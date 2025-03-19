ODTÜ'lü öğrencilerin İmamoğlu protestosuna müdahale

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) öğrencileri, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto etti.

ODTÜ ÖĞRENCİLERİNDEN PROTESTO GÖSTERİSİ

Üniversite öğrencileri, yürüyüşleri esnasında, "Kurtuluş yok, tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz", "Direne direne kazanacağız", "Baskılar, yasaklar sizin, mücadele bizimdir", "Üniversiteler bizimdir, bizimle özgürleşecek", "ODTÜ yürüyor, mücadele büyüyor", "Birleşe, birleşe kazanacağız" ve "Baskılar bizi yıldıramaz" sloganları attı. ODTÜ 5. Yurt önünde başlayan yürüyüşün ardından öğrenciler 100. Yıl Pazarı'nın önünde bir basın açıklaması yaptı.

POLİS TARAFINDAN DURDURULDULAR

Basın açıklaması sonrasında, ODTÜ Kampüsü'nden çıkıp, Kızılay yönüne yürümek isteyen öğrenciler, Eskişehir Yolu üzerinde polis tarafından durduruldu.

BAZI ÖĞRENCİLER GÖZALTINA ALINDI

Kalabalığın dağılmaması üzerine polis, barikat kurarak öğrencilere biber gazı ile müdahale etti. Yaşanan arbede sonucunda bazı öğrenciler gözaltına alındı.