Konya'da Obruk Sayısı Her Geçen Yıl Artıyor

Konya Havzası'ndaki yer altı sularının çekilip, toprağa göçmesi ile oluşan obrukların sayısı 2 bin 500'e ulaştı. Çoğunlukla Karapınar ilçesinde oluşan obruklar, son yıllarda aynı bölgedeki Ereğli, Halkapınar, Emirgazi, Çumra ile Cihanbeyli, Kulu, Yunak, Çeltik ve Altınekin ilçelerinde de görülmeye başlandı. Bunun üzerine AFAD ile Konya Teknik Üniversitesi'ne bağlı Obruk Uygulama, Araştırma Merkezi, risk haritası çıkartmak için harekete geçti. Obruk Uygulama, Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Fetullah Arık, obruk sayısının her geçen gün arttığını belirterek, "Obrukların zaman içerisinde sayılarını tehlikeli derecede artması; başta devletimiz olmak üzere kamu kurumlarını, herkesi ciddi bir şekilde rahatsız etmiş vaziyette. AFAD'ın girişimleri ile bölge içerisinde birkaç tane önemli çalışma gerçekleştirildi. Özellikle MTA'nın yapmış olduğu çalışmalarda obrukların bundan sonra nerede oluşacağı ile ilgili kesin veriler, ortaya konmaya başlandı. Bilinmeyen tek şey var; obrukların hangi dönem çökeceği. Bununla ilgili de modeller geliştiriliyor" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden 2 hafta sonra Konya'da obruklar oluştuğunu hatırlatan Prof. Dr. Arık, "Şu ana kadar bizim bilgilerimize göre; ilk 6 ay içerisinde Karapınar-Konya çevresinde 6-7, Türkiye genelinde de 10'un üzerinde yeni obruk meydana geldi. Özellikle 6 Şubat depremlerinden sonra Karapınar'ın kuzeyinde meydana gelen obruklar ile ilgili bir değerlendirme yapıldı. 6 Şubat depreminde yaklaşık 2 hafta sonra oluşmasından söz ediyoruz. Dolayısıyla depremler ile ilişkisi var mıdır? Geriye dönük çalışmalar yapıldığı zaman, bazı obruklar ile deprem oluş tarihlerinin yakın olduğunu görüyoruz. Ancak bölgede 2 bine varan obrukların pek çoğunun oluşum tarihleri net bilinmediği için; depremlerden dolayı çöktükleri ile ilgili kesin bir sonuç elde edilemedi" diye konuştu.