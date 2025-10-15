Haberler

Karslılar ile Sivaslılar karşı karşıya: Kangal mı yoksa Kafkas çoban köpeği mi?

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Karslılar ile Sivaslılar karşı karşıya: Kangal mı yoksa Kafkas çoban köpeği mi?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars, Ardahan ve Erzurum'da yetiştirilen Kafkas Çoban Köpeği ile Sivas'ın simgesi Kangal, hangi ırkın daha üstün olduğu tartışmasıyla yeniden gündeme geldi. Kafkas köpeği gücü ve dayanıklılığıyla, Kangal ise sadakati ve koruma içgüdüsüyle öne çıkıyor.

Türkiye'nin iki efsane çoban köpeği Kangal ve Kafkas Çoban Köpeği, hayvanseverler arasında yeni bir tartışmanın odağı haline geldi. Kars, Ardahan, Erzurum ve Artvin'de yetiştirilen Kafkas Çoban Köpeği ile Sivas yöresine özgü Kangal, hem fiziksel özellikleri hem de karakterleriyle sık sık karşılaştırılıyor.

KAFKAS ÇOBAN KÖPEĞİ: GÜÇ VE CESARETİN SEMBOLÜ

Kafkas Çoban Köpeği, özellikle soğuk iklimlere ve zorlu arazi koşullarına dayanıklılığıyla biliniyor. Rusya, Gürcistan ve Türkiye'nin kuzeydoğusunda yaygın olan bu ırk, ayı ve kurt gibi yırtıcılara karşı sürüleri korumak için yetiştirilmiş. Erkekleri ortalama 70–90 cm yüksekliğinde ve 90 kilograma kadar ulaşabiliyor. Kalın postu sayesinde kar fırtınalarında bile görevini sürdürebilen bu köpek, sahiplerine karşı oldukça sadık, ancak yabancılara karşı temkinli ve saldırgan olabiliyor.

Karslılar ile Sivaslılar karşı karşıya: Kangal mı yoksa Kafkas çoban köpeği mi?

KANGAL KÖPEĞİ: TÜRKİYE'NİN MİLLİ GURURU

Sivas'ın simgesi olan Kangal köpekleri ise çevikliğini, sadakatini ve koruma içgüdüsünü bir arada barındırıyor. Kangal'ın en belirgin özelliği, dünyanın en yüksek ısırma gücüne sahip köpeklerinden biri olması. Yaklaşık 60–80 cm boyundaki bu ırk, sürülerini korurken stratejik hareket eder; tehditleri önce gözler, sonra müdahale eder. Kangal, ailesine karşı oldukça sevecen, ama sürüsüne zarar verecek bir varlığa karşı ölümüne mücadele eden bir karaktere sahip...

Karslılar ile Sivaslılar karşı karşıya: Kangal mı yoksa Kafkas çoban köpeği mi?

UZMANLAR: İKİSİ DE TÜRKİYE'NİN DEĞERİ

Veteriner uzmanlara göre, Kangal ve Kafkas köpekleri farklı coğrafyaların koruyucuları... Uzmanlar, "Kafkaslar doğunun dağ köylerinde, Kangal ise İç Anadolu'nun açık bozkırlarında üstün performans gösteriyor. Her ikisi de kendi bölgesinin vazgeçilmezi" diyor.

"KAFKAS MI, KANGAL MI?" POLEMİĞİ

Sosyal medyada binlerce yorum alan tartışmada, bazı kullanıcılar "Kafkas daha iri ve caydırıcı" derken, diğerleri "Kangal sadakatiyle fark yaratır" görüşünü savundu. Karslılar ve Sivaslılar arasında esprili atışmaların yaşandığı tartışma, Türkiye'nin yerli köpek ırklarının korunması ve tanıtımı konusundaki farkındalığı da artırdı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Yaşam
Haberler.com
500

Yorumlar (7)

Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Kafkas çoban köpeği daha güçlü ve dayanıklı, Sivas kangal köpeği ise zor şartlarda bile aklınla çözüm bulan bir köpek.. ayırım zor...ancak insanlar için veli kadar deliye de ihtiyaç var sözü çok doğrudur... deli derken de zırdeliden bahsetmedim...anlayan anlamıştır.

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlkurt Asena:

Hepside bizim milli degerlerimiz...Mesei Kayitlara gecilmeli..Masallah...Ama Kangali ayri seviyorum

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıŞevki Sünger:

hepsi iyidir mutlaka gururumuzdur . ama en iyi sürü köpeği çoban köpeği akbaşlardır .zeka olarak ve görev bilinci olarak en üstünü uzman olarak söylüyorum

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Özellikle iç Anadolu'daki akbaş çoban köpeklerinin işi bitince sahibi tarafından dışlandığını konya gezimde gördüm..çok mağdur durumda bir deri bir kemik kalmıştı o sahibinden daha zeki,akıllı ve dost canlısı zavallı akbaşlar...

yanıt1
yanıt0
Haber YorumlarıRamazan Uslu:

Mahalle yanarken birisi saçını tararmış boş tartışmalar

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Artık tüm Türkiye'nin belası! Marketleri de istila edecekler

Artık tüm Türkiye'nin belası! Marketleri de istila edecekler
Kürsüye 200 TL'lik banknotla çıkan Arıkan, alabildiği ürünleri sıraladı

Kürsüye 200 TL'lik banknotla çıkıp alabildiği ürünleri gösterdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri İsrail basınında: Bizi açıkça uyardı

Erdoğan'ın o sözleri İsrail'de manşetlerde: Bizi açıkça uyardı
İşte Adnan Oktar'ın kediciklerle keyif çattığı villanın son hali

İşte kediciklerle keyif çattığı villanın son hali
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.