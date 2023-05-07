Seferihisar'da 12. Yerel Tohum Takas Şenliği düzenlendi

Seferihisar Belediyesi, bu yıl 12'nci kez 'Yerel Tohum Takas Şenliği' düzenledi. Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, "Bugün Hıdırellez. Tüm dileklerinizin kabul olmasını diliyorum. Bugün tuttuğunuz dileklerden birisi demokrasinin gelmesi olsun. Ülkemiz için huzur, barış, bereket olsun. Bu kez dileklerinizin kabul olduğunu sadece bir hafta sonra göreceksiniz" dedi.

Seferihisar'da 'Başka Bir Tarım' projesiyle 2011 yılından bu yana Can Yücel Tohum Merkezi'nde üretilen yerel fideler, Tohum Takas Şenliği ile bu yıl da Türkiye'nin dört bir yanına dağıtıldı. Hıdırellez'de yapılan Tohum Takas Şenliği'nde Ürkmez'de üretici pazarı kuruldu, kooperatifler ve dernekler stant açtı.

Yerel Tohum Takas Şenliği'ne; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin ve Köy-Koop İzmir Birliği Başkanı Neptün Soyer katıldı.

Şenlikte söz alan Başkan Yetişkin, Türkiye'nin iki gündemi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Biri ülkenin kaderini değiştirecek, tarihi dönüm dediğimiz 14 Mayıs seçimleri. Diğeri soğan. Kuru soğan yahu. İnsan kendisine yakıştıramıyor artık değil mi? Hele ki 100 yıl önce 'Milli ekonominin temeli ziraattır' diyen bir kurucu lidere sahipken… Mustafa Kemal Atatürk, dünyada kendi parasıyla toprak satın alarak çiftçilik yapan tek lider. Çünkü ülkesini karış karış tanıyan, toprağın ziraata ne kadar uygun olduğunu, kendi ülkesinde doyamayan bir halkın tam bağımsızlığa erişemeyeceğini bilen bir lider. Şimdi geldiğimiz nokta ne? Ucuz soğan bulmak için akşam pazarında tezgah dolaşan bir halk. Peki neden? Tohum ithal, gübre ithal, yem ithal, mazota her gün zam. E tabii soğan da dolar gibi artar. Neyse. Bir hafta daha sıkacağız dişimizi. Bir hafta sonra yine bu meydanlara gelecek, hep beraber güzel günleri kutlayacağız. Bugün Hıdırellez. Tüm dileklerinizin kabul olmasını diliyorum. Bugün tuttuğunuz dileklerden birisi demokrasinin gelmesi olsun. Ülkemiz için huzur, barış, bereket olsun. Bu kez dileklerinizin kabul olduğunu sadece bir hafta sonra göreceksiniz."

MELEK MOSSO SAHNEDEYDİ

12'inci Tohum Takas Şenliği'nde gün boyunca yerel tohum takası ve fide dağıtımı yapılırken, vatandaşlar dilek ağaçlarına dileklerini astı. İlker Özdemir şarkıları, İzmir Flamenko Atölyesi dansçılarının gösterileriyle ziyaretçilerle buluşurken; şenliğin finalinde ise Melek Mosso sahne aldı.