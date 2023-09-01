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Sakarya sahilinde fırtına! Ortalık savaş alanına döndü, vatandaşlar zor anlar yaşadı

Yaşam Haberleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrasında etkisini gösteren şiddetli rüzgar Sakarya'nın Karasu ilçesi sahilinde vatandaşlara zor anlar yaşattı. Sahilin adeta savaş alanına döndüğü o anlar cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrasında Karasu ilçesinin sahil kesiminde şiddetli rüzgar etkili oldu. Sahilde etkisini gösteren şiddetli rüzgar bir anda ortalığı adeta savaş alanına çevirdi.

KIRMIZI BAYRAK ÇEKTİLER

Kuvvetli rüzgar sebebi ile cankurtaranlar kırmızı bayrak çekerek, sahili boşalttı. Sahildeki vatandaşların zor anlar yaşadığı anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

ŞEMSİYELER HAVADA UÇUŞTU

Görüntülerde, kuvvetli rüzgarın sahil kesiminde kum bulutu oluşturması, vatandaşların güçlükle yürüdüğü ve şemsiyelerin havada uçuştuğu anları yer aldı.

O anlardan kareler:

Sakarya sahilinde fırtına! Ortalık savaş alanına döndü, vatandaşlar zor anlar yaşadı

Sakarya sahilinde fırtına! Ortalık savaş alanına döndü, vatandaşlar zor anlar yaşadı

Sakarya sahilinde fırtına! Ortalık savaş alanına döndü, vatandaşlar zor anlar yaşadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

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