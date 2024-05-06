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Türkücü Aydın Aydın, "Nesli tükenmesin" diye eşeklere sembolik nikah kıydı

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Her yıl mayıs ayında Dünya Helalleşme Günü düzenleyerek; insanlarla, hayvanlarla, suyla, toprakla, bitkiler ve havayla helalleşen türkücü Aydın Aydın bu yıl da nesli tükenmekte olan eşeklerle helalleşti. Antalya'nın Kumluca ilçesinde, neslinin tükenmesinin önüne geçilmesi ve farkındalık oluşturmak amacıyla eşeklere sembolik nikah kıyıldı. Aydın Aydın'ın da türkü söyleyip klip çektiği etkinlikte, eşeklere gelinlik ve damatlık giydirildi.

Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı Ortaköy Mahallesinde 2030 yılında nesli tükenme tehlikesi olan eşeklere dikkat çekmek için sembolik düğün yapıldı. Eşeklere altın, nal, boncuk gibi takılar takıldı. Türkücü Aydın Aydın, Dünya Helalleşme Günü kapsamında, hor görülen ve nesli tükenmek üzere olan eşeklerin korunması ve daha çok üremesi için çağrıda bulundu.

Aydın, "Dünya Helalleşme Günü patentini alarak, her yıl mayıs ayında insanlarla, hayvanlarla, suyla, toprakla, bitkilerle ve havayla helalleşerek Dünya Helalleşme Günü'nü kutluyorum. Bu sene nesli tükenmekte olan eşeklerle düet yaptım, helalleştim ve onlara çok güzel bir nikah töreni hazırladım. Çünkü insanoğlu bu hayvanı sürekli küfürde kullandı, aşağıladı, hor gördü. Ama insanoğlu bir şeyin farkında değil, ilk kara yolunu belirleyen hayvan olarak bilinen eşeğin sütü birçok derde devadır; astım bronşit, ses kısıklığı hastalığı için eşek sütü çok iyi geliyor. Gözleri çok güzeldir, sesi muhteşemdir. Bu yüzden bu hayvanın yok olmaması için çaba gösterelim. Biz insanı, tabiatı, doğayı sevelim ki onlar yaşasın." dedi.

Türkücü Aydın Aydın, 'Nesli tükenmesin' diye eşeklere sembolik nikah kıydı

"DÜNYAYA HAYKIRIYORUM"

Aydın Aydın"Tüm dünyaya haykırıyorum, eşeklerin nesli tükenmesin diye eşeklerle düet yapıyorum, onlar için türkü besteledim, klip çektim, düet yaptım helallik istedim, çünkü insanoğlu bu hayvanı küfürde kullandı aşağıladı, hor gördü ve maalesef onlarda bizi yavaş yavaş bırakıp gidiyorlar. Bu hayvanların yaşaması için lütfen duyarlı olalım, çoğalması için gereken çalışmaların yapılmasını istiyorum. bize gece gündüz katlanan, yol arkadaşlığı yapan bu hayvanı lütfen sevelim, koruyalım, insanı da, hayvanı da, doğayı da, suyu da toprağı da, meyve sebzeleri de koruyup sahip çıkalım." ifadelerini kullandı.

Türkücü Aydın Aydın, 'Nesli tükenmesin' diye eşeklere sembolik nikah kıydı

DAVUL ZURNALI SIRA DIŞI DÜĞÜN YAPILDI

Aydın Aydın Antalya'da eşeklere sembolik sıra dışı bir nikah töreni düzenledi. Önce gelin eşek süslendirildi daha sonra damat eşeğe siyah kumaş serildi, fötr takıldı. Daha sonra nikah için sahneye çıkan eşeklere köy halkı tarafından nikah yapılarak takılar takıldı. Gelin damat eşeklere türkücü Aydın Aydın hediye olarak tepside marul, salatalık, havuç ikram etti. Eşeklerin nikah töreninde davul zurna çalındı, türkücü Aydın Aydın ve yöre halkı dillere destan tabiri ile bir düğün yaparak 'eşekler yok olmasın' mesajını verdi.

Türkücü Aydın Aydın, 'Nesli tükenmesin' diye eşeklere sembolik nikah kıydı

EŞEK ÇİFTE ALTIN TAKILDI

Mahalle muhtarı Halime Kaya, Yörüklerin köyünde düzenlenen sembolik eşek nikahına şahitlik ederek gelin eşeğe beşi bir arada altın takarak; "Bu gün sembolik olarak hayvanlarımızın nikahlarını yapıyoruz bu hayvanlarımızın neslinin tükenmesini istemiyorsak eşekleri sevelim ve yaşatalım." dedi.

Türkücü Aydın Aydın, 'Nesli tükenmesin' diye eşeklere sembolik nikah kıydı

Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Gökçe ise zincir altın kolyeye bağlı at nalı hediye ederek; "Geçmişimizde tamamen bizim yükümüzü çeken, çiftliğimizde, harmanımızda, değirmenimizde ve pazarlarda eşyalarımızı taşıyan, günümüzde traktörlerin yaptığı işi geçmişte yapan bu hayvanlarımızın nesli tükenmek üzere olduğu için sembolik bir evlendirme töreni yapıyoruz. Lütfen hayvanlarımızı koruyalım, gelecekte eşekleri kitaplarda, dergilerde değil yaşatarak görelim, hayvanlara da hakaret ve eziyet etmeyelim." dedi.

Türkücü Aydın Aydın, 'Nesli tükenmesin' diye eşeklere sembolik nikah kıydı

EŞEKLER GELİN ARABASIYLA ŞEHİR TURU YAPTI

Sembolik nikah töreninden sonra eşekleri balayına göndermek için köy traktörü gelin arabası olarak hazırlandı. Eşek çifti, gelin arabasına binerek köy turu attı.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam

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Yorumlar (2)

Mamudo Gurban:

Aydın abim işini bilir. Tabiat için verdiği mücadele yadsınamaz.

8
2
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semson 12:

seni anlayan bu dünyada başka biri varmı acaba :))

3
0
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