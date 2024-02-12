Türkiye'ye dönen Alper Gezeravcı'dan "Turistik geziye çıktı" eleştirilerine yanıt

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın uçağı Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı. Yurda ayak basar basmaz basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gezeravcı, uzay yolculuğuyla ilgili kendisine yöneltilen "Turistik gezi" eleştirisi yapanlara da büyük bir olgunlukla yanıt verdi.

Herkesin düşüncesine saygı duyduğunu ifade eden Gezeravcı, "Ancak bu değerlendirmeyi yaparken objektif kriterlerle sahip olmak önemli. Biz aldığımız yorumlarla çok mutlu olduk. 4 kişilik oradaki görevi icra eden ekibe yönelik yorumlardan mutlu olduk. Tamamladığımız hazırlık süreçleri o görevi icrasına yönelik olmuş olan standartların karşılanması noktasında eğitimler için ayrılmış zaman dilimi rutinde uygulanan zaman diliminin çok daha altındaydı. Bugüne kadar devletimizin destekleri ile gelen bir süreçti, çok mutluyum" dedi.

ERDOĞAN'LA GÖRÜŞECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir görüşme yapıp yapmayacağı sorusuna da yanıt veren Gezeravcı, "Gündemi çok yoğun ancak bu yoğunluğa rağmen teveccüh gösterdiler. Bugün takvimleri uygun olduğu takdirde bir görüşme gerçekleştirme imkanımız olacak" ifadelerini kullandı.