Özgür Özel'den, İsmet İnönü'nün kabri önünde dikkat çeken sözler

"Mutlak butlan" kararı sonrası CHP Genel Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özgür Özel, Ankara İl Başkanlığı önünde topladığı kalabalıkla birlikte Anıtkabir'e yürüdü. Anıtkabir'de İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün kabri başında partisindeki mevcut duruma göndermede bulunan Özel, "Paşam merak etme, namussuzlardan çok daha cesur olarak bu memleketi kurtaracağız" dedi.

Partideki mücadeleden vazgeçmeyeceğinin mesajını veren Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Merkezi'nde düzenlediği miting ile eş zamanlı gerçekleştirdiği konuşmasının ardından alandaki kalabalığı da arkasına alarak Anıtkabir'e doğru yürüyüşe geçti.

ANITKABİR'E YÜRÜDÜ

Partideki mücadeleden vazgeçmeyeceğinin mesajını veren Özel, Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP Genel Merkezi’nde düzenlediği miting ile eş zamanlı gerçekleştirdiği konuşmasının ardından alandaki kalabalığı da arkasına alarak  Anıtkabir'e doğru yürüyüşe geçti.

İNÖNÜ'NÜN KABRİ BAŞINDA DİKKAT ÇEKEN SÖZLER: NAMUSSUZLARDAN ÇOK DAHA CESUR OLACAĞIZ

Anıtkabir'de İkinci Cumhurbaşkanı ve eski CHP Genel Başkanı İsmet İnönü'nün kabrini de ziyaret eden Özgür Özel, burada parti içi kavganın fitilini daha da ateşleyecek bir göndermede bulundu. Özel, "Paşam merak etme, namussuzlardan çok daha cesur olarak bu memleketi kurtaracağız" dedi.

Öte yandan Özel’in sözlerini tamamlamasının ardından yanında bulunan partililerden yoğun alkış aldığı görüldü. 

Kaynak: Haberler.com
