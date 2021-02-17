Yeni Dacia Sandero ve Sandero Stepway Türkiye'de tanıtıldı

Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş, "???????Kurların düşüş trendi talebe yönelik olumlu bir etki yaratırken, Merkez Bankası'nın faizi yılın ilk 6 ayında yüksek seviyelerde seyredeceğine yönelik açıklamaları ise gaza temkinli basmamıza neden oluyor.

Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş, "???????Kurların düşüş trendi talebe yönelik olumlu bir etki yaratırken, Merkez Bankası'nın faizi yılın ilk 6 ayında yüksek seviyelerde seyredeceğine yönelik açıklamaları ise gaza temkinli basmamıza neden oluyor. Bu çerçevede yıl sonu pazar öngörümüzü şu an için 700 bin seviyelerde tutuyoruz." dedi.

Renault Mais tarafından, Berk Çağdaş, Renault Mais Pazarlama Direktörü Levent Timur ve Dacia ürün ekibinin anlatımlarıyla hazırlanan lansman videosu basın mensuplarıyla paylaşıldı.

Videoda yer alan bilgilere göre, Renault Grubu'nun CMF-B platformunda üretilen modeller, aralarında X-Tronic şanzıman, kör nokta uyarı sistemi, kablosuz Apple Car Play ve elektrikli park freninin de bulunduğu birçok yeniliği de beraberinde getiriyor. Yeni Sandero Stepway lansmana özel 160 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. Yeni Sandero ise mart ayında 134 bin 900 TL'den başlayan lansman fiyatlarıyla showroomlardaki yerini alacak.

"Yenilenen Sandero ailesinin Dacia markası için yeni ve daha güçlü bir hikayenin başlangıcı"

Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş, yenilenen Sandero ailesinin Dacia markası için yeni ve daha güçlü bir hikayenin başlangıcı olduğunu dile getirdi.

Çağdaş, "İçinden geçtiğimiz pandemi süreci, hepimize hayatımızda gerçekten nelerin önemli olduğunu hatırlatan bir dönem oldu. Geleceğin mobilitesi bizi daha sürdürülebilir tüketime, temel ihtiyaçlara ve gerçekten önemli olana yönelmeye davet ediyor. Yeni Sandero ve yeni Sandero Stepway de işte bu temellere bağlı kalarak tüketicilerin gerçekten ihtiyacı olan her şeyi sunmak üzere tepeden tırnağa yenilendi. Yeni tasarımıyla daha dinamik ve modern bir görünüm kazanan Sandero ailesinde konfor, güvenlik ve teknoloji özellikleri de artırıldı." ifadelerini kullandı.

Renault Grubu'nun bilgi birikiminden yararlanarak CMF-B platformunda üretilen modeller, X-tronic şanzıman, elektrikli açılır cam tavan ve kablosuz Apple CarPlay gibi birçok yeniliği de beraberinde getirdiğini belirten Çağdaş, şunları aktardı:

"Yeni Sandero ailesiyle Dacia olarak yeni bir segmentte de yer alacağız. Yeni Sandero B-HB segmentinde de rekabet etmeye devam ederken, yeni Sandero Stepway ile artık B-SUV segmentinde de söz sahibi olacağız. SUV ruhunu artık daha da fazla hissettiren yeni Sandero Stepway'in bu segmentin en önemli oyuncularından biri olmasını hedefliyoruz. Sandero ailesinin yer aldığı B segmenti oldukça dinamik ve rekabet seviyesi yüksek. B-HB segmenti 2020 yılında toplam binek pazarından yüzde 12,1 pay aldı. Türkiye'de B-SUV segmenti ise, 2015'te toplam binek otomobil pazarından yüzde 1,5 pay alırken, 2020'de bu oran ciddi bir artış göstererek yüzde 6,5 olarak gerçekleşti. Yenilenen modellerimizde Türkiye pazarı için böylesine önemli segmentlerde iddialı bir şekilde yer alarak genel marka performansımızı daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz."

"Sektör şubat ayında da başarılı bir grafik çiziyor"

Berk Çağdaş, etkinlik kapsamında, Dacia WhatsApp hattı üzerinden basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

Çağdaş, AA muhabirinin Türkiye otomotiv pazarına ve markanın hedeflerine ilişkin sorusuna "Piyasaların tamamen kapanma ihtimali azalmış olsa da 2021 yılına yine pandemi koşulları altında girdik. 2020 yılından ertelenen taleple birlikte beklentilerin de ötesinde ocak satışlarıyla yıla iyimser bir başlangıç yaptık. Bu iyimserlik ve yeni lansmanların getirdiği rüzgarları arkasına alan sektör şubat ayında da başarılı bir grafik çiziyor.

Yılın geri kalanına üretim tarafındaki çip tedariki, pandemi kaynaklı aksaklıklar, ÖTV ve faiz konusundaki gelişmelerin yön vereceğini düşünüyoruz. Kurların düşüş trendi talebe yönelik olumlu bir etki yaratırken, Merkez Bankası'nın faizi yılın ilk 6 ayında yüksek seviyelerde seyredeceğine yönelik açıklamaları ise gaza temkinli basmamıza neden oluyor. Bu çerçevede yıl sonu pazar öngörümüzü şu an için 700 bin seviyelerde tutuyoruz." yanıtını verdi.

-"Müşteri, bayi ve çalışan memnuniyeti ile binek otomobil liderliğimizi korumak ana hedeflerimiz olacak"

Renault Mais olarak 2021'de de birincil önceliklerinin çalışanların ve müşterilerin sağlığı olduğunu dile getiren Çağdaş, "Dönüşen müşteri ihtiyaçlarına en hızlı ve güvenilir şekilde cevap vermek; bu paralelde müşteri, bayi ve çalışan memnuniyetini bir üst noktaya taşımak ve binek otomobil liderliğimizi korumak ana hedeflerimiz olacak." açıklamasında bulundu.

Berk Çağdaş, Renault tarafında ise segmentinin açık ara en çok tercih edileni yerli üretim Clio HB ve makyajlı kasasıyla satışa sunulan yerli üretim Megane Sedan'a ek olarak yeni Captur, makyajlı Talisman ve Koleos gibi modellerle bu yıl da iddialı olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Müşterilerimizle buluşturmak için sabırsızlandığımız yeni B sedanımızın pazara ayrı bir dinamizm getireceğine inanıyoruz. Binek otomobillerdeki iddiamızı Renault Express ve Renault Trafic gibi tamamen yenilenen modellerimizle ticari araç pazarına da taşımayı hedefliyoruz. Bu yıl tüketicilerin en büyük gündemi ulaşılabilir fiyatlar. Dacia markamızın felsefesini pazara yansıtıp geçtiğimiz yıl elde ettiğimiz başarımızı 2021'de yenilenen modellerimizle güçlendirerek sürdürmek istiyoruz. Yeni Sandero ve Sandero Stepway'in satışa sunulması ve SUV lideri modelimiz Duster'ın makyajlı ve otomatik vitesli versiyonunun gelmesiyle birlikte pazardaki konumumuzu daha üst seviyelere taşımayı hedefliyoruz. Yeni Sandero Stepway ile B-SUV liderliği, yeni Sandero ile B-HB ilk 3 hedefliyoruz."

7 farklı renk seçeneği sunuluyor

Öte yandan paylaşılan detaylara göre, ilk kez görücüye çıktığı 2020'nin eylül ayında beğeniyle karşılanan modeller daha dinamik ve modern bir görünüm kazanırken, konfor, güvenlik ve teknolojik özellikleriyle de Dacia'nın kalite algısını üst seviyeye taşıyor. Yeni Sandero ve Sandero Stepway, ilk kez lanse edildiği 2008 yılından bu yana küresel çapta olduğu gibi, Türkiye'de de beğeni topladı. Tüm dünyada toplamda 2,1 milyonluk satışa ulaşan modeller, Türkiye'de ise 110 bini aşkın kullanıcıyla buluştu. 2017 itibarıyla Avrupa'da binek otomobil perakende pazarı lideri konumunda bulunan Sandero ailesi, üçüncü nesliyle birlikte tüm bu başarılarını daha da ileriye taşımayı hedefliyor.

Yeni Sandero ve Sandero Stepway'de yedişer farklı renk seçeneği sunuluyor. Yeni Sandero Stepway'in lansman rengi olan Atacama Turuncu, modelde ilk kez kullanılıyor. Yeni Sandero'da ise Ayışığı Gri, üçüncü nesille birlikte ilk kez renk skalasına katıldı.

Yeni Sandero, donanım seviyesine ve opsiyona göre 2 adet 15 inç ve bir adet 16 inç, yeni Sandero Stepway ise 2 farklı 16 inç jant seçeneği ile sunuluyor.

Ayrıca yeni Sandero ve Sandero Stepway'in iç mekanı da dış tasarıma paralel olarak yenilendi. İç mekanda direksiyon haricinde tüm öğeler değişirken, derinlik ayarlı ve elektrik takviyeli hale gelen direksiyon daha yüksek bir sürüş konforu sunuyor. Yenilenen Sandero ve Sandero Stepway, tüketicilerin her seviyedeki ihtiyacına cevap veren 3 farklı multimedya sistemi de bulunuyor.

Verimli motor seçenekleri ilk kez X-Tronic şanzımanla kombinleniyor

Açıklamaya göre, yeni Sandero ve Sandero Stepway, tüketicilere zengin ve verimli bir motor yelpazesi sağlarken, ilk kez sunduğu X-Tronic şanzımanla sınıfının ulaşılabilir otomatik vites seçeneğini getiriyor. Euro 6D-Full standardına uygun motorlardan 90 beygir güce sahip turbo beslemeli 1.0 litre TCe, 6 ileri manuel ya da X-Tronic şanzımanla geliyor.

Bugüne kadar başarısını kanıtlayan, turbo beslemeli 100 beygir gücündeki ECO-G LPG motor seçeneğine ise 6 ileri manuel şanzımanla sahip olunabiliyor. B segmentindeki tek fabrika çıkışlı LPG seçeneği olma özelliğini sürdüren bu motorla Sandero ailesi, binek pazarında en düşük yakıt tüketim maliyetlerinden birini tüketicilerle buluşturuyor. 5 ileri manuel şanzımanla donatılmış 65 beygir gücündeki SCe motor ise yalnızca yeni Sandero'da bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulselam Durdak