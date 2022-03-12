Kar yağışı İstanbul'da etkisini artırdı, sürücüler ilerlemekte güçlük çekti
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Perşembe gününden bu yana İstanbul'da yer yer etkili olan kar yağışı bugün akşam saatlerinde iyice bastırdı. Evlerine dönen vatandaşlar zor anlar yaşarken sürücüler ise ilerlemekte güçlük çekti.
Günlerdir yapılan uyarıların ardından İstanbul'da kar fırtınası etkili olmaya başladı. Akşam saatlerinde aniden bastıran kar yağışı nedeniyle ortalık beyaza büründü.
Cevizlibağ'da araçlarını yol kenarına bırakan vatandaşlar, toplu taşımaya yöneldi. Toplu taşımada da bir yoğunluk oluşurken, kar yağışının ilerleyen saatlerde etkisini artırması bekleniyor.
İstanbul'da akşam saatlerinde aniden bastıran karla birlikte, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında sürücüler zor anlar yaşadı. Sürücüler otomobillerini çıkarmak için yoğun uğraş verdi. O anlar görüntülere yansıdı.
Anadolu Yakası'nın Üsküdar, Ümraniye, Kadıköy, Ataşehir, Beykoz ve Maltepe ilçelerinde günün ilk saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı aralıklarla etkili oluyor. Kar yağışı nedeniyle araçlar zorlukla ilerliyor. Bazı araçlar da kar yağışı nedeniyle rampalarda ilerlemekte zorlandı. Ayrıca vatandaşların da yer yer tipi şeklinde görülen yağış nedeniyle zor anlar yaşadığı gözlendi.
Çekmeköy ve Sancaktepe'de de tipi şeklinde görülen kar yağışı etkili oluyor. Şile otobanında seyreden araçlar yoğun yağıştan ötürü güçlükle ilerliyor.
#Aybar kar fırtınasına karşı alınan önlemleri yeterli buluyor musunuz? #AybarKarFırtınası | #kargeldi | #karyağıyor | #kartatili— Haberler (@Haberler) March 11, 2022