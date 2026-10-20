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Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, AK Parti'ye katıldı

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Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, AK Parti'ye katıldı
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Yeni Yol Partisi'nden istifa ederek bağımsız kalan Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, AK Parti'ye katıldı. Torun'un katılımıyla AK Parti'nin TBMM'deki milletvekili sayısı 281'e yükseldi.

  • Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, AK Parti'ye katılarak 2019'da ayrıldığı partisine geri döndü.
  • Torun'un AK Parti rozetini Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan taktı.
  • Torun'un katılımıyla AK Parti'nin TBMM'deki milletvekili sayısı 281'e yükseldi.

Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, siyasi kariyerine başladığı Ak Parti'ye geri döndü. Daha önce Ak Parti'den iki dönem milletvekili seçilen, ardından Gelecek Partisi'nin kuruluşunda yer alan Torun, bağımsız milletvekilliğinin ardından yeniden AK Parti saflarına katıldı.

ROZETİNİ ERDOĞAN TAKTI

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında parti genel merkezinde toplandı.

AK Parti Genel Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantının başında, partiye katılan Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun için rozet takma töreni düzenlendi.

Torun'un AK Parti rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.

AK PARTİ'NİN MİLLETVEKİLİ SAYISI 281 OLDU

Kani Torun'un AK Parti'ye katılımıyla AK Parti'nin Meclis'teki milletvekili sayısı 281'e yükseldi.

SİYASETE AK PARTİ'DE BAŞLAMIŞTI

Cemalettin Kani Torun, 7 Haziran ve 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde AK Parti'den milletvekili seçilerek TBMM'ye girdi.

2018 genel seçimlerinde milletvekilliği için başvuruda bulunmayan Torun, 2019 yılında AK Parti'den ayrıldı ve Ahmet Davutoğlu liderliğinde kurulan Gelecek Partisi'nin kurucuları arasında yer aldı.

CHP LİSTESİNDEN MECLİSE GİRMİŞTİ

Torun, 2023 genel seçimlerinde muhalefet partileri arasında yapılan seçim iş birliği kapsamında Gelecek Partisi kontenjanından CHP listesiyle Bursa milletvekili seçildi.

Daha sonra Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nin TBMM'de ortak grup oluşturmak amacıyla kurduğu Yeni Yol Partisi'nde yer aldı.

BİR BUÇUK AY BAĞIMSIZ KALDI

31 Ağustos'ta Yeni Yol Partisi'nden istifa eden Torun, milletvekilliği görevini bağımsız olarak sürdürmeye başladı.

Yaklaşık bir buçuk ayın ardından AK Parti'ye katılan Torun, böylece 2019 yılında ayrıldığı partisine geri dönmüş oldu.

Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Haberler.com
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Yorumlar (11)

Haber Yorumlarısuat tufekci:

böyle siyaset olacağına hiç olmasın seçimede gerek yok bu ne kprku anlamadık..

Yorum Beğen11
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Haber YorumlarıApple User:

bu gidişle hepimiz Akp olacağız ??

Yorum Beğen6
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Haber YorumlarıÜnal Karabas:

Allah korusun

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Haber YorumlarıAhmet Aydın null:

maşallah

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Haber Yorumlarımoosncan:

bu kişiye oy verenler millet vekili yapanlar rahatsızdır

Yorum Beğen5
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Haber YorumlarıSerkan Basar:

Nereye Kadar ??

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