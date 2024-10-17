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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden Ücretsiz Çorba ve Ekmek Dağıtımı

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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahiplerine yönelik ücretsiz çorba ve ekmek dağıtımına başladı. Her gün Abide Toplama Merkezi ve Kızılay Çay Bahçesi'nde gerçekleştirilen dağıtım, vatandaşlar tarafından büyük memnuniyetle karşılandı. Sabah saat 07.00'de başlayan dağıtım, vatandaşlar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. Vatandaşların yüzlerindeki gülümseme, bu hizmetin ne kadar ihtiyaç duyulduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Dağıtımı BELTUR Genel Müdürlüğü gerçekleştiriyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik anlamlı bir destek başlatarak ücretsiz çorba ve ekmek dağıtımına başladı.

BELTUR Genel Müdürlüğü'nün koordinesiyle gerçekleştirilen bu hizmet, her sabah Abide Toplama Merkezi ve Sarayönü Caddesi'ndeki Kızılay Çay Bahçesi'nde saat 07.00'de başlıyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden Ücretsiz Çorba ve Ekmek Dağıtımı

VATANDAŞLARDAN BÜYÜK MEMNUNİYET

İlk günden itibaren vatandaşlar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanan bu uygulama, özellikle sabah saatlerinde okula ve işe gidenler için önemli bir destek sağlıyor.

Uzun kuyrukların oluştuğu dağıtım noktalarında, sıcak çorbayla güne başlayan vatandaşlar, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne ve BELTUR Genel Müdürlüğü'ne teşekkürlerini iletti.

Öğrenciler, esnaflar ve diğer vatandaşlar, bu hizmetin içlerini ısıttığını ve büyük bir ihtiyaç olduğunu dile getirdiler.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden Ücretsiz Çorba ve Ekmek Dağıtımı

DAHA FAZLA KİŞİYE ULAŞMAYI HEDEFLİYORLAR

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, bu anlamlı hizmeti genişleterek daha fazla hemşehrisine ulaşmayı amaçlıyor.

Ücretsiz çorba ve ekmek dağıtımı, şehrin farklı noktalarında da devam edecek.

Vatandaşların yüzlerinde oluşan gülümseme, bu uygulamanın ne kadar gerekli ve kıymetli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden Ücretsiz Çorba ve Ekmek Dağıtımı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden Ücretsiz Çorba ve Ekmek Dağıtımı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden Ücretsiz Çorba ve Ekmek Dağıtımı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden Ücretsiz Çorba ve Ekmek Dağıtımı
Muhammed Furkan Güneş
Muhammed Furkan Güneş
Haberler.com - Yaşam

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kızılay Eğitim Beltur Ekmek Yaşam Çay

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