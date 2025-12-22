Annesi, Gülşah Durbay'ın en büyük hayalini açıkladı

Haberler

Manisa'da kolon kanseri tedavisi gördüğü sırada gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitiren Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın annesi Fatma Durbay, kızının en büyük hayalinin çocuklar için kreşler açmak olduğunu söyledi. Durbay, "Hem anneler sosyalleşsin hem çocuklar güvenli bir ortamda olsun istiyordu." dedi.

  • Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, kolon kanseri tedavisi görürken 14 Aralık'ta hayatını kaybetti.
  • Gülşah Durbay'ın en büyük hayali, çocuklar için kreşler açmaktı.
  • Gülşah Durbay, kemoterapi aldığı dönemlerde dahi belediyedeki görevine devam etti.

Bir süredir kolon kanseri tedavisi gören Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, 1 Aralık'ta rutin tedavisi için Manisa Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Kan değerlerinde yaşanan değişiklik üzerine kontrol ve gözetim amacıyla yoğun bakıma alınan Durbay'ın durumu, takip eden günlerde ağırlaştı. Çoklu organ yetmezliği gelişen Durbay, entübe edilerek solunum cihazına bağlandı. Durubay, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 14 Aralık'ta hayatını kaybetti.

Gülşah Durbay'ın babası Osman Durbay, kızının ardında somut bir vasiyetten çok, bir anlayış ve duruş bıraktığını söyledi. Kızının en büyük idealinin kamu kaynaklarının halk için kullanılması olduğunu ifade etti.

"İŞİNİ ÇOK SEVDİĞİ İÇİN AYRILMAYI HİÇ DÜŞÜNMEDİ"

Kızının işine olan sevgisinin her şeyin önünde geldiğini dile getiren Osman Durbay, bu nedenle görevinden bir an olsun ayrılmayı düşünmediğini belirterek, "İşini çok sevdiği için görevinden hiç kopmadı. Vatandaşlar için her şeyi yapmaya hazırdı. Ailesi olarak onun bu tercihini normal karşıladık. Bu süreçte halkın bize gösterdiği teveccüh, edilen dualar ve iletilen başsağlığı dilekleri için başta Manisalılar olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

"KEMOTERAPİ ALIRKEN BİLE BELEDİYEYE GİTTİ"

Kızının hastalığı boyunca hep iyi olacağına inandığını, bu nedenle işinden uzak kalmayı hiç düşünmediğini, kemoterapi aldığı dönemlerde dahi görevine devam ettiğini söyleyen Fatma Durbay, "Hep iyi olacağını düşünüyordu. Kemoterapi sonrası hastanede kalması gerektiğinde bile önce eve gelip, ertesi gün belediyeye gidiyordu. Hatta işini o kadar çok seviyordu ki kemoterapi pompasıyla belediyeye gidiyor, serum takılıyken misafirlerini odasında ağırlıyordu" dedi.

Kızının işine gösterdiği özen nedeniyle zaman zaman sağlığını ihmal ettiğini de dile getiren Fatma Durbay, "Evde dinlenmesi gerekirken hep koşuyordu. Seçim sürecinde rahatsızlanıyordu, ateşleniyordu, soğuk havalarda çalışıyordu. 'Bir gün bari dinlen' diyordum. Ülseratif kolit rahatsızlığı vardı, doktor kontrollerini de zaman zaman ihmal etti" dedi.

"ÇOCUKLAR İÇİN KREŞ AÇMAYI İSTİYORDU"

Gülşah Durbay'ın kadınlara ve çocuklara özel bir hassasiyeti olduğunu vurgulayan Fatma Durbay, kızının en büyük hayalinin çocuklar için kreşler açmak olduğunu dile getirerek, "Hem anneler sosyalleşsin hem çocuklar güvenli bir ortamda olsun istiyordu. 10 Kasım'da yaptığı konuşmada 'Cumhuriyet demek, Manisa'nın mahallesinden, köyünden çıkıp belediye başkanı olmak, ilk kadın belediye başkanı olmak' demişti. O gün çok halsiz olduğunu söyleyip, konuşmasını sonlandırmıştı" ifadelerini kullandı.

Gülşah Durbay adına henüz bir vakıf ya da kalıcı çalışma planlayamadıklarını belirten Durbay, ilerleyen süreçte mutlaka bir şeyler yapacaklarını ifade ederek, "Çok büyük bir acı yaşadık. İlerleyen süreçte böyle bir çalışma yapmayı planlıyoruz. Kızım kendini o kadar çok sevdirmiş ki bunu görmek bizi mutlu etti. Manisa halkına, tüm Türkiye'ye, yanımızda olan herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
