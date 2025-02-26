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Canı sıkılan öğrenci yaptığı şakayla Aydın'ı ayağa kaldırdı

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Aydın'da bir okulda yangın ihbarı ekipleri harekete geçirdi. Derslerin devam ettiği saatte okula gelen itfaiye ekipleri, ihbarın 'şaka olsun' diye bir öğrenci tarafından yapıldığını öğrenince derin bir nefes aldı.

Aydın'ın merkez Efeler ilçesinde saat 17.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan bir öğrenci, "Zafer Ortaokulu'nda yangın var" deyip ihbarda bulundu.

Macera olsun diye itfaiyeyi arayan çocuk Aydın'ı ayağa kaldırdı

EKİPLER TEYAKKUZA GEÇTİ

İhbar üzerine 112 Acil Çağrı merkezi tarafından bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede Zafer Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerindeki okula itfaiye ekipleri ile birlikte polis ve sağlık ekibi de sevk edildi.

Macera olsun diye itfaiyeyi arayan çocuk Aydın'ı ayağa kaldırdı

RAHAT BİR NEFES ALDILAR

Bir anda okula giren itfaiye ekiplerini gören okul idaresi ve öğretmenler şaşkınlığını gizleyemezken, herhangi bir yangın izine rastlamayan ekipler, gerçeği öğrenince rahat bir nefes aldı.

Macera olsun diye itfaiyeyi arayan çocuk Aydın'ı ayağa kaldırdı

ŞAKA OLSUN DİYE ARAMIŞ

Yapılan incelemede okuldaki bir öğrencinin şaka olsun diye asılsız ihbarda bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Macera olsun diye itfaiyeyi arayan çocuk Aydın'ı ayağa kaldırdı

Canı sıkılan öğrenci yaptığı şakayla Aydın'ı ayağa kaldırdı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Yaşam
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