Karabük'te devam eden orman yangının çıkış nedeni belli oldu

Karabük'ün Eflani ilçesine bağlı Saraycık köyü mevkisindeki ormanlık alanda dün çıkan yangını söndürmek için havadan ve karadan çalışma yürütülüyor.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

Yangına, 9 helikopter, 17 ilk müdahale, 72 arazöz, 17 su ikmal, 5 dozer, greyder, 2 ekskavatör, 9 itfaiye, 13 tanker, 3 treyler, 2 bekoloder, 2 lowbed, 2 ambulans, 1 UMKE, 10 pikap ve 5 arama kurtarma aracı ile 554 personelle müdahale ediliyor.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ BELLİ OLDU, 5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Bu arada Başsavcılık talimatıyla yangınla ilgili yapılan araştırmada, orman içerisinde bulunan kesim sahasında kesim işi yapan 5 kişinin barınma amaçlı kaldıkları çadıra yemek yemek için geldikleri, ardından tekrar orman kesim sahasına çalışmaya gittikleri, daha sonra çadırın tutuşması sonucu yangının meydana geldiği değerlendirildi. Yabancı uyruklu oldukları öğrenilen 5 şüpheli de gözaltına alındı.

ALEVLER KASTAMONU'YA ULAŞTI

Öte yandan alevler, Kastamonu'nun Araç ilçesine de ulaştı. Yangın bölgesine yakın mesafede bulunan Güzelce köyü tedbir amaçlı boşaltıldı, 35 kişi güvenli bölgeye yerleştirildi. Ekiplerin, yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

SINIRDA İKİNCİ YANGIN: 5 YERLEŞİM YERİ BOŞALTILDI

Kastamonu'nun ile Karabük sınırındaki ormanlık alanda bir yangın daha çıktı. Yine Araç ilçesine bağlı olan Karasu Mahallesi ile Akgeçit köyü arasında kalan alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Alevler nedeniyle 5 yerleşim yeri boşaltıldı.

DENİZLİ'DE YANGIN 4 GÜNDÜR SÜRÜYOR

Denzili'de de 4 gündür devam eden orman yangınıyla mücadele sürüyor. Buldan ilçesi Çatak Mahallesi'ndeki otluk alandan 29 Ağustos Cuma günü alevler yükseldi. Yangın kısa sürede yan taraftaki ormana sıçradı ve geniş bir alana yayıldı. Hem şiddetli rüzgar hem de sarp arazi yapısı söndürme çalışmalarını güçleştiriyor.

2 MAHALLE BOŞALTILDI

Yangın nedeniyle Gölbaşı Mahallesi Karadere mevkisi ve Bölmekaya Mahallesi Yukarı mevkisinde tahliye işlemleri başlatıldı. Buralarda elektrik ve su kesintisi yapılırken, mahalle sakinleri de AFAD ve jandarma ekipleri tarafından güvenli bölgeye alınıyor. Buldan ilçe merkezinde ise tedbir amaçlı elektrik kesintisi uygulanıyor.

"YANGIN, ZAMAN ZAMAN BAŞKA CEPHELERDE İLERLİYOR"

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey "Denizli Buldan'daki yangının özellikle batı kısmında ilerlemesini durdurduk, doğu kısmında büyük ölçüde ilerlemesini durdurduk. Şu anda güney ve kuzey hatlarında yoğunlaşıyoruz. Rüzgarın yön değiştirmesi sebebiyle zaman zaman yangın, başka cephelerde ilerlemeye çalışıyor." dedi.

VATANDAŞLAR DA DESTEK VERDİ

Zaman zaman yön değiştiren rüzgar, sahadaki ekiplerin çalışmasını zorlaştırdı. Söndürme çalışmasına mahalle sakinleri de destek verdi. Ormanın içindeki su alma noktalarına da köylüler tankerlerle su taşıdı.

Kaynak: AA / DHA / İHA