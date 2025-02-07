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Taha Duymaz'ın annesinden duygusal paylaşım: Ciğerimdeki ateş sönmüyor

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6 Şubat depremlerinde Hatay'da hayatını kaybeden Taha Duymaz ve iki kardeşi için annesi Meryem Duymaz, sosyal medya hesabından duygusal bir paylaşımda bulundu. 'Ciğeriminde sönmeyen, dinmeyen bir ateş bırakıp gittiniz yavrularım' diyen anne Duymaz, 2 yıldır yaşadığı acıyı paylaştı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Taha Duymaz, ölümünün ikinci yılında annesi tarafından anıldı.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde yaşayan, yaptığı yemekleri sosyal medya hesabından paylaşarak fenomen haline gelen Taha Duymaz ile kardeşleri Melek ve Umut, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde hayatlarını kaybetmişti.

Taha Duymaz'ın annesinden duygusal paylaşım: Ciğerimdeki ateş sönmüyor

'Asrın Felaketi' olarak anılan depremlerde 3 evladını kaybeden anne Meryem Duymaz'ın acısı bir an olsun dinmiyor.Oğlu Taha'nın kendisine ne kadar düşkün olduğunu sık sık dile getiren anne, Instagram hesabından yürek yakan paylaşım yaptı.

Çocuklarının fotoğrafını paylaşan Meryem Duymaz, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"CİĞERİMDE SÖNMEYEN BİR ATEŞ"

Benim günahsız yavrularım, ciğerlerim. 2 yıldır nasıl yaşadığımı hiç bilmiyorum. Ciğerimde, sönmeyen, dinmeyen bir ateş bırakıp gittiniz yavrularım. Taha'm, Melek'im, Umut'um. Rabbim beni ahirette sizinle buluştursun. Rabbim tüm acılı ailelere sabır versin. Bu acının tarifi yok. Rabbim düşmanıma böyle bir acı yaşatmasın. Ben sizi Rabbime emanet ettim yavrularım. Allah sizden razı olsun. Allah mekanınızı cennet bahçesinden bir bahçe eylesin benim gül kokulu yavrularım.

Taha Duymaz'ın annesinden duygusal paylaşım: Ciğerimdeki ateş sönmüyor

Taha Duymaz'ın annesinden duygusal paylaşım: Ciğerimdeki ateş sönmüyor

Taha Duymaz'ın annesinden duygusal paylaşım: Ciğerimdeki ateş sönmüyor
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