Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden Ücretsiz Çorba ve Ekmek Dağıtımı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik anlamlı bir destek başlatarak ücretsiz çorba ve ekmek dağıtımına başladı.

BELTUR Genel Müdürlüğü'nün koordinesiyle gerçekleştirilen bu hizmet, her sabah Abide Toplama Merkezi ve Sarayönü Caddesi'ndeki Kızılay Çay Bahçesi'nde saat 07.00'de başlıyor.

VATANDAŞLARDAN BÜYÜK MEMNUNİYET

İlk günden itibaren vatandaşlar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılanan bu uygulama, özellikle sabah saatlerinde okula ve işe gidenler için önemli bir destek sağlıyor.

Uzun kuyrukların oluştuğu dağıtım noktalarında, sıcak çorbayla güne başlayan vatandaşlar, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne ve BELTUR Genel Müdürlüğü'ne teşekkürlerini iletti.

Öğrenciler, esnaflar ve diğer vatandaşlar, bu hizmetin içlerini ısıttığını ve büyük bir ihtiyaç olduğunu dile getirdiler.

DAHA FAZLA KİŞİYE ULAŞMAYI HEDEFLİYORLAR

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, bu anlamlı hizmeti genişleterek daha fazla hemşehrisine ulaşmayı amaçlıyor.

Ücretsiz çorba ve ekmek dağıtımı, şehrin farklı noktalarında da devam edecek.

Vatandaşların yüzlerinde oluşan gülümseme, bu uygulamanın ne kadar gerekli ve kıymetli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.