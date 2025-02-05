Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak tutuklanmıştı: Baklava kutusunda rüşvet detayı

Ünlü şarkıcı Merve Özbey'in müteahhit eşinin kullandığı araçla İpsala sınır kapısına getirilen örgüt üyesi geçirilirken kullanıma kapalı olan özel sınır kapısı ayarlandığı öğrenildi.

Sabah'ın ulaştığı detaylarda zanlıların Malkara civarında buluştukları İshak Aydınoğlu ile birlikte Edirne İpsala Kara Hudut Kapısı'na gittikleri, hudut kapısına gelmeden önce emniyet müdürü Mehmet Deniz Karakurt'un ayrıldığı, İshak Aydınoğlu, Ener Aktaş, Kenan Koçak ve Turan Yıldırım'ın iki ayrı araç ile Hudut kapısının önüne gelerek diğer araçların kullanımına kapalı olan başka bir sınır kapısından geçecek şekilde işlemlerini yaptırdığı anlaşıldı.

KAPIDAKİ POLİSLERE BAKLAVA KUTUSUNDA RÜŞVET

Mehmet Deniz Karakurt'un yönlendirmesi ile hudut kapısında görevli komiser Vedat Genççağı'na kapıda görevli polis memuru Orhan Bay'ın baklava kutusu poşeti ile bir paket verdiği, Turan Yıldırım'ın ise bu sürede araç içerisinden hiç çıkmadığı tespit edildi.

Komiser Vedat Genççağı'nın yönlendirmesiyle diğer polis memuru Aykut Yeşilyurt'un yalnızca Ener ile Kenan'ın pasaportlarını kontrol edip, araçta bulunan ve kontrol etmesi gereken Turan Yıldırım'ın pasaportunu kontrol etmeden işlemleri yaptığı, araçların normal gişeden değil gümrük muhafaza memuru Bahattin Altuntop'un bulunduğu kapalı olarak bulunan gişeden yapıldığı belirlendi.

YUNANİSTAN'A GİTTİ

Soruşturma kapsamında 8 şüphelinin Turan Yıldırım'ı organize şekilde yurtdışına çıkardıkları ve Yıldırım'ın gümrükten geçtikten sonra Yunanistan'a girdiği tespit edildi.

MERVE ÖZBEY'İN EŞİNDEN İNKAR

Merve Özbey'in eşi Kenan Koçak ise ailevi sorunlarından dolayı Ener Aktaş ile iki günlüğüne Yunanistan'a tatile gideceğini, Ener'in evine gittiğinde daha önceden tanımadığı Turan Yıldırım ile karşılaştığını söyledi. Koçak, ayrıca şunları ifade etti:

"Daha önce tanıdığım Deniz müdür ile İpsala'ya kadar gittik. İpsala yakınlarında Deniz Müdür yanımızdan ayrıldı. İpsala Hudut Kapısına geldikten sonra pasaportumu alarak araçtan indim. Ener ise Turan'a belgeleri hazırlamasını söylediğini duydum. Ben lavaboya gittikten sonra orada bulunan polis ve gümrük memurlarına çıkış işlemlerimi yaptırdım. Bu işlem süresinde Ener'i görmedim. İşlemim bittikten sonra Ener kendilerinin de işlemlerinin bittiğini söyledi. Arabaya bindim ve hudut kapısından benim şoförlüğünden çıkış yaptım. Araçta herhangi bir kontrol yapılmadı. İki dakika sonra Yunan sınır kapısına geldik. Orada Turan, Ener ve ben pasaportlarımızı ibraz ettik. Yunan gümrük memuru Turan'ın pasaportunda kayıp ibaresi olduğunu söyledi, Turan'ın Yunanistan'a sokmadılar. Ben ve Ener Yunanistan'a giriş yaptık, Turan'ın Yunanistan'a geçip geçmediğini bilmiyorum"

YALANI ORTAYA ÇIKTI

Kenan Koçak 2 günlük tatile gittiğini söylese de olay günü saat 17.34'de Yunanistan'a çıktığı, 20.31'de ise tekrar Türkiye'ye giriş yaptığı gümrük kayıtlarından görüldü.