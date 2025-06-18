Vali Şıldak, uyuşturucu ile mücadelede din adamlarının aktif rol almasını istedi

Şanlıurfa'da uyuşturucu ile mücadele seferberliği kapsamında sivil toplum kuruluşları buluşmalarının yanı sıra farklı meslek grupları ile de bir araya gelen Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, bu kez de "Bağımlılığın Önlenmesi Projesi" kapsamında din görevlileri ile bir araya geldi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleşen programda din görevlilerine seslenen Vali Şıldak, "Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi uyuşturucu ile mücadele bir vatan görevidir. Bu anlamda hepimizin üzerine görevler düşüyor. El ele verecek ve toplumumuzu bu hastalıktan kurtaracağız" dedi.

"UYUŞTURUCU SADECE BİREYİN DEĞİL TOPLUMUN DA EN BÜYÜK SORUNU"

Sunumlarla başlayan programın ilerleyen bölümlerinde uyuşturucu kullanımının toplum üzerindeki olumsuz etkilerinin sonuçlarına değinen Şıldak, "Uyuşturucu kullanımı tek başına ilerlemeyen bir süreçtir. Bu süreç aslında sigara kullanımı ardından alkol ve giderek bu çember genişlediği zaman uyuşturucu bağımlılığına kadar ulaşıyor. Uyuşturucu kullanımından sonra ailesi ile çatışan, her türlü illegal olayları yapmaya meyilli, toplumdan tamamen kendini koparmış, eli iş tutmayan, hayattan kopmuş figürlerle karşılaşıyoruz. Uyuşturucu sadece birey değil toplumun kendisini de mahvediyor. Bizim ilimizdeki duruma baktığımız zaman ise; 81 il arasında aslında kötü durumda değiliz, en iyi durumda da değiliz, orta seviyelerde bir yerimiz var. Bazı algılarda Şanlıurfa'nın uyuşturucuda çok kötü durumda olduğu iddiaları var ama bu gerçek değil" dedi.

"UYUŞTURU İLE MÜCADELEYİ ÜÇ BOYUTTA DEĞERLENDİRİYORUZ"

Güvenlik güçlerinin uyuşturucu ile mücadelede çok etkin bir rol aldığını ifade eden Vali Şıldak, "Başta Emniyetimiz ve jandarmamız düzeyinde çok kararlı bir mücadele veriyoruz. Son iki yıl içerisinde bu mücadelenin dozunu giderek arttırdık ve ilimiz genelinde seferberlik ilan ettik. Bu anlamda tüm güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum. Uyuşturucu ile mücadeleyi biz üç boyutlu olarak görüyoruz. Birincisi hiç başlamadan önce yani önleyici hizmet. Bu toplumu korumak, alışkanlığa dönüşmeden, hiç tanışmadan uyuşturucu kullanımının önüne geçmektir. Bir kişinin uyuşturucudan kurtulma ihtimali zaten dünya genelinde yüzde 3 seviyelerinde. 100 kişiden üçü tam olarak kurtuluyor. Bilimsel yapılan araştırmalar da bunu ortaya çıkarıyor. O yüzden hiç başlamadan müdahalede bulunmak çok önemli. İkincisi güvenlik güçleri nezdindeki sahadaki tedbirlerdir. Yani ticaretin önlemesi. Devlet olarak yaptığımız üçüncü mücadele ise bağımlı olmuş, artık o hastalığa yakalanmış kişileri uyuşturucu hastalığından kurtarmak yani tedavi etmek. Bu anlamda iki yıldır yürüttüğümüz çalışma kapsamında Umuda Kapı Açıyorum Hayata Tutunuyorum Projesi ile artık insanlarımız uyuşturucu bağımlısı kişileri toplumdan dışlamıyorlar tam tersine sahiplenip, onları tedavi ettirmek için yoğun mücadele ve emek sarf ediyorlar. Projemize şu ana kadar 360 kişi başvurdu" şeklinde konuştu.

"MÜCADELE SEFERBERLİĞİNDE ÜÇ PROJEMİZ VAR"

Şıldak, konuşmasının devamında mücadele seferberliğinde uygulanan projeleri de aktardı. Devletin tüm imkanları ile uyuşturucuyla mücadeleyi sürdürdüğünü ifade eden Şıldak, "3 boyutlu çalışma için 3 projemiz var. Bağımlılığın Önlenmesi Projesi. Önleyici proje ve bunu yeni başlattık. Bugün bu kapsamda buradayız. İkincisi polisimizin ve jandarmamızın çalışması. Bunun için de UYUMA aplikasyonu var. Bu uygulamayı herkesin cep telefonuna indirmesini istiyorum. Üçüncüsü ise bağımlı insanları tedavi ettirme çalışması. Yine kişinin bağımlılıktan kurtarılması için gönüllü olmasının önemli olduğunu buradan bir kez daha duyurmak istiyoruz. Gönüllü olmasa, kişinin kendi iradesi oluşmazsa, ben uyuşturucudan kurtulmak istiyorum demezse; o insanı tedavi ettirmek mümkün değil. Kişinin kendisine ve Allah'a söz vermesi lazım. Ben bu uyuşturucu illetinden kurtulacağım demesi ve buna inanarak gelip tedavi olursa biz her tür desteği veriyoruz" diye konuştu.

"UYUŞTURUCUDAN KURTULMANIN EN ÖNEMLİ ÇÖZÜMÜ AİLE"

Şıldak, uyuşturucu kullanımında ailenin çocuğuna olan yaklaşımının aslında mücadelede en önemli rolü aldığını belirterek "Tüm bunla birlikte ben aslında uyuşturucu ile mücadelede en önemli unsurun aile olduğunu düşünüyorum. Aile çocuğuna sahip çıkacak. Bir çocuk, bir genç aileden kopuk yaşıyorsa, özellikle anne baba ilgili değilse, o çocuğun nereye gideceğini ne yapacağını bilmiyorsa olmaz. Onun için çocuklarımıza sahip çıkacağız. Emniyetimizin bir projesi daha var, projenin adı En İyi Narkotik Polisi: Anne" ifadelerini kullandı.

DİN ADAMLARINA SESLENDİ: MÜCADELEDE AKTİF BİR ŞEKİLDE YER ALACAKSINIZ

Vali Şıldak, konuşmasının son cümlelerinde ise din adamlarının mücadelede en aktif rol alan bireyler olması gerektiğini söyledi. Din adamlarının toplum ve ikili diyaloglarla insanlara hitap eden en etkili kişiler olduğunu söyleyen Vali Şıldak, konuşmasını şu cümlelerle sürdürdü: "Sizlerden 3 talebimiz var. Bunu önlemek için size gelen cemaat, anne ile beraber babaları camilerde her ferde anlatmamız lazım. Dini sohbetlerde ve ikili diyaloglarda samimi olarak uyuşturucunun zararlarını ve uyuşturucu ile mücadelede yapılan çalışmaları aktardığımız zaman çok etkili olacağını düşünüyorum. Cami cemaati bu konuda bilgilendirilsin. Seferberlikte herkesin desteğine ihtiyacımız var. Hep birlikte mücadele edelim. İkincisi ise olası olayları hemen UYUMA uygulamasıyla; hemen güvenlik güçlerine bildirimde bulunun. Üçüncüsü ise bağımlı olan kişiler varsa bunlarla diyalog kurularak mutlak suretle tedavi ettirmeye yönelik teşvik edici görüşmelerde bulunulmasını istiyorum. Zira din adamları çevresine ışık yayan, insanlara bir şey söyledikleri zaman yüreklere dokunan kişilerdir. Manevi güce sahip bu insanlarımızın bu konuda daha duyarlı olmasını istiyorum."

EMNİYET MÜDÜRÜ AKSOY VERİLERLE UYUŞTURUCU İLE MÜCADELEYİ AKTARDI

Soru cevap şeklinde geçen buluşmanın ilerleyen bölümlerinde İl Emniyet Müdürü Atilla Aksoy da ele geçirilen uyuşturucu verileri ile tutuklama sayılarını aktardı. Müdür Aksoy, "2022-2023 ve 2024 yılı içerisinde son 3 yılda yakalanan eroin ile ilgili arkadaşlarımız 3 buçuk katını 2025'in ilk 4 ayında yakaladılar. Bu; suçla mücadelenin Sayın Valimizin riyasetinde ne kadar üzerinde durulduğunun bir göstergesidir. Yine geçen senenin ilk 5 ayı ile bu yılın ilk 5 aylık dönemi kıyaslandığı zaman olay sayısında yüzde 16'lık bir artış, tutuklu sayısında yüzde 15'lik bir artış ve adli kontrol sayısında ise yüzde 37'lik bir artış söz konusudur" dedi.