok memnun. İnşallah böyle merkezlerin sayıları daha da artar. Merkezimiz, Dünya Sağlık Örgütü tarafından literatüre girmiş durumda. 2018'de dünyanın 8 ülkesindeki örnekleri arasından merkezimiz, örnek proje olarak seçildi" diye konuştu.

Karatay Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezinden faydalanan hastaların yakınları da, merkezin kendileri ve hastaları için taşıdığı önemden bahsettiler. Hasta yakınları, Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezinin kendileri ve hastaları için büyük bir hizmet olduğunun söyleyerek, Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezinin hayata geçmesi ve faaliyetlerini sürdürmesinde emeği bulunan herkese teşekkür etti. - KONYA