Mevsimin ilk karı Erzurum'a düştü

Mevsimin ilk karı Erzurum'a düştü
Erzurum, mevsimin ilk kar yağışını deneyimledi.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden yaz mevsimi dönem dönem zorluklar yaratırken, sonbaharın gelişiyle hava sıcaklıkları düşüşe geçti.

ERZURUM'DA YÜKSEK KESİMLERDE KAR YAĞIŞI

Özellikle doğuda yüksek kesimlerde sıcaklık ciddi derecede düşerken, Erzurum'da bazı bölgelerde kar yağışı başladı.

ÇAKMAK DAĞI BEYAZA BÜRÜNDÜ

Karayazı ilçesindeki 3 bin 63 rakımlı Çakmak Dağı, yağan karla beyaza büründü. Geniş yaylasıyla bilinen Çakmak Dağı uzun bir aradan sonra yeniden beyaz örtüyle kaplandı. Karla kaplanan yayla görsel şölen oluşturdu.

PALANDÖKEN'DE YILIN İLK KAR YAĞIŞI

Öte yandan Palandöken Kayak Merkezi'nin zirvesi olan Ejder Tepesi'ne sabah saatlerinde mevsimin ilk kar yağışı gerçekleşti.

Merkezden yapılan paylaşımda, "Palandöken, her yıl olduğu gibi bu kış sezonuna da erken başlayan kar yağışıyla misafirlerine benzersiz bir deneyim yaşatmaya hazırlanıyor" ifadesine yer verildi.

Haberler.com / Umut Halavart - Yaşam
