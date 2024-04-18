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Prof. Dr. Naci Görür'den Tokat depremi sonrası dikkat çeken uyarı

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Prof. Dr. Naci Görür'den Tokat'ta meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem sonrası açıklama yaptı. Görür, "Daha önce yazdığım gibi, KAF'ın Tokat'tan ayrılıp Anadolu Levhası içerisine SW yönünde uzanan bir kolu üzerinde. Bu deprem kalitesiz yapı stokunda ve yeraltı yapılarında yıkıcı olabilir" dedi.

Tokat'ta meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki deprem ve sonrasındaki artçı sarsıntılarla ilgili Prof. Dr. Naci Görür, açıklamalarda bulundu. 4,4'lük artçı depremin ardından Görür, "Fay üzerinde hareketlenme fazla. Bu fayın güneybatısındakiler dikkatli olmalı. Çatlak va hasarlı binalardan uzak durulmalı. Geçmiş olsun" dedi.

Prof. Dr. Naci Görür'den Tokat depremi sonrası dikkat çeken uyarı

"BU DEPREM KALİTESİZ YAPI STOKUNDA VE YERALTI YAPILARINA YIKICI OLABİLİR"

Görür, açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: "Tokat Sulusaray'da 5,6 büyüklüğünde deprem oldu. Aynı yerde dün gece 4.1 bir deprem daha olmuştu. İlk deprem öncü depremdi. Şimdi olan deprem orta büyüklüğe yakın. Daha önce yazdığım gibi, KAF'ın Tokat'tan ayrılıp Anadolu Levhası içerisine SW yönünde uzanan bir kolu üzerinde. Bu deprem kalitesiz yapı stokunda ve yeraltı yapılarında yıkıcı olabilir. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Naci Görür'den Tokat depremi sonrası dikkat çeken uyarı

Bir diğer paylaşımında ise Naci Görür, şunları söyledi: "Şu anda televizyonlarda yaşanan sahneleri çok iyi biliyorsunuz değil mi? Tıpkı komedi gibi. Deprem oluyor. Televizyonlar konuşmaya başlıyor. Deprem uzmanları sıra sıra boy gösteriyor. Kayıp yoksa şükr edilecek . Gece dışarıda kalınacak. Sonra da unutulacak. Eğer deprem büyükse acı ve keder.

Sevgili halkım bu daha ne kadar sürecek? Neden deprem dirençli yerleşim alanları için talepte bulun muyorsunuz? Harekete geçmiyor musunuz? 6 Şubatı ne çabuk unuttunuz? Deprem bizim için domates fiyatından, kırmızı et fiyatından dahamı önemsiz? Mülkün sahibi sizsiniz"

Prof. Dr. Naci Görür'den Tokat depremi sonrası dikkat çeken uyarı

NE OLDU?

Sulusaray merkezli 5,6 büyüklüğündeki deprem Tokat'ın yanı sıra Sivas, Yozgat, Çorum, Çankırı, Kırşehir, Kayseri, Amasya, Samsun ve Ordu'da da hissedildi.

Sulusaray merkezli 5,6'lık depremin ardından yine aynı bölgede saat 22.31'de 4,4, saat 21.43'te 4, saat 18.31'de ise 3,5 büyüklüğünde üç deprem daha meydana geldi.

Haberler.com / Emre İliksiz - Yaşam

Naci Görür Deprem Tokat Doğal Afetler Yaşam Dünya Haberler

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Yorumlar (1)

uCube :

Şu adam kadar halkını düşünen yok arkadaş. Ne çıkarı olabilir ki? Altı üstü depreme dayanıklı hale getirin diyor. İleride üzülmektense, bu hocamız dinlenmelidir. ;))

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