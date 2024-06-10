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"Kuduz" karantinasına alınan mahallede arbede çıktı

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Şanlıurfa'da başıboş köpeklerin toplatılmasına karşı çıkan hayvan hakları savunucuları, muhtarlık binasına "Dikkat, kuduz risk bölgesi' yazılı tabelayı astı. Bu durum mahalle sakinleri ile savunucular arasında arbedeye neden oldu. Çıkan olaylarda 3 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da kuduz karantinası ilan edilen Batıkent Mahallesi'nde eylem yapan hayvan hakları savunucuları ile mahalle sakinleri arasında arbede yaşandı.

SALDIRGAN KÖPEK KUDUZ ÇIKINCA BAŞIBOŞ HAYVANLAR TOPLANDI

Batıkent Mahallesi'nde, 4 Haziran'da sokakta yürüyen Mustafa Şahin'e başıboş köpek saldırdı. Kol ve bacağından ısırılan Şahin, Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Diğer yandan Şahin'i ısıran köpek, kuduz çıktı. Bunun üzerine karantina altına alınan Batıkent Mahallesi'nde muhtarı Halil Kaya'nın desteği ile belediye ekipleri, başıboş köpekleri toplamaya başladı.

'Kuduz' karantinasına alınan mahallede arbede çıktı

KÖPEĞE YAPILAN MUAMELE TEPKİLERE NEDEN OLDU

Toplama sırasında bir köpeğe yapılan eziyet, tepkilere neden oldu. Türkiye'nin dört bir yanından Şanlıurfa'ya gelen hayvan hakları savunucuları, dün akşam saatlerinde köpeklerin toplatılmasına karşı eylem yaptı.

'Kuduz' karantinasına alınan mahallede arbede çıktı

MUHTARLIĞA ASILAN TABELA ARBEDEYE NEDEN OLDU

Hayvan hakları savunucuları, bugün de Batıkent Mahallesi Muhtarlığı'nın önünde eylem yaptı. Eylemciler, muhtarlık binasına "Dikkat, kuduz risk bölgesi" yazılı tabelayı astı. Bu sırada mahalle sakinleri ile hayvan hakları savunucuları arasında arbede çıktı. 3 kişi gözaltına alınırken, hayvan hakları savunucuları eylemlerine devam edeceklerini söyledi. 3 kişi, ifadeleri sonrası serbest bırakıldı.

'Kuduz' karantinasına alınan mahallede arbede çıktı

'Kuduz' karantinasına alınan mahallede arbede çıktı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

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Yorumlar (3)

Bükücü:

Bu hayvan severler için, İnsan hayatı hayvan hayatından ucuz hale gelmiş. Böyle hayvan sevgisi olmaz, olamaz. Eğer bir hayvan kuduzsa, tedavisi varsa yapacaksın. Yoksa uyutacaksın. Aksi taktirde ısırdığı insanlar uyuyacak.

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Metehan Eryilmaz:

Protesto edenler birer tane sahiplense sorun çözülür

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Murat saritas:

Bunların hayvan sevgisi artık hayvanlaştı ve kendilerinde hayvan olma yolunda ilerleme kayıtlara geçti önce bunları barınaklara almak gerekli

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