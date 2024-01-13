2. Uluslararası Mersin Edebiyat Festivali'nde Yazarlar ve Edebiyatseverler Buluştu

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 2'ncisi düzenlenen 'Uluslararası Mersin Edebiyat Festivali', ikinci günde de hem edebiyatçılardan hem de edebiyatseverlerden tam not aldı. Birbirinden değerli yazarları, edebiyatseverlerle festivalin 2. gününde de buluşturmaya devam eden Mersin Büyükşehir Belediyesi ile '2. Uluslararası Mersin Edebiyat Festivali' dolu dolu geçti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından, bu yıl 'Yenileşmeler' temasıyla organize edilen festivalde Türkiye'nin yanı sıra Fransa'nın da birbirinden değerli yazarları ağırlanıyor. 11 Ocak tarihinde başlayan ve 4 gün boyunca devam edecek festival 14 Ocak'ta sona erecek.

ÖZDÜLGER: "MERSİN, ÇOK DEĞERLİ ŞAİRLER, YAZARLAR VE RESSAMLAR BARINDIRAN BİR ŞEHİR"

2'nci gününede de Mersin Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı'nda start veren '2. Uluslararası Mersin Edebiyat Festivali', Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Koordinatörü, Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger ile Fransız Kültür Merkezi Ankara Müdürü Sophie Gautier Aydoğdu'nun açılış konuşmaları ile başladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Koordinatörü, Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger, '2. Uluslararası Mersin Edebiyat Festivali'nin ikinci gününde de bir arada olmanın verdiği mutluluğu yaşadıklarından söz etti. Özdülger, Mersin Büyükşehir olarak yapmış oldukları ve yapacak oldukları çalışmalar için başta Mersinli sanatseverlere teşekkürlerini ileterek, "Bu çalışmalar, festivaller, sanatla iç içe yaptığımız tüm etkinliklerimiz bir tesadüf değil. Çünkü Mersin hakikaten son derece kıymetli, sanata, sanatçıya sahip çıkan, sanatın tüm dinamikleriyle iç içe ilgilenen, önemseyen, çok kıymetli sanatseverler barındırıyor. Aynı zamanda çok değerli şairler, yazarlar, ressamlar barındıran bir şehir. Gerçekten çok zengin bir şehir bu anlamda. Çok mutlu ve gururluyum. En başta teşekkürüm benim Mersinli sanatseverlere" diye konuştu.

Festivalin onur konuğu Fransa'dan kente gelen ve katılım sağlayan yazarlara, şairlere, Fransız Kültür Merkezi Ankara Müdürü Sophie Gautier Aydoğdu'ya, Mersin'e Değer Katanlar Kurulu'nun (MEDEKA) Edebiyat Kurulu'na, Festival Direktörü Prof. Dr. Cemal Sakallı'ya ve sanatçılara da tek tek teşekkürlerini ileten Özdülger, "Dünyamızı güzelleştirdiğiniz, hayal dünyamızın penceresini aralamamızı sağladığınız ve kendimizi bulmamız noktasında yön verdiğiniz için çok teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum. Güzel şehrimizde sizlerle bir arada olmanın ayrı gurur ve mutluluğunu yaşıyorum" ifadelerini kullandı.

AYDOĞDU: "FESTİVAL HARİKA GEÇİYOR"

Fransız Kültür Merkezi Ankara Müdürü Sophie Gautier Aydoğdu da, çok heyecanlı olduklarından söz ederek, "Biz ilk yabancı ülke olarak davetli olduk ve çok büyük bir gurur yaşıyoruz. Böyle bir festivalin uluslararası düzenlenmesi hem Mersin hem de konuk ülke için çok önemli. Bence Fransa güzel bir seçenekti ve Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Festival harika geçiyor. Dün başladı ve salon hep dolu. Özellikle gençler geliyor. Ben kürsüdeyken onların gözlerini görebildim. Konuşmaları çok heyecanla dinliyorlar. Bence ikincisi yapılan bir festival için özellikle çok büyük bir başarı. Çok güzel bir organizasyon" dedi.

ŞAİR VE YAZARLAR EDEBİYATSEVERLE BULUŞTU

Festival, Şair ve Yazar Metin Cengiz'in moderatörlüğünde, Şair ve Yazar Metin Cengiz ile Fransız Şair ve Çevirmen Claire Lajus tarafından verilen "Fransız-Türk Edebiyatı: Alımlamalar ve Yansımalar" panelinin ardından, Yazar Nedim Gürsel'in "Yaşadığını Yazmak" söyleşisi ile devam etti. Yazar Nedim Gürsel tarafından daha sonrasında ise "Okurlar Buluşması" gerçekleştirildi. Şair ve Yazar Metin Cengiz ile Fransız Şair ve Yazar Catherine Pont-Humbert tarafından da Fransız Şair ve Çevirmen Claire Lajus moderatörlüğünde "Günümüz Fransız Edebiyatı" başlıklı panel düzenlendi. Fransız Şair ve Çevirmen Claire Lajus tarafından da "Annie Ernaux'nun "Meselesini", "Dilini" ve "Yalınlığını" Tercüme Etmek" başlıklı söyleşi yapıldı. Festivalin 2. günü; Şair ve Yazar Metin Cengiz'in moderatörlüğünde Yazar Jean Poncet ile Fransız şair ve yazar Michel Cassir tarafından "Günümüz Fransız Şiiri" paneli ile tamamlandı.

CENGİZ: "MERSİN EDEBİYATSEVERLERİ BU ETKİNLİĞİ TUTTU"

Şair ve Yazar Metin Cengiz, Mersin'in edebiyat ve sanat yönünden önemli bir il olduğuna değinerek,"Bu festivalin yapılması tabi ki Mersinlilerin entelektüel ortamının ne kadar güçlü olduğunu da gösteriyor ve çok ilgi de var. Edebiyatseverlerin yakın bir ilgisini görüyoruz. Salon tıklım tıklım dolu ve neredeyse boş yer yok. Bu da şunu gösteriyor; demek ki Mersin edebiyatseverleri bu etkinliği tuttu. Mersin kültüre, edebiyata ve sanata sahip çıkıyor. Bu çok önemli" dedi.

LAJUS: "BURADAKİ ATMOSFERİ ÇOK SAMİMİ BULUYORUM"

Fransız Şair ve Çevirmen Claire Lajus, da Mersin'e 2. gelişi olduğundan söz ederek, kentte olmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi. Lajus, "Festival çok güzel geçiyor. Her şey zamanında işliyor ve çok disiplinli bir organizasyon var. Buradaki atmosferi çok samimi buluyorum. Bugün fark ettim ki seyircilerde çok genç var ve hoşuma gitti" dedi.

GÜRSEL: "MERSİN GİBİ GÜZEL BİR ŞEHİRDE ULUSLARARASI BİR EDEBİYAT FESTİVALİ'NİN GERÇEKLEŞMESİ ÇOK SEVİNDİRİCİ"

Yazar Nedim Gürsel de festivalin açılıştan itibaren çok güzel geçtiğinden söz ederek, "Çok kaliteli, derinliği olan konuşmalar yapıldı. Mersin gibi güzel bir şehirde uluslararası bir Edebiyat Festivali'nin gerçekleşmesi açıkçası çok sevindirici bir olay. Bu vesileyle Başkan Vahap Seçer'in şahsında Mersin Büyükşehir Belediyesi'ni kutlamak isterim" diye konuştu ve 'Edebiyat' sözcüğü ile 'Festival' sözcüğünün birbirine çok yakıştığını söyledi.

HUMBERT: "MERSİN'DE KENDİMİZİ EVİMİZDE GİBİ HİSSEDİYORUZ"

Fransız Şair ve Yazar Catherine Pont-Humbert ise, Mersin'e ilk kez geldiğini vurgularken, "Mersin'de olmaktan çok mutluyum. Çünkü biz burada kendimizi evimizde gibi hissediyoruz. Harika bir organizasyon. Çok iyi düşünülmüş ve organize edilmiş. Aynı zamanda da tabi Fransa'nın konuk ülke olması da bizi gururlandırıyor" dedi.

Türk yazarlar ile Fransız yazarların festival sayesinde bir araya geldiklerini belirten Humbert, "Ben burada Türk yazarlarının bakış açısı ve perspektifi hakkında fikir sahibi oldum ve bu benim için yeni bir şeydi ve çok önemliydi. Eminim Türk yazarlar da Fransızlar hakkında benzer düşüncelere sahip olmuşlardır" diye konuştu.

PONCET: "TEKRAR DAVET EDİLMEYİ DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM"

Yazar Jean Poncet de Türkiye'ye 2. gelişi olduğundan söz ederek, "Mersin'e ilk kez geliyorum. Mersin benim için çok önemli. Çünkü burası bir Akdeniz başkenti, büyükşehri. Ben de bir Akdenizliyim ve o yüzden çok sevdim. Bizim, Fransa'da çok fazla Türk ve Fransız yazar, şair ile buluşma fırsatımız olmuyor. Bu vesileyle de birçok Türk ve Fransız şair, yazar buluştuk ve bu bizim için çok önemli bir durum" dedi.

Festivale katılımın da çok güzel olduğundan söz eden Poncet, "Gençlerin katılımı çok mühim. Özellikle okursever gençler burada ve yazarlarla birebir buluşuyorlar. Bu onlar için çok önemli bir fırsat. Ben bunu çok önemli buluyorum ve o yüzden kitlenin genç olması çok önemliydi. Ben eminim ki burada bugün bulunan genç okur, geleceğin Türk yazarları olacaklardır" diye konuştu.

'2. Uluslararası Mersin Edebiyat Festivali'ni çok beğendiğinden ve önümüzdeki yıllarda da katılım sağlamak istediğinden bahseden Poncet, "Ben Marsilya'dan, büyük bir Akdeniz büyükşehrinden geliyorum. Mersin de büyük bir Akdeniz şehri ve benzerlikler var. Tamamını gezme fırsatım olmadı ama gördüğüm kadarıyla sahil çok güzel. İnsanlar başından sonuna kadar çok misafirperver ve arkadaş canlısı. Organizasyon mükemmel şekilde organize edilmiş ve gerçekten tekrar davet edilmeyi dört gözle bekliyorum" dedi.

Katılımcılara festival kapsamında çiçek ve plaketleri de takdim edildi.