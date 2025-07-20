Kadınlar yönetimi devraldı, erkeklerin mahalleye girmesi 1 günlüğüne yasaklandı

Kadınlar yönetimi devraldı, erkeklerin mahalleye girmesi 1 günlüğüne yasaklandı
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Kadınlar yönetimi devraldı, erkeklerin mahalleye girmesi 1 günlüğüne yasaklandı
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Bursa'nın 722 yıllık Kozluören Mahallesi'nde 524 yıllık gelenek ile yönetim 1 günlüğüne kadınlara devredildi. Sabah saatlerinden itibaren girişleri kapatan jandarma ekipleri erkeklerin mahalleye girişini engelledi. İşleri eşlerine teslim eden erkekler yağlı güreş müsabakalarını izlerken kadınlar da 1 günlüğüne saltanat sürdü.

Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı olan ve geçmişi Osmanlı dönemine dayanan 722 yıllık Kozluören Mahallesi, 524 yıldır sürdürülen eşsiz bir gelenekle yine renkli görüntülere sahne oldu.

Mahalle 1 günlüğüne kadınlara emanet edildi

MAHALLE 1 GÜNLÜĞÜNE KADINLARA EMANET EDİLDİ

Her yıl düzenlenen Geleneksel Yağlı Güreş ve Kadınlar Günü Pilav Şenliği kapsamında, yönetim 1 günlüğüne kadınlara devredildi.

Mahalle 1 günlüğüne kadınlara emanet edildi

CAMİDEN ANONS YAPILDI

Sabahın erken saatlerinde meydanda toplanan erkekler, camiden yapılan anonsun ardından tüm sorumluluklarını eşlerine teslim etti. Mahalle muhtarı mührünü, kahvehaneci ise tepsisini eşine vererek işleri devretti.

Mahalle 1 günlüğüne kadınlara emanet edildi

JANDARMA BARİKAT KURDU ERKEKLERİN GEÇİŞİNİ ENGELLEDİ

Jandarma ekipleri ise girişleri kapatarak erkeklerin geçişini engelledi. Kadınların yönetimi devralmasının ardından, erkekler mehter takımı eşliğinde mahalle dışındaki alanda düzenlenen yağlı güreş müsabakalarını izlemeye gitti.

Mahalle 1 günlüğüne kadınlara emanet edildi

BİR GÜNLÜĞÜNE ADETA SALTANAT SÜRDÜLER

Kadınlar ise bir günlüğüne adeta saltanat sürdü. Kimileri eşlerinden devraldıkları işleri yürütürken, kimileri meydanda kurulan etkinliklerde doyasıya eğlendi.

Mahalle 1 günlüğüne kadınlara emanet edildi

Mahalle 1 günlüğüne kadınlara emanet edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Yaşam
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Yorumlar (10)

Haber YorumlarıÇerkes Ethem:

15 yaşındaki kız çocukları ellerine kumar kâğıdını alıyor, bunun adı da saltanat oluyor. Hayır bu çok yanlış.

Yorum Beğen58
Yorum Beğenme17
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Haber Yorumlarıismail Yasin:

iyice iş zıvanadan çıkmış. saçmalıklar ülkesi olmaya devam ediyoruz...

Yorum Beğen36
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Haber Yorumlarıseennu:

Ya ikinci gün ne yapacaksınız.

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme3
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Haber YorumlarıSelim Adanalı:

yatakta rövanş var

yanıt10
yanıt3
Haber YorumlarıEnder YILDIRIM:

helal size bu bahaneyle erkekler ev işlerinin yanı sıra diğer işleride kadınlara kitleyip güreşe gitmişler ????

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme2
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