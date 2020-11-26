Yeni yıl mesajları 2021: En güzel yılbaşı mesajları, yeni yıl için söylenen mesajlar, 2021 sözleri! Etkileyici, duygusal, sevgiliye yeni yıl mesajları
26.11.2020 16:30 | Son Güncelleme: 26.11.2020 16:53
Yeni yıl mesajları 2021: En güzel yılbaşı mesajları, yeni yıl için söylenen mesajlar, 2021 sözleri! Yılbaşında aileler toplanacak, toplanamayanlar ise birbirlerini arayarak ya da mesaj göndererek kutlama mesajı gönderecek. İşte en güzel yılbaşı mesajları, yeni yıl için söylenen mesajlar, 2021 sözleri! Etkileyici, duygusal, sevgiliye mesajlar...
İ,İ
Yeni yıl mesajları 2021: En güzel yılbaşı mesajları, yeni yıl için söylenen mesajlar, 2021 sözleri! Etkileyici, duygusal, sevgiliye yeni yıl mesajları vatandaşlar tarafından araştırılan konular arasından yerini almış durumda. 2020'nin bitimine az bir süre kaldı. İşte bu haberimiz içerisinden En güzel yılbaşı mesajları, yeni yıl için söylenen mesajlar, 2021 sözleri! Etkileyici, duygusal, sevgiliye yeni yıl mesajlarına ulaşabilirsiniz...
YENİ YIL MESAJLARI 2021
- Yeni yılın sana ve tüm sevdiklerine sağlık mutluluk neşe başarı bolca para sevgi ve huzur getirmesini dilerim. Mutlu Yıllar.
- Mutlu insan sevgisine ve kendine güvenendir. Sevgi bütün kapıları açar. Yeni yılda sevgi dolu günler dilerim. Mutlu yıllar.
- İlk aşk başkadır derler gerçekten de öyle sevgilim. Seninle açtığım gözlerimi seninle kapatabilmek dileği ile. Yeni yılımız kutlu olsun.
- Acısıyla, tatlısıyla, iyisiyle kötüsüyle bir yıl daha geçti. Hoş geldin yeni yıl. Mutlu yıllar dostum!
- Yeni yılın sağlık mutluluk ve başarı dolu geçmesini dilerim. Her günün bir diğerinden daha keyifli geçsin. Yeni yılın kutlu olsun.
- Kalpleri fetheden yılbaşı mesajları... En güzel yılbaşı ve yeni yıl mesajları burada...
- Bir yıl daha geçti. Mutluluğunun ömür boyu devam etmesini, yaşantında hıç bir şeyin seni üzmemesini diler ve yeni yılını candan kutlarım.
- Gökkuşağı gibi rengarenk, güneş gibi parlak ve güller gibi mis kokulu mutlu bir yeni yıl dileğiyle…
- Gül için dikene razı olur musunuz, yoksa dikeni de gülü de red mi edersiniz? Yeni yıllarda güllerle dolu günlerin dikenleri sizi düşmanları koruyan çitler olsun. Mutlu Yıllar!!
- Coşkun ama yorgun bir yıl daha geçiyor yaşamdan. Gelecek yılın sevgilerin en güzeli, aşkların en yücesini, mutlulukların en büyüğünü getirmesi dileğiyle iyi yıllar.
- Geçmişi unutup yeni bir başlangıcı kutlamanın zamanı geldi. Mutlu yıllar!
- Kalpleri fetheden yılbaşı mesajları... En güzel yılbaşı ve yeni yıl mesajları burada...
- Ay, güneş ve yıldızlar gibi, hayalleriniz her zaman parıldamaya devam etsin. Yeni yılınız kutlu olsun!
- Geleceği oluşturacak her yeni günün bir öncekinden daha güzel, isteklerinize uygun ve sizi daha da mutlu etmesi dileğiyle. Mutlu Yıllar!
- Yeni yılınızı kutlar; sağlıklı, mutlu ve başarılı nice yıllar dilerim. Kucak dolusu sevgiler...
- Yeni yıla nasıl girersen öyle geçermiş diyorlar. Ben de yeni yıla seni gülümseterek başlamak istedim. :) Yüzünden gülücükler hiç eksik olmasın.
- Yeni yılın ilk günü umarım en mutlu günün olur. Çünkü önümüzdeki 364 gün boyunca varlığınızı tamamen göz ardı etmeyi düşünüyorum. İyi yıllar!
- Yeni yılın sana neşe ve mutluluk getirmesi dileğiyle ..en içten sevgilerimle..
- - Yeni yılda, her şeyin gönlünüzce olmasını diler, tüm beklentilerinizin gerçekleşmesini temenni ederim. Mutlu yıllar...
- - Sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, y?ne de sevg? dolu n?ce yıllara!
- - Yeni bir yıla girerken sevgi ve barış diliyorum. Savaşların, acıların ve felaketlerin, geçip giden koca bir yıl gibi geride kalması umuduyla.. Nice Yıllara!
- - Yine yeni bir yıl var kapımızda. 2020 yılına gireceğimiz şu günlerde istediğiniz her şeyin gerçekleşmesi dileğiyle. Mutlu yıllar...
- - Mutluluk bankasının sevgi şubesinde, 2020 no`lu hesabınıza, 365 gün daha yatırılmıştır. Mutlu bir şekilde harcamanız dileğiyle.. MUTLU YILLAR...
- - Yeni yılın tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesi dileğiyle tüm dostların yeni yılı kutlu olsun.
- - Şeker gibi tatlı, masal gibi güzel bir yıl diliyorum..
- - Yeni yılda tüm dargınlıkların bitmesi ve barış içinde yaşanması dileğiyle...
- - Yaşamınca güzel yıllar, mutlu yarınlar hep senin olsun. MUTLU YILLAR!
- - Yeni yılda umutların gerçek, gerçek mutlulukların sonsuz olsun! İy? Yıllar...
- - Sevdiklerinizle birlikte mutlu, huzurlu bir yıla başlangıç yapmanızı ve tüm yılınızı aynı güzellikte geçirmenizi dilerim.
- - Koskoca bir yıl daha bitti, keyifli ve gülümseme dolu bir yeni yıl dilerim...
- - Yeni yılın sağlık mutluluk ve başarı dolu geçmesini dilerim. Her günün bir diğerinden daha keyifli geçsin. Yeni yılın kutlu olsun.
- - Sevgi bütün kapıları açar .. Yeni yılda sevgi dolu günler dilerim.. Mutlu yıllar.
- - Yeni yılda tüm dargınlıkların bitmesi ve barış içinde yaşanması dileğimle… Mutlu yıllar...
- - Yeni bir yılda yüzünden gülücükler, gönlünden sevgiler eksik olmasın mutlu yıllar.
- - Çok kazançlı, keyifli, sevgi dolu, başarılı bir yıl olması dileğiyle.
- - Yeni yıl da umutların gerçek, gerçeklerin mutlulukların daim olsun! İyi Yıllar...
- - Yeni yılın sağlık mutluluk ve başarı dolu geçmesini dilerim. Her günün bir diğerinden daha keyifli geçsin. Yeni yılın kutlu olsun.
SEVGİLİYE YENİ YIL MESAJLARI 2021
- Yılbaşı - Yeni Yıl mesajları arasında sevgiliye gönderilecek en güzel yeni yıl mesajlarını sizler için özenle hazırladığımız aşağıdaki içerikte bulabilirsiniz. Sizler de sevgilinize yeni yıl mesajı göndermek isteyenlerdenseniz kesinlikle aşağıda yer alan yeni yıl mesaj size yardımcı olacaktır.
- Yeni yıl bize kutlu olsun. Yeni yıl sana da kutlu olsun sevgilim. Sağlık, başarı ve mutluluk dolu olsun.
- Mutluluk yağmurları altında şemsiyesiz kalman dileğiyle nice mutlu yıllara sevdiceğim…
- Hadi gel tut ellerimi! Benimle yan! Benimle meydan oku her çaresizliğe! Benimle uyu benimle uyan. Birlikte varalım nice yıllara…
- Seni bir yaşam boyu bitirmek değil de, sana hep hep yeniden başlamak isterim. 2021 yılı kutlu olsun bir tanem.
- Yeni yılın sağlık mutluluk ve başarı dolu geçmesini dilerim. Her günün bir diğerinden daha keyifli geçsin. Yeni yılın kutlu olsun.
- Yeni yılın ilk saatlerinde seninle birlikte değilim ama yüreğim ve bütün olumlu düşüncelerim seninle birlikte. Yeni yılın kutlu olsun!
- Gönlümün meclisinde herkes konuşsun istemem, kimse müdahale etmesin aşka… Yer gök şahidimdir ki siyasi görüşüm yoktur senden başka… Yeni nice senelere…
- Kalbimi sana emanet etsem korur musun? Dilimin ucundaki cennet sevdamın sonundaki 'Ömrüm' olur musun? 2021 sana mutluluklar getirsin aşkım.
- Benim şiirlerim çay kokar, düşlerim sade sen. Demlikte nefesin, bardakta gamzen… İyi ki doğdun hayatımın aşkı bir tanem. Yeni yılın kutlu olsun bir tanem…
- Sen ruhuma cemre diye damlamadıktan sonra ben bu bedende neyleyim… Aşk da sen, hasret de sen, ben de sen… Nice güzel yıllarda birlikte olmak dileklerimle…
- Dünyayı değiştirmek istersen kalbine inan, arkadaşlarına güven, sevgine sarıl. Yeni yıl senin başarılarının anahtarıyla tüm kapıları açacaktır. Mutlu yıllar olsun!
- İnsan, armağanını içten vermezse ne değeri vardır. Yeni yıllar Allah'ın bizlere verdiği armağandır. En mutlu yıllar seninle olsun. Armağanınla yücel. Mutlu seneler…
- Gözlerimde tutuyorum seni, gözyaşlarım sen. Kalbime hapsettim, her atışı sen. Dilimdeki içli şarkı, burnumdaki sıla kokusu, yanımdaki yamacımdaki yoldaşlık, içimdeki bambaşkalık hepsi sen…
2021 Dini Yeni Yıl Mesajları
- İdeal denen şey bir yıldıza benzer, ona hiçbir zaman ulaşamayız ama, tıpkı denizcilere olduğu gibi bize de yolumuzu gösteren odur. Yeni yılda tüm ideallerine kavuşman dileğiyle mutlu yıllar…
- En işe yaramayan günümüz hiç gülmediğimiz gündür. Yeni yılın dolu dolu ve geniş en içten gülümsemelere açılması dileğiyle mutlu yıllar…
- Susmak, dayanılması çok güç bir yanıttır. Yeni yılda tüm sorunların yanıtları seninle olsun… Mutlu yarınlar, mutlu yıllar…
- Dünyayı değiştirmek istersen yüreğine inan, dostlarına güven, sevgine sarıl… Yeni yıl senin başarılarının anahtarıyla tüm kapıları açacaktır… Mutlu Yıllar
- Zamanı yapamayacağımızı şeyleri istemekle geçirdiğimiz söylenir. Oysa gücümüz tüm zamanları zorlar. Yeter ki kendimize ve dostlarımızın gücüne inanalım. Yeni yılda inancımızı pekiştirmemiz ve mutlu olmamız dileklerimle…
- Gül için dikene razı olur musunuz, yoksa dikeni de gülü de ret mi edersiniz? Yeni yıllarda güllerle dolu günlerin dikenleri sizi düşmanları koruyan çitler olsun. Mutlu Yıllar
- Yaşamınca güzel yıllar, mutlu yarınlar, dostça dostluklar hep senin olsun. MUTLU YILLAR!
- Yeni bir yıla girerken sevgi ve barış diliyorum. Savaşların, acıların ve felaketlerin, geçip giden koca bir yıl gibi geride kalması umuduyla… Nice yıllara!
- Yeni yıl bizlere kutlu olsun… Yeni yıl sizlere de kutlu olsun… Sağlık, başarı ve mutluluk dolu olsun…
- Yeni yıl; Türkiye için umutlu, bereketli, 2017'de yaşanan tüm olumsuzlukların tersinin yaşanacağı bir yıl olmasını dileriz… Nice yıllara…
- Yeni yılda tüm dargınlıkların bitmesi ve barış içinde yaşanması dileğimle…
- Yeni yılda, her şeyin gönlünüzce olmasını diler, tüm beklentilerinizin gerçekleşmesini temenni ediyorum.