Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarının son isteği herkesi ağlattı

Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarının son isteği herkesi ağlattı
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Ferdi Zeyrek'in ikiz kızlarının son isteği herkesi ağlattı
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Evinde geçirdiği kaza sonucu ağır yaralanan, kaldırıldığı hastanede dün akşam saatlerinde hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in cenaze töreninde duygu dolu anlar yaşandı. Zeyrek'in ikiz kızlarının babalarının babalarının yanına oyuncak koymak istemesi herkesi ağlattı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Keçiliköy Mahallesi'ndeki evinde geçirdiği kaza sonucu ağır yaralanan, 70 dakika süren kalp masajıyla hayata döndürülen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi yoğun bakımında verdiği yaşam mücadelesini 66 saat sonra kaybetti.

FERDİ ZEYREK SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Zeyrek için bugün Manisa tarihinin en kalabalık cenaze töreni düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı'nda on binlerce Manisalı tarafından kılınan cenaze namazının ardından Çatal Mezarlığındaki Aile Kabristanlığı'nda toprağa verilen Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek için Cumhuriyet Meydanı'ndaki Fatih Sergi Salonu'nda taziye kabulüne başlandı.

Ferdi Zeyrek'in kızlarının son isteği herkesi ağlattı

İKİZ KIZLARININ SON İSTEĞİ AĞLATTI

Ferdi Zeyrek'in cenaze töreninde duygu dolu anlar yaşandı. Zeyrek'in ikiz kızları babalarının mezarına oyuncak koymak istedi. O anlara şahit olanlar gözyaşlarını tutamadı.

Ferdi Zeyrek'in kızlarının son isteği herkesi ağlattı

Ferdi Zeyrek'in kızlarının son isteği herkesi ağlattı

Ferdi Zeyrek'in kızlarının son isteği herkesi ağlattı

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
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