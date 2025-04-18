Meteroloji hafta sonu için uyardı: Kuvvetli sağanak yağış geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hafta sonu için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yaptı. Bugün Türkiye genelinde yağış beklenmezken, Cumartesi ve Pazar günleri birçok bölgede yağmur etkili olacak. Havanın kuzey ve doğu bölgelerde parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık olması öngörülüyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava tahmin raporuna göre, bugün Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Havanın kuzey ve doğu bölgelerde parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık olması öngörülüyor.
Sabah ve gece saatlerinde, özellikle kuzey ve doğu illerde pus ve yer yer sis oluşumu görülebilir. Görüş mesafesini azaltabilecek bu doğa olayı nedeniyle sabah saatlerinde yola çıkacak sürücülere dikkatli olmaları çağrısı yapıldı.
SICAKLIKLAR YÜKSELİŞTE
Hava sıcaklıklarında da dikkat çeken bir artış yaşanacak. Özellikle batı kesimlerde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak. İstanbul, İzmir, Aydın, Antalya gibi batı şehirlerinde bahar havası hâkim olacak. Doğu bölgelerde ise sıcaklıkların mevsim normalleri civarında kalması bekleniyor.
Rüzgâr genellikle kuzey yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Denizlerde seyir yapanlar için ise herhangi bir fırtına uyarısı yapılmadı.
HAFTA SONU PLANI OLANLAR DİKKAT
Meteoroloji'nin 5 günlük hava tahmini raporuna göre, hafta sonuna girerken hava durumu tersine dönecek. Özellikle yarın (Cumartesi) yurdun büyük bölümünde kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor. Sağanaklar sadece kısa süreli olmayacak; Pazar günü de yağışların devam etmesi öngörülüyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, bölgenin kuzey kıyılarının yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kıyıları yer yer çok bulutlu
KIRKLARELİ °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu
SAKARYA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
BURDUR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
KARABÜK °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AMASYA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
RİZE °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu
SAMSUN °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu
TRABZON °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu, kıyı kesimleri yer yer çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, , öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu
KARS °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu, , öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu
MALATYA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 23°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR °C, 22°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 20°C
Az bulutlu ve açık