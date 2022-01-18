Yenilenen Nissan Qashqai Türkiye yollarına çıktı

Nissan’ın toplam satışları arasında önemli bir yere sahip olan Qashqai, yeni yüzü ve özellikleriyle gelen 3.

Nissan'ın toplam satışları arasında önemli bir yere sahip olan Qashqai, yeni yüzü ve özellikleriyle gelen 3. nesiliyle Türkiye yollarında yerini aldı.

Üretildiği ilk günden bu yana dünya genelinde beş milyon, Türkiye'de ise 155 binden fazla satış adedine ulaşan Qashqai, markanın Juke modeliyle karşımıza çıkan yeni tasarım çizgisiyle dikkat çekiyor.

Markanın yeni nesil tasarım felsefesi V Motion Ön Izgara, ince ve keskin hatlarıyla öne çıkan LED farları ve modelde ilk kez sunulan siyah/gri tavan tasarımın temel özellikleri arasında.

Modelde kullanılan yeni CMF-C platformu sayesinde markanın C-SUV sınıfındaki temsilcisi yüzde 41 daha dayanıklı hale getirilmiş.

Yeni Qashqai'de NASA teknolojisi ile geliştirilen Nappa deri koltuklar öne çıkan detaylar arasında. Her bir araç için üretimi 25 günde tamamlanan bu özel teknoloji ürünü koltuklar, tercih edildiğinde kullanıcılara ısıtma ve hafıza özelliklerini de standart olarak sunuyor. Nissan'ın Türkiye'deki modellerinde ilk kez yeni Qashqai'de tanıtılan masaj fonksiyonlu ön koltuklar, hızı ve şiddeti ayarlanabilir 3 farklı masaj seçeneğine sahip.

Qashqai'de yenilikle birlikte ilk kez kullanılan 12,3" genişliğindeki tamamen dijital gösterge paneli, kişiselleştirilebilen 13 farklı bilgilendirme ekranı seçeneğiyle gelirken, bu ekran kablosuz Apple CarPlay altyapısına sahip 9" genişliğindeki dokunmatik bilgi-eğlence ekranıyla birlikte iç mekanda daha dijital bir ortam oluşmasını sağlıyor. Müzik sistemi olarak ise BOSE mühendisleri ile geliştirilen 10 hoparlörlü (8 hoparlör & 2 Subwoofer) ses sistemi kullanılıyor.

Yeni Nissan Intelligent Mobility özellikleri

Yeni Qashqai'de kullanılan Önsezili Akıllı Çarpışma Sistemi, öndeki üç araca kadar algılayıp araçlardan birisi fren yaptığında sürücüyü uyarıp, çarpışmayı engelleyebiliyor. Bunun dışında Qashqai'de ilk kez kullanılan Akıllı Hız Sabitleme Sistemi, Direksiyon Destekli Şerit Takip Asistanı, Akıllı Arka Çapraz Trafik Uyarısı ve Akıllı Kör Nokta Önleme Sistemi ise zengin donanım listesinde yer alıyor.

Hafif hibrit teknolojisi

Yenilenen modelde hafif hibrit (mild hybrid) teknolojisi kullanılıyor. Hafif hibrit teknolojisinde, 1.3 litrelik benzinli motor 12V elektrik sistemi ve lityum-iyon batarya ile destekleniyor. Lityum-iyon batarya, enerji geri kazanım sistemi sayesinde frenleme esnasında açığa çıkan enerjiyi depoluyor ve gerektiği zaman elektrik motoruna göndererek benzinli motoru destekliyor. Bu sayede benzinli motor üzerindeki yükü azaltarak yakıt tüketiminin düşmesine yardımcı oluyor ve araç daha uzun süre stop/start konumunda kalabiliyor. CVT şanzımanla desteklenen bu kombinasyon 270 NM tork değeri sunuyor.

4×4 Çekiş Sistemi

Benzinli hafif hibrit (mild hybrid) teknolojisini 4×4 çekiş sistemi ile sunan yeni nesil Qashqai'de 4×4 çekiş sistemi, Xtronic CVT şanzıman ve arka bağımsız süspansiyonla kombine ediliyor. Bu sistemde arka bağımsız süspansiyon otomobilin yol tutuşuna katkı sağlıyor. MOdelde Eco, Standard, Sport sürüş modları yanında 4×4 çekiş sistemi tercih edildiğinde Off-road ve Kar modları da seçilebiliyor.

Yeni X-Tronic CVT otomatik vites üzerinde, hafif hibrit (mild hybrid) teknolojisine entegre edilmek üzere çeşitli geliştirmeler yapılmış. Şanzımanın içindeki sürtünme yüzde 29 azaltılırken yapısı yüzde 14 daha kompakt hale getirilmiş. Aynı zamanda sürüş zevkini arttırmak için vites geçiş tepkileri daha sportif hale getirilirken, direksiyonun arkasına bulunan vites kulakçıkları eklenmiş.

Yeni modelle ilgili açıklamalarda bulunan Nissan Türkiye ve Kuzey Afrika Genel Müdürü Emre Doğueri şunları söyledi; "Nissan Qashqai 10 yıldan uzun süredir Türkiye'nin gözdesi. Şimdi baştan aşağı yenilenmiş haliyle dünya prömiyerinin ardından Türkiye'de de satışa sunuyoruz. Yeni nesil Nissan Qashqai, fark yaratan özellikleriyle segmentinde çıtayı yine yukarı taşıyacak. Özellikle dinamik ve şık çizgisini devam ettiren yeni nesil tasarımıyla yollarda hemen fark edilecek. Sahip olduğu hafif hibrit (mild hybrid) teknolojisiyle hem performans ve verimlilik konusundaki beklentileri fazlasıyla karşılayacak hem de düşük karbon emisyonu ile sürdürülebilirliğe katkı sağlayacak. Yeni nesil Nissan Qashqai'nin konforlu sürüşe katkı sağlayan birçok teknolojik donanım özellikleri ile sınıfının standartlarını yeniden belirleyeceğine ve tüketicilere benzersiz bir sürüş deneyimi sunacağına inanıyoruz. Yeni nesil Nissan Qashqai, Crossover tutkunlarının beklediğine değecek."

Nissan Türkiye ve Kuzey Afrika Genel Müdürü Emre Doğueri

Sadece 1.3 litrelik mild hibrit seçeneği, dört farklı donanım paketi (Tekna, Design Pack, Skypack, Platinum Premium) ve 4×4 çekiş sistemi seçeneği ile satışa sunulan modelin fiyat etiketi ise 626 bin TL' ile 842 bin TL arasında.

Ocak ayında 500 adet gelecek modelden, ilk çeyrekte 1500 adet Türkiye'ye getirilmesi hedefleniyor.

Carmedya.com - Son Dakika Haberleri