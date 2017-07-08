Yenice Organize Sanayi Bölgesi, İnegöl'ün 3'üncü Osb'si Oldu
- Yenice Organize Sanayi Bölgesi, İnegöl'ün 3'üncü OSB'si oldu.
- Yenice Organize Sanayi Bölgesi, İnegöl'ün 3'üncü OSB'si oldu.
BURSA - 2012 yılında başlayan girişimler sonucunda 2015 yılında Islah OSB unvanını alan ve 5 yıllık ıslah sürecini 2 yılda tamamlayarak önemli bir başarıya imza atan Yenice Islah OSB, 4 Temmuz 2017 tarihinden itibaren Organize Sanayi Bölgesi statüsüne alındı.
256 bin nüfusu ve ticari aktivitesiyle Türkiye'nin önemli üretim merkezlerinden biri olan sanayi kenti İnegöl, 3'üncü Organize Sanayi Bölgesi'ne kavuştu. 2012 yılında başlayan süreçte 2015 yılı Mayıs ayında Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın verdiği 'Islah Organize Sanayi Bölgesi olabilir' belgesiyle Islah OSB unvanını alan Yenice, 5 yılda tamamlanacak ıslah sürecini 2 yılda tamamlama başarısını göstererek 4 Temmuz 2017 tarihi itibariyle resmen Organize Sanayi Bölgesi statüsüne alındı. 1200 dönüm alan üzerinde yüzde 35'lik doluluk oranına sahip olan Yenice Organize Sanayi Bölgesinde, 26 faal firmada 2500 kişilik istihdam sağlanıyor.
"Tarihi karar Koza Han'dan duyuruldu"
İnegöl'ün mevcut 2 organize sanayi bölgesinin ardından ilçenin 3'üncü OSB'si olma özelliğini taşıyan Yenice Organize Sanayi Bölgesi hakkında yaşanan bu olumlu gelişme sonrası, aynı zamanda Yenice OSB'nin Kurucu Müteşebbis Üyesi olan Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Belediye Başkan Vekili ve Yenice OSB Müteşebbis Üyesi Turgay Yel, Yenice Organize Sanayi Bölgesi üyesi İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Anıl, Yenice Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Altunbaş, Yenice Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürü Semih İdil ve Yenice Organize Sanayi Bölgesi üyesi işadamı Salih Göztepe'nin katılımıyla basın toplantısı düzenlendi. İTSO'nun Koza Han'da bulunan Ek Hizmet Binasında düzenlenen basın toplantısında, İnegöl için tarihi değere sahip karar kamuoyu ile paylaşıldı.
"Ne kadar doğru işler yapıldığı gelecekte görülecek"
Belediye Başkanı ve Yenice OSB Kurucu Müteşebbis Üyesi Alinur Aktaş da İnegöl'ün heyecanlı ve mutlu bir günü yaşadığına dikkat çekti. Bu projelerin bundan sonraki 10, 20 hatta 50 yıl sonra daha anlamlı karşılıklar bulacağını ve gerçekten ne kadar doğru işler yapıldığının görüleceğini belirten Aktaş, "Tabi şunu ifade etmeliyim ki bu proje İnegöl Belediyesi, İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası, Yenice Islah Organize Sanayi Bölgesi heyeti, Hasan Bey başta olmak üzere tüm sanayici ve işadamlarımızın gayretli, heyecanlı çalışmaları ve Bölge Müdürümüz Semih Beyin takipleri sonucu sonuçlanmıştır. Emeği ve katkısı olan siyasilerimizden, Valimizden, diğer tüm makamlara kadar her kim varsa ben yürekten teşekkür ediyorum" dedi.
2014 yılında başlayan Büyükşehir süreci öncesinde Yenice'nin belde olarak İnegöl'ün en büyük belde belediyesi olduğunu da hatırlatan Aktaş, "Vakti zamanında özellikle yerel idarelerin şehri zenginleştirmek, desteklemek adına sanayileşmeyle alakalı hamleleri olmuş. Ama biraz kanun ve nizamlar zorlanarak yapılmış sanayi hamleleri, artık ciddi ölçeklere ulaşmıştı. 1200 dönümlük bir alandan bahsediyoruz. Yani mevcut var olan 1. Organize Sanayi Bölgemizin yüzde 40'ı büyüklüğünde bir alandan bahsediyoruz. Ki bu önemli bir ölçek. Bunların bir zapturapt altına alınması gerekiyordu. Önce ıslah süreci başladı. Aslında zaman olarak çok seri takip edildi. ve 2015 yılında başlayan ıslah süreci 04 Temmuz 2017 itibariyle aldığımız bilgi doğrultusunda tamamen sonuçlanmış oldu. Bu güzel bir başarı" diye konuştu.
"Düzenli bir OSB için tüm hamleler yapılacak"
Yenice Organize Sanayi Bölgesinde düzenli, disiplinli, planlı bir OSB için gerekli tüm hamleler ve çalışmaların yapılacağını dile getirerek konuşmasını sürdüren Aktaş, şöyle devam etti: "İnegöl her alanda birlik ve beraberlik içerisinde hareket ediyor ama bundan sonraki özellikle sanayi bölgesi açısından açılımımız 2. Organize Sanayi Bölgemiz veyahut mobilya ihtisas organize sanayi bölgesiyle alakalı genişleme alanlarımız var. Yenice'de ise mevcut faal alanlarımız var. Bu faal alanlarla beraber de şuan bu kapsama alınıp da henüz faaliyetin olmadığı alanlar var. Yani rezerv alanları da belli. Nihayetinde artık buranın alt yapısıyla üst yapısıyla, eksik ve aksaklarıyla, sanayicimizin gerçekten organize sanayi bölgesi şartlarından istifade etmesi anlamında bundan sonra yönetim kurulumuz ekibiyle beraber çalışacak. İnşallah orada düzenli, disiplinli, planlı bir organize sanayi bölgesi için gerekli tüm hamleler ve çalışmalar yapılacak."
"Sevinçliyiz, mutluyuz"
Aktaş sözlerini şu şekilde sürdürdü; "İnegöl olarak hızla hedeflere koşuyoruz ama bunları yaparken de kanunun ve Bakanlıklarımızın koydukları kurallara uyarak hareket etmek durumundayız. Sevinçliyiz, mutluyuz. Artık 3 tane organize sanayi bölgemiz var diyerek göğsümüzü gere gere ifade edebiliriz. Bu güzellikte emeği olan herkese teşekkür ediyorum. Gerçekten ciddi bir kümelenme ve birliktelikte ortaya çıkarılmış bir çalışma. Çok tartışmalar oldu, konular tek tek detaylı bir şekilde istişare edildi. Başkanvekilim Turgay Bey, Bölge Müdürümüz, Yönetim Kurulu Başkanımız Hasan Bey, Ticaret Odası Başkanımız ve bizzat şahsımın takip ettiği konular vardı. Ben emeği ve katkısı olan herkese teşekkür ediyorum. Milletvekilimiz ve diğer milletvekillerimizden katkısı olanlar vardı. Hepsine çok teşekkür ediyorum"