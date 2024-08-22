Polat çifti araçlarını geri almak için harekete mi geçti? Avukatlarından jet cevap geldi

Geçtiğimiz sene kasım ayında örgüt kurma ve kara para aklama suçlamasıyla tutuklanarak 27 yıla kadar hapsi istenen Dilan Polat, pazartesi günü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Ailenin avukatı Sevinç Horoz'un Polat'ın tahliyesinin ardından soruşturmanın başında el konulan lüks araçları geri almak için hazırlıklara başladığı ileri sürüldü. Kısa sürede yayılan söylentiye cevap gecikmedi.

Cezaevinde bulunan Polat üyelerinin tahliyesinin ardından araçları geri almak için başvuru yapacağı ileri sürülen avukat Sevinç Horon, Instagram hesabından yaptığı açıklamada iddiayı yalanlayarak şunları söyledi: "Ne araçlar ne de şirketlerin iadesine ilişkin bir talep ve değerlendirmemiz olmamıştır. Önceliğimiz müvekkillerimizin sağlığı ve özgürlüklerine kavuşmasıdır"