Canı sıkılan öğrenci yaptığı şakayla Aydın'ı ayağa kaldırdı

Aydın'ın merkez Efeler ilçesinde saat 17.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan bir öğrenci, "Zafer Ortaokulu'nda yangın var" deyip ihbarda bulundu.

EKİPLER TEYAKKUZA GEÇTİ

İhbar üzerine 112 Acil Çağrı merkezi tarafından bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede Zafer Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerindeki okula itfaiye ekipleri ile birlikte polis ve sağlık ekibi de sevk edildi.

RAHAT BİR NEFES ALDILAR

Bir anda okula giren itfaiye ekiplerini gören okul idaresi ve öğretmenler şaşkınlığını gizleyemezken, herhangi bir yangın izine rastlamayan ekipler, gerçeği öğrenince rahat bir nefes aldı.

ŞAKA OLSUN DİYE ARAMIŞ

Yapılan incelemede okuldaki bir öğrencinin şaka olsun diye asılsız ihbarda bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.