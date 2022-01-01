2022'de nelere zam geldi? Elektriğe yüzde kaç zam yapıldı? Doğal gaza yüzde kaç zam geldi? Benzin fiyatlarına zam mı yapıldı? Nelere zam geldi? Yeni yılla birlikte elektrik ve doğalgaza zam geldi. Kademeli tarife sistemine geçilen elektrik faturaları iki tarifeye ayrılırken, elektrik fiyatlarına yüzde 50 ile yüzde 125 arası zam yapıldı. Doğal gazda ise konutlarda kullanılana yüzde 25, büyük sanayi ve ticari kuruluşlara sağlanana yüzde 50 ve elektrik üretim amaçlı kullanılana ise yüzde 15 zam yapıldı. Yeni yıl zamları nelerdir 2022? Neye zam geldi? Yılbaşından itibaren geçerli olacak zamlar neler? Nelere zam geldi? Elektrik, doğal gaza zam mı geldi?

NELERE ZAM GELDİ 2022?

Güncel zam yapılan yerler şu şekilde:

- Elektriğe %50-%125 arası zam yapıldı.

- Doğalgaza %15-%50 arası zam yapıldı.

- Benzin, Motorin ve LPG'ye zam yapıldı.

- Köprü geçişlerine zam yapıldı.

Elektrik zammı: Elektrik fiyatlarına ticarethaneler için %126, meskenler için ilk 150 kWh altına %52, 150 kWh üstüne ise %127 zam geldi.

Doğal Gaz zammı : Konutlarda kullanılan doğal gazın satış fiyatında %25, elektrik üretimi için kullanılan doğal gazın satış fiyatında %15, elektrik üretimi haricinde kullanılan doğal gazın satış fiyatında %50 oranında zam yapıldı.

ELEKTRİK VE DOĞAL GAZA ZAM MI YAPILDI 2022?

Yeni yılla birlikte elektrik ve doğalgaza zam geldi. Kademeli tarife sistemine geçilen elektrik faturaları iki tarifeye ayrılırken, elektrik fiyatlarına yüzde 50 ile yüzde 125 arası zam yapıldı. Doğal gazda ise konutlarda kullanılana yüzde 25, büyük sanayi ve ticari kuruluşlara sağlanana yüzde 50 ve elektrik üretim amaçlı kullanılana ise yüzde 15 zam yapıldı.

Türkiye, 2022'ye elektrik ve doğal gaz için yapılan yeni zamlarla girdi. Yeni yılla birlikte elektrik faturalarında kademeli tarife sistemine geçilirken, elektrik faturalarının iki tarifeye ayrıldığı sistemde, fiyatlara yüzde 50 ile yüzde 125 arası zam yapıldı. Öte yandan doğal gazda ise konutlarda kullanılan yüzde 25, büyük sanayi ve ticari kuruluşlara sağlanan yüzde 50 ve elektrik üretim amaçlı kullanılana ise yüzde 15 zam yapıldı.

ELEKTRİKTE KADEMELİ TARİFE

Elektrikte verimlilik odaklı kademeli tarifeye geçişle 1 Ocak'tan itibaren mesken aboneleri için aylık 150 kilovatsaate kadar olan tüketim miktarları için nihai fiyat kilovatsaat başına 1 lira 37 kuruş, aylık tüketimi 150 kilovatsaat üzeri olan mesken aboneleri için ise kilovatsaat başına 2 lira 6 kuruş uygulanacak.

Yapılan hesaplamaya göre, mesken abonelerinde aylık 150 kilovatsaate kadar olan 1. kademedeki tüketim miktarları için nihai fiyatlar yüzde 50 artacak, 150 kilovatsaatin üzerindeki 2. kademe tarifesi de 1. kademeye göre yüzde 50 fazla olacak.

DOĞAL GAZDA YENİ TARİFE

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde ocak ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı. Buna göre, BOTAŞ'ın konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine ocakta uygulayacağı satış fiyatı, mevcut tarifeye göre yüzde 25 artışla bin metreküp doğal gaz için 1860 lira oldu.

Ocakta yıllık tüketimi 300 bin metreküpün üzerinde olan sanayi abonelerinin tarifesinde, bin metreküp gazın fiyatı yüzde 50 artışla 6 bin 300 liraya, elektrik üretim amaçlı tarifede de yüzde 15 artışla 5 bin 520 liraya çıktı. Doğal gazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.

"TÜKETİCİLERİMİZE ASGARİ DÜZEYDE YANSITILMIŞTIR"

EPDK'dan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından kabul edilen yasa kapsamında kademeli tarife uygulamasına geçildiği belirtilerek, "Kademeli tarifenin hedefi dar gelirli vatandaşlarımızı korumak ve enerji kullanımında tasarruf ve verimliliği artırmaktır. Bilindiği üzere pandemi koşulları sebebi ile hammadde fiyatlarında yaşanan artışlar sonucunda enerji maliyetlerinde de çok büyük artışlar meydana gelmiştir. Dünya spot piyasalarında elektrik üretiminde kullanılan kömür fiyatlarında; 5 kat, doğal gaz fiyatlarında ise 10 katlık artışlar olmuştur. Türkiye enerji sektörü de bu süreçte, küresel düzeyde ortaya çıkan olağanüstü maliyet artışlarından etkilenmiştir. Ancak kurumlarımız arasındaki iş birliği ile bu artışlar tüketicilerimize asgari düzeyde yansıtılmıştır. Ayrıca devletimiz vatandaşlarımızı bu artışlardan koruma amacıyla elektrik faturalarında yarısını, doğal gazda ise beşte dördünü karşılayarak 2021de toplamda 100 milyar liralık bir destekte bulunmuştur" denildi.

1 OCAK'TAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Gelinen noktada enerji piyasalarının sürdürülebilirliği, maliyet bazlı fiyatlandırmanın ve öngörülebilirliğin sağlanması için zorunlu hale gelen bir düzenleme yapıldığı aktarılan açıklamada, "Verimlilik odaklı kademeli tarifeye geçiş ile birlikte 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren mesken aboneleri için aylık 150 kWhe kadar olan tüketim miktarları için nihai fiyat 1,37 TL/ kWh, aylık tüketimlerin 150 kWhın üstündeki kısmı için ise 2,06 TL/ kWh olarak uygulanacaktır" ifadelerine yer verildi.

BENZİNE ZAM MI YAPILDI?

Doların Türk Lirası karşısında değer kazanması akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıdı. Bu gece yarısından geçerli olmak üzere motorine 1 lira 29 kuruş, benzine 61 kuruş, otogaza 78 kuruş zam geldi. Buna göre benzinin litresi İstanbul'da 12,31 liradan 12,92 liraya, Ankara'da 12,37 liradan 12,98 liraya, İzmir'de 12,39 liradan 13 liraya çıkacak. Benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 61 kuruş, motorinin litre fiyatına 1 lira 29 kuruş ve LPG'nin litre fiyatına 78 kuruş zam geldi.

Güncel zam oranları (31 Aralık Cuma):

Benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 61 kuruş, motorinin litre fiyatına 1 lira 29 kuruş ve LPG'nin litre fiyatına 78 kuruş zam geldi.

Güncel Benzin fiyatları:

İstanbul'da : 12,92 TL

Ankara'da : 12,98 TL

İzmir'de : 13 TL

KÖPRÜ GEÇİŞLERİNE ZAM MI GELDİ? AVRASYA TÜNELİ GEÇİŞLERİNE ZAM MI YAPILDI?

Ulaştırma Bakanlığı Avrasya tüneli geçiş ücretine 1 Ocak itibarıyla zam yapıldığını açıkladı. 2021 yılında tek yön otomobil için 46 lira olan ücret 53 liraya çıktı. Ayrıca Avrasya Tüneli'nde 00.00–05.00 saatleri arasında yüzde 50 indirimli gece tarifesi uygulanacak. Daha önce tek yönlü olarak ücret alınan Boğaz köprülerinde de köprü geçiş ücretleri bundan sonra iki eşit parçaya bölünecek ve iki yönlü olarak alınacak.

Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre otoyol, Boğaz köprüleri ve Avrasya Tüneli geçiş ücretleri, yarın günün ilk saatinden itibaren geçerli olmak üzere yeniden düzenlendi.

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