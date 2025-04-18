Meteroloji hafta sonu için uyardı: Kuvvetli sağanak yağış geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahmin raporuna göre, bugün Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Havanın kuzey ve doğu bölgelerde parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık olması öngörülüyor.

Sabah ve gece saatlerinde, özellikle kuzey ve doğu illerde pus ve yer yer sis oluşumu görülebilir. Görüş mesafesini azaltabilecek bu doğa olayı nedeniyle sabah saatlerinde yola çıkacak sürücülere dikkatli olmaları çağrısı yapıldı.

SICAKLIKLAR YÜKSELİŞTE

Hava sıcaklıklarında da dikkat çeken bir artış yaşanacak. Özellikle batı kesimlerde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak. İstanbul, İzmir, Aydın, Antalya gibi batı şehirlerinde bahar havası hâkim olacak. Doğu bölgelerde ise sıcaklıkların mevsim normalleri civarında kalması bekleniyor.

Rüzgâr genellikle kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Denizlerde seyir yapanlar için ise herhangi bir fırtına uyarısı yapılmadı.

HAFTA SONU PLANI OLANLAR DİKKAT

Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahmini raporuna göre, hafta sonuna girerken hava durumu tersine dönecek. Özellikle yarın (Cumartesi) yurdun büyük bölümünde kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor. Sağanaklar sadece kısa süreli olmayacak; Pazar günü de yağışların devam etmesi öngörülüyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzey kıyılarının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

EDİRNE °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kıyıları yer yer çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu

SAKARYA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KARABÜK °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu

SAMSUN °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu

TRABZON °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu, , öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu

KARS °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu, , öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu

MALATYA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 23°C

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR °C, 22°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 20°C

Az bulutlu ve açık