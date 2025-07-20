Kadınlar yönetimi devraldı, erkeklerin mahalleye girmesi 1 günlüğüne yasaklandı

Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı olan ve geçmişi Osmanlı dönemine dayanan 722 yıllık Kozluören Mahallesi, 524 yıldır sürdürülen eşsiz bir gelenekle yine renkli görüntülere sahne oldu.

MAHALLE 1 GÜNLÜĞÜNE KADINLARA EMANET EDİLDİ

Her yıl düzenlenen Geleneksel Yağlı Güreş ve Kadınlar Günü Pilav Şenliği kapsamında, yönetim 1 günlüğüne kadınlara devredildi.

CAMİDEN ANONS YAPILDI

Sabahın erken saatlerinde meydanda toplanan erkekler, camiden yapılan anonsun ardından tüm sorumluluklarını eşlerine teslim etti. Mahalle muhtarı mührünü, kahvehaneci ise tepsisini eşine vererek işleri devretti.

JANDARMA BARİKAT KURDU ERKEKLERİN GEÇİŞİNİ ENGELLEDİ

Jandarma ekipleri ise girişleri kapatarak erkeklerin geçişini engelledi. Kadınların yönetimi devralmasının ardından, erkekler mehter takımı eşliğinde mahalle dışındaki alanda düzenlenen yağlı güreş müsabakalarını izlemeye gitti.

BİR GÜNLÜĞÜNE ADETA SALTANAT SÜRDÜLER

Kadınlar ise bir günlüğüne adeta saltanat sürdü. Kimileri eşlerinden devraldıkları işleri yürütürken, kimileri meydanda kurulan etkinliklerde doyasıya eğlendi.