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USMED Başkanı Said Ercan'dan Gaziantep'e Övgü: 'Kadın Eli Değmiş Şehir'

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Uluslararası Sosyal Medya Derneği (USMED) Başkanı Said Ercan, Gaziantep ziyareti sırasında şehrin tarihi, doğası, sosyal ve kültürel zenginliklerine övgüler yağdırdı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür eden Ercan, şehrin kadın eliyle şekillendiğini belirtti. Belediyenin sosyal, kültürel ve eğitim alanındaki çalışmalarını yerinde inceleyen Ercan, özellikle Yaz Okulları programının 110.000 öğrenciye ulaştığını öğrenince büyük bir şaşkınlık yaşadı.

USMED (Uluslararası Sosyal Medya Derneği) Başkanı Said Ercan, gerçekleştirdiği Gaziantep ziyaretinde, şehre yönelik övgü dolu sözler sarf etti. Ercan, Gaziantep'in tarihi, doğası, sosyal alanları ve kültürel etkinlikleriyle bildiğimiz Gaziantep'ten çok daha fazlası olduğunu vurguladı.

USMED Başkanı Said Ercan'dan Gaziantep'e Övgü: 'Kadın Eli Değmiş Şehir'

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür eden Ercan, şehre bir kadın elinin değdiğinin çok açık olduğunu belirtti. Bakırcılar Çarşısı'nda yerel esnaf ile sohbet ederek ziyaretine başlayan Ercan, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal, kültürel ve değerler eğitimi alanındaki çalışmalarını yerinde inceledi. Belediye tarafından yürütülen Yaz Okulları programının 110.000 öğrenciye ulaştığını öğrendiğinde şaşkınlığını gizleyemedi, Dünyada bu nüfusta ülkeler olduğunu vurgulayan Ercan bu kadar çocuğa ve gence dokunmanın gurur verici olduğunu beyan etti.

USMED Başkanı Said Ercan'dan Gaziantep'e Övgü: 'Kadın Eli Değmiş Şehir'

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Değerler Eğitimi Şube Müdürü Selçuk Öztürk ile birlikte Değerler Eğitimi Yaz Okulları'nı ziyaret eden Ercan, eğitmen kadrosunun kalitesine hayran kaldığını ve gelecek nesillerin zeki ve donanımlı olması için her şeyin yapıldığını zeminin oluştuğunu dile getirdi. Ayrıca, yüzme havuzları ve spor merkezlerini gezen Ercan, belediyenin şehrin her köşesini ilmek ilmek dokuduğunu ve çocuklara ücretsiz dersler verilerek fırsat eşitliği sağlandığını yerinde gördü.

USMED Başkanı Said Ercan'dan Gaziantep'e Övgü: 'Kadın Eli Değmiş Şehir'

GASMEK Güvenevler Sanat Merkezi'ni de ziyaret eden Ercan, burada verilen mesleki kursların ücretsiz olduğunu ve bu merkezleri "Ücretsiz Halk Üniversitesi" olarak nitelendirdi. Ziyaretinin sonunda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin yaz okulları kapanış programına konuşmacı olarak katılan Ercan, yaklaşık 5 bin öğrenciyle gerçekleştirilen programın unutulmaz bir atmosferde geçtiğini belirtti.

USMED Başkanı Said Ercan'dan Gaziantep'e Övgü: 'Kadın Eli Değmiş Şehir'

Ercan, ziyaretinin ardından Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile bir araya gelerek, Yapay zeka, kitaplar ve gençlik üzerine sohbet etti. Ercan, en kısa zamanda ailesiyle birlikte Gaziantep'i yeniden ziyaret edeceğini ifade etti.

USMED Başkanı Said Ercan'dan Gaziantep'e Övgü: 'Kadın Eli Değmiş Şehir'

Kaynak: Bültenler / Yaşam

Sosyal Medya Fatma Şahin Fatma Şahin Said Ercan Gaziantep Kadın Eğitim Yaşam Kültür Sanat Politika Haberler

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