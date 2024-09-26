Sevgilisiyle birlikte kocasını öldüren kadının ifadesi: Kocamı da sevmiyordum, bunu da sevmiyorum

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde Şerafettin Sezer'i, uyurken şarj kablosuyla boğarak öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan eşi Zeynep Sezer ile sevgilisi Uğur Güzeller, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 2 şüpheli çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğinde 'Kasten planlayarak, tasarlayarak adam öldürme' suçundan tutuklandı. Zeynep Sezer'in ifadesinde söyledikleri pes dedirtti.

İNTİHAR ETTİ YALANI

Olay, önceki gün Kapaklı'nın Bahçelievler Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. Zeynep Sezer, yaşları 13 ile 21 arasında değişen 3 çocuğunun babası eşi Şerafettin Sezer'in intihar ettiği ihbarında bulundu. Adrese giden polis ekipleri, Şerafettin Sezer'i, yatak odasında boğazında şarj kablosu sarılı halde ölü buldu. Sezer'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı. Ölümü şüpheli bulan Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kapsamlı çalışma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Masası dedektifleri de ilçeye sevk edilerek, çalışma genişletildi.

TELEFONDAKİ GÖRÜŞMELER ELE VERDİ

Polis, eşinin intihar ettiği yönünde ihbarda bulunan Zeynep Sezer'in ifadesine başvurdu. Büyük kızının da eşi ve kendisi gibi fabrikada işçi olarak çalıştığını, diğer kızının il dışında üniversitede okuduğunu ve küçük kızının da okulda olduğunu anlatan Zeynep Sezer, eşinin gece vardiyasından çıktıktan sonra eve gelip yattığını, kendisinin de işe gittiğini söyledi. Akşam eve döndüğünde eşini yatak odasında ölü bulduğunu söyleyen kadının çelişkili ifadeleri üzerine polis, kadının cep telefonunu incelemeye aldı. İncelemede olay günü tekstil fabrikası işçisi ile sık sık görüştüğü belirlendi. Bunun üzerine daha önce aynı fabrikada çalıştıkları belirlenen Zeynep Sezer ve Uğur Güzeller gözaltına alındı.

UYURKEN SEVGİLİSİNİ EVE ÇAĞIRDI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne götürülen Zeynep Sezerile Uğur Güzeller sorguya alındı. Sorguda Şerafettin Sezer'in cinayete kurban gittiği belirlendi. Zeynep Sezer'in bir süredir Uğur Güzeller ile ilişki yaşadığı, bu yüzden Şerafettin Sezer'i öldürmek için plan yaptıkları ifade edildi. İddiaya göre; işten gelen Sezer yatak odasında uyurken eşi, sevgilisi Uğur Güzeller'i eve çağırdı. Zeynep Sezer ve Uğur Güzeller, Sezer'i uyurken cep telefonu şarj kablosu ile boğarak öldürdü. Olayı intihar gibi göstermek isteyen iki şüpheli, Sezer'in boğazına bu kez elektrik kablosu dolayıp, öldüğünden emin olduktan sonra evden ayrıldı.

CESEDİNİ KIZI BULDU

Akşam saatlerinde işten eve gelen çiftin 21 yaşındaki kızı H.S., babasının yatakta cansız bedenini görünce durumu annesine haber verdi. Bunun üzerine annesinin, eşinin intihar ettiği ihbarında bulunduğu öğrenildi.

"KOCAMI DA SEVMİYORDUM, BUNU DA SEVMİYORUM"

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde Şerafettin Sezer'i, uyurken cep telefonu şarj kablosuyla boğarak öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan eşi Zeynep Sezer ile sevgilisi Uğur Güzeller, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zeynep Sezer ile Uğur Güzeller, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğinde 'Kasten planlayarak, tasarlayarak adam öldürme' suçundan tutuklandı. Zeynep Sezer'in ifadesinde, "Ben kocamı da sevmiyordum, bunu da sevmiyorum" dediği öğrenildi. Zeynep Sezer ile sevgilisi Uğur Güzeller'in yasak aşk yaşadığı ve daha önce Şerafettin Sezer'i ilaç vererek öldürmek için plan yaptıkları ancak planlarını devreye sokamadıkları da öğrenildi.