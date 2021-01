Yaşar Nuri Öztürk kimdir? Yaşar Nuri Öztürk ne zaman ve nasıl öldü? Yaşar Nuri Öztürk oğlu Mustafa Tahir Öztürk kimdir, kaç yaşında?

Türk İslam felsefesi profesörü, gazeteci, yazar, avukat, televizyon programcısı, siyasetçi ve İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi kurucu dekanı unvanlarına sahip olan Yaşar Nuri Öztürk,22 Haziran 2016 yılında 65 yaşında aramızdan ayrıldı. Eserler, yorumları, sözleri gibi birçok konuyla yaşamında da, vefatından sonra da gündem olan Yaşar Nuri Öztürk, sosyal medyada gündem oldu ve araştırılmaya başladı. Araştırılan ve merak edilen Yaşar Nuri Öztürk kimdir? Yaşar Nuri Öztürk nasıl öldü? Yaşar Nuri Öztürk oğlu Mustafa Tahir Öztürk kimdir, kaç yaşında?

YAŞAR ÖZTÜRK KİMDİR?

Yaşar Nuri Öztürk, 5 Şubat 1951 yılında Bayburt'ta doğdu. Trabzon'un Sürmene ilçesinin Fındıcak köyünde büyüdü ve Niyazoğlu sülalesindendir. İlk eğitimini babasından Kur'an okuyarak aldı ve 9 yaşında hâfız oldu. On yıllık klâsik medrese eğitiminden sonra İstanbul Üniversitesi'nde Hukuk ve İlahiyat eğitimini tamamladı. 12 yıl imamlık ve vaizlik yaptıktan sonra üniversiteye tekrar dönerek 1980 yılında "İslâm Felsefesi" konulu doktorasını tamamladı ve 1986 yılında aynı dalda doçent oldu. Orta Doğu, Balkanlar, Avrupa ve Afrika ülkeleri, ABD, Güney Kore ve Japonya'da kendi alanı ile ilgili akademik araştırmalar yapan Öztürk, ayrıca Fransa'da Grenoble Üniversitesinde çalıştı. New York'ta "İslâm Düşüncesi ve Çağdaş Sûfî Düşünce" dersleri okuttu.

Time Dergisi'nin gerçekleştirdiği '20. Yüzyılın En Önemli Kişileri' (The Most Important People of the 20th. Century) anketinin 'En Önemli Bilim Adamları ve Islahatçılar' (The Most Important Scientists and Healers) listesinde, dünya kamuoyunca belirlenmiş yüz ismin ilk onu arasında yer aldı.

Türkçe, Arapça, Farsça, İngilizce ve Fransızca dillerinde çeşitli çalışmaları bulunan Yaşar Nuri Öztürk, 1978 ve 1982'de "Türkiye Millî Kültür Vakfı" ödülünü kazandı.

YAŞAR NURİ ÖZTÜRK AKADEMİK HAYATI VE BİYOGRAFİSİ

Yaşar Nuri Öztürk Yurt dışında ve yurt içinde pek çok yerde İslâm dininin zihniyeti, insan ve insan hakları konularında konferanslar verdi. Türkiye'de Kur'ân-ı Kerîm'in Özüne Dönüş Hareketi'nin öncüsü olan Yaşar Nuri Öztürk aynı zamanda da, Türk üniversitelerinde öğretim üyesi ve dekan olarak 26 yıl görevde bulundu. ABD-New York'ta (The Theological Seminary of Barrytown) bir yıl misafir profesör olarak "İslâm Düşüncesi" dersleri okuttu. Aynı süre içinde The World Scripture'ın İslâm bölümünün hazırlanışında görev aldı. Büyük çoğunluğu İslâmiyet hakkında seksene yakın kitabı vardır. Özellikle onun "Kur'an'daki İslâm" adlı ansiklopedi vasfındaki kitabı, Yaşar Nuri Öztürk tarafından çoğu konferansında telkin edilmektedir.

Öztürk, İstanbul Üniversitesi'nde İlahiyat ve Kukuk okudu. Üniversite sonrası asistanlığın yanı sıra avukatlık stajını sürdürdü. Bir yandan da Son Havadis, Tercüman gibi gazetelerde yazılar yazdı. 1980'de İslam felsefesi dalında doktorasını verdi. Ardından Milltown'da lisansüstü düzeyinde İslam felsefesi dersleri verdi.[kaynak belirtilmeli] 1987'de Türkiye'ye döndü ve o günlerde TRT'de Asaf Demirbaş'ın sunduğu bir dini programa çıktı. Böylece akademik çevrelerdeki tanınırlığı ülke geneline yayıldı.

1992 yılında İstanbul Üniversitesi'nde İlahiyat Fakültesi kuruldu. 1993'te fakülteye kurucu dekan olarak atandı.1993-2002 yılları arasında İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi dekanlığını yaptı. Yaşamı boyunca çeşitli üniversitelerde öğretim üyesi ve dekan olarak 26 yıl görev yaptı.

İlk tercümesi Elmalılı M. Hamdi Yazır tarafından yapılan Kur'an'ın, yorum katılmamış, İkinci Türkçe çevirisini yayınlamıştır. 1993 - 2011 yılları arasında üç yüzü aşkın baskı yapan bu çeviri, "Türkiye Cumhuriyeti Tarihinin En Çok Baskı Yapan Kitabı ve Kur'an-ı Kerim meali" sayılmaktadır.

1990'lı yıllarda Hürriyet gazetesinde yazıları yayımlandı. Yurt gazetesinde ve son olarak da Aydınlık'ta yazdı. Aydınlık gazetesinde 26 Kasım 2015'te başladığı yazılarını 23 Haziran 2016'ya kadar sürdürdü. Habertürk, Halk TV, Kanal Sokak TV, Show TV gibi farklı kanallarda televizyon programlarında Kur'an yorumları yaptı.

YAŞAR NURİ ÖZTÜRK ÖZEL HAYATI

14 Şubat 2013 tarihinde TRT sanatçısı Nazlı Kanaat ile nişanlanmıştır. Fakat Nazlı Kanaat ile evlenmedi. Yaşar Nuri Öztürk, 2006 yılında Canan Öztürk ile evlenmiştir.Öztürk, İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı Paşabahçe semtinde ikamet etmekteydi.

YAŞAR NURİ ÖZTÜRK SİYASİ HAYATI

Yaşar Nuri Öztürk, 3 Kasım 2002 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi'nden İstanbul Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne girdi. Daha sonra CHP'den istifa etti. İstifasına, "Birikiminin halka ve ülkeye hizmette daha etkin ve yoğun biçimde kullanılacağı vaadiyle girdiği CHP'de çok kısa bir süreden sonra hayal kırıklıkları yaşamasını, 23-24 Ekim 2003 tarihlerindeki kurultayda da çok çirkin bir siyaset oyunuyla dışlanmasını" gerekçe gösterdi. CHP'nin yönetim kadrosu ve dönemin genel başkanı Deniz Baykal ile ters düştüğü noktaları ise şöyle açıklamıştı:

"Laiklik anlayışındaki farklılık, dine bakışlarındaki farklılık, halkla bütünleşme konusundaki ısrarı, ideoloji eksenli siyasete karşı oluşu, partideki ağır demokrasi noksanı, dünyadaki derin etkili değişimlerin muhasebesinin CHP yönetimince yapılamaması, Batı'nın yeni sömürü yönteminin bir ifadesi olan IMF'cilik ve küreselleşme yıkımını durduracak politikaların oluşturulamaması."

CHP'den istifasının ardından 16 Şubat 2005'te Halkın Yükselişi Partisi'ni kurdu ve bu partinin genel başkanlığını dört yıl boyunca sürdürdükten sonra 19 Ekim 2009 tarihinde üniversite ile çok ilgilenemediği gerekçesiyle genel başkanlıktan istifa ederek aktif siyasî hayatını son verdi.

YAŞAR NURİ ÖZTÜRK NE ZAMAN, NASIL ÖLDÜ?

2011 yılından beri mide kanseri ile mücadele eden Yaşar Nuri Öztürk, 22 Haziran 2016 Çarşamba günü İstanbul'daki evinde hayatını kaybetti. Cenaze namazı Üsküdar Şakirin Camii'nde kılınan Öztürk, Kanlıca Mezarlığı'na defnedilmiştir.

YAŞAR NURİ ÖZTÜRK KİTAPLARI VE ESERLERİ

Kur'an'ı Tanıyor musunuz? (O'nu hiç okudunuz mu?)

Din Maskeli Allah Düşmanlığı "Şirk" ve Şirke Tepkinin Felsefeleşmesi: "Deizm"

Allah ile Aldatmak

Türkiye'ye Mektuplar

Asr-ı Saadet Şehitleri

Kur'an'ı Anlamaya Doğru

400 Soruda İslam

Ehl-i Beyt'in Annesi Hazreti Fatıma

Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali

Kur'an-ı Kerim Meali (Surelerin İniş Sırasına Göre)

Kur'an Açısından Küresel Afetler

Kur'an'ın Öğrettiği Dualar

Atatürk'ten Sonraki CHP (Çağı Yanlış Okumanın Serüveni)

Batı Sömürgeciliği ve İslam Dünyası

Anadilde İbadet Meselesi Çiğnenen Bir Kitlesel Hakkın Savunulması

Kur'an Açısından Şeytancılık (Satanizm ve Ötekiler)

Cevap Veriyorum 1 (Gerçek Dini Arayanlarla Baş Başa)

Cevap Veriyorum 2 (Gerçek Dini Arayanlarla Baş Başa)

İslam Nasıl Yozlaştırıldı Vahyin Dininden Sapmalar, Hurafeler, Bid'atlar

Depremin Gösterdikleri (Yeni Yüzyıl İçin Uyarılar)

Kur'an'ın Temel Kavramları

Kur'anın Temel Buyrukları (Emirler ve Yasaklar)

Kur'an'daki İslam

Fatiha Suresi Tefsiri

Kur'an Verileri Açısından Laiklik

Tasavvuf ve Tarikatlar (İslam Mistisizmi) - 2 Cilt

Kendi Dilinden Hz.Muhammed

Ses Bir Gün Yankılanır

Konferanslarım (Bir İmanın Destanlaşması)

Halkın Diliyle Yaşar Nuri

Halkın Şiirlerinde Yaşar Nuri Öztürk

Halkın Yükselişi Hareketi

İslam Dünyasında Akıl ve Kur'an Nasıl Dışlandı?

Tarihi Boyunca Bektaşilik

Tasavvufun Ruhu ve Tarikatlar

Mevlana ve İnsan

Kur'an ve Sünnete Göre Tasavvuf

Kur'an Penceresinden Kurtuluş Savaşı'na Bir Bakış

Asrı Saadetin Büyük Kadınları

Yeniden Yapılanmak Kur'an'a Dönüş

Din ve Fıtrat (Yaratılış)

Çıplak Uyarı

Kur'an Açısından Küresel Afetler

Arapçılığa Karşı Akılcılığın Öncüsü: İmamı Azam Ebu Hanife

İmamı Azam Savunması (Şehit Bir Önder İçin Apolocya)

Kur'an'ın Yarattığı Mucize Devrimler

İnsanlığı Kemiren İhanet DİNCİLİK (Zulümleriyle Dini Kirletenlerin Tarihi)

Maun Suresi Böyle Buyurdu (Din Maskeli Zulme Tanrı'nın Vuruşu)

Enel Hak İsyanı Hallâc-ı Mansur (Darağacında Miraç) - 2 Cilt

Arapçılığa Karşı Akılcılığın Öncüsü İmamı Azam Ebu Hanife (Esas Fikirleri Gölgelenen Önder)

Kur'an-ı Kerim'de Lanetlenen Soy

Emevî Dinciliğine Karşı Mücadelenin Öncüsü Ebu Zer

Kur'an Verileri Işığında Tasavvuf ve Tarikatlar

Tanrı'dan Başka İnsanüstü Tanımayan İnanç Deizm

Ehlibeytin Annesi Hz.Fâtıma

Türkiye'ye Mektuplar

Saltanat Dinciliğinin Öncüsü Firavun (Çağdaş Firavunları Tanıma Kılavuzu)

Kur'an Verilerine Göre Kötülük Toplumu

Kur'an-ı Kerim'de Lanetlenen Soy

İslam'da Büyük Günahlar

Kur'an Penceresinden Özgürlük ve İsyan

The Eye of The Heart

Büyük Türk Mutasavvıfı Muhammed Tevfîk Bosnevî

Kuşadalı İbrahim Halvetî (İslam Düşüncesinde Bir Dönüm Noktası)

Kur'an'ı Anlamaya Doğru

YAŞAR NURİ ÖZTÜRK OĞLU MUSTAFA TAHİR ÖZTÜRK KİMDİR?

Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Tahir Öztürk, İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde İslam Tarihi ve Sanatları Bölümünde, Türk Din Musikisi Ana Bilim Dalı öğretim üyesidir. Yazar Yaşar Nuri Öztürk'ün oğlu olan Mustafa Tahir Öztürk, babası gibi ilahiyatla uğraşmakta ve kitap yazmaktadır. Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, İlahiyat Önlisans Programı'ndan ön lisans okuyan Öztürk, İstanbul Teknik Üniversitesi, Türk Musikisi Devlet Konservatuarı, Temel Bilimler Bölümü/ Türk Sanat Müziği Ana sanat Dalında lisans eğitimini tamamlamıştır.

Yüksek lisansını İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Müzikoloji Anabilim Dalı'nda yapan Öztürk, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İlahiyat Anabilim Dalı/ Din Sosyolojisi Bilim Dalında doktorasını yapmıştır.

Mustafa Tahir Öztürk, son olarak "İslam'ı İslam'la Vuran Din Merkezli Batı Stratejileri: (11 Eylül sonrası Türkiye)" kitabı ile adını duyurmaktadır.