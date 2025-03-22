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'Türkiye'nin en seksi kadını' İmamoğlu meselesinde tarafını seçti

'Türkiye'nin en seksi kadını' İmamoğlu meselesinde tarafını seçti
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Geçtiğimiz aylarda sosyal medyada yapılan bir ankette "Yaşayan en seksi Türk kadını" seçilen Zeynep Bastık, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı. ODTÜ'de yapılan eylemlerde polisin öğrencilere müdahalesine tepki gösteren Bastık, "Bu ülkede yaşayan her vatandaşın ifade özgürlüğü, seçim hakkı var, olmalı" ifadelerine yer verdi.

19 Mart'ta İstanbul büyükşehir ve ilçe belediyelerine 'terör' ve 'yolsuzluk' soruşturması başlatılmış, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 106 kişi için gözaltı kararı çıkarılmıştı. Şuana kadar 90 kişinin gözaltına alındığı olayın yankıları sürerken ünlü şarkıcı Zeynep Bastık, olan bitene tepkisiz kalmayan isimlerden biri oldu.

'Türkiye'nin en seksi kadını' İmamoğlu meselesinde tarafını seçti

ÖĞRENCİLERE YAPILAN MÜDAHALEYİ KINADI

Geçtiğimiz aylarda sosyal medyada yapılan bir ankette "Yaşayan en seksi Türk kadını" seçilen Zeynep Bastık, ODTÜ'de yapılan eylemlerden bir kesit paylaşarak öğrencilere yapılan müdahaleyi kınadı.

'Türkiye'nin en seksi kadını' İmamoğlu meselesinde tarafını seçti

"BU ÜLKEDE YAŞAYAN HER VATANDAŞIN..."

İmamoğlu'na yapılanlara "Hukuksuzluk" olarak nitelendiren Bastık, "Gençler gördükleri, yaşadıkları bir hukuksuzluğa yarın kendi başlarına da gelmemesi için ses çıkarıyor, demokratik hakkını kullanıyor. Bu ülkede yaşayan her vatandaşın ifade özgürlüğü, seçim hakkı var, olmalı. Öğrencilere yapılan bu zulüm bize yakışmıyor. Adalet var. Hâlâ hepimiz için" ifadelerini kullandı.

İşte Zeynep Bastık'ın o paylaşımı;

'Türkiye'nin en seksi kadını' İmamoğlu meselesinde tarafını seçti

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Yaşam
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Yorumlar (45)

Haber Yorumlarımustafa kılıç:

kim bunu seçti? 100 güzel çıksa bu ilk 90 sana girmez.

Yorum Beğen406
Yorum Beğenme35
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Haber YorumlarıLoup Gris:

Şaşırdıkmı???Hayır

Yorum Beğen290
Yorum Beğenme24
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Haber Yorumlarıerman genç :

ve Konuştu büyük fikir ve Bilim kadını keşke fikrin alınsaydı gözaltına alınmadan önce neler olacağı danışılsaydı sana

Yorum Beğen257
Yorum Beğenme22
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Haber YorumlarıMEHMET K.:

Demeki neymiş? Türkiye de seksi kadın yokmuş ben bunu anladım

Yorum Beğen202
Yorum Beğenme10
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Haber YorumlarıBy_ Aslan:

tövbe tövbe…

Yorum Beğen179
Yorum Beğenme15
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Haber YorumlarıCemal Koyun:

sen başka şeylerle meşgul ol buralara bakma

Yorum Beğen150
Yorum Beğenme13
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Haber YorumlarıOsman Köse:

özgürlük diye diye ülkenin a kodunuz neresi güzel la bunun

Yorum Beğen145
Yorum Beğenme11
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Haber YorumlarıAksaray:

bu nasıl haber

Yorum Beğen146
Yorum Beğenme8
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Haber YorumlarıMustafa Kocak:

bunlar kimki bu tür insanların görüşlerini haber yapıyorlar

Yorum Beğen132
Yorum Beğenme10
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Haber YorumlarıYakup Ayfer:

mesele seçilip seçilmeme değil mesele anayasa kanunu suç ve ceza

Yorum Beğen100
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