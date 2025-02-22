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Kar yağışı da durduramadı! 5 gündür arazinin ortasında öylece yanıyor

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Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde metro projesi kapsamında yapılan sondaj çalışması sırasında çıkan yangın, kar yağışına rağmen yaklaşık 5 gündür sürüyor. Yanan gazın türünün tespiti için çalışmaların sürdüğü, numunelerin incelendiği bildirildi.

Kartepe ilçesi Dumlupınar Mahallesi Bedir Sokak ile Ulus Caddesi kesişimindeki arazide, 17 Şubat'ta metro projesi kapsamında yapılan sondaj çalışması sırasında 47 metre derinliğe inildiğinde yangın çıktı. Ekipler bölgede önlem alırken, yangın kar yağışına rağmen yaklaşık 5 gündür sürüyor.

NUMUNE ALINDI

Metan gazı kaynaklı olduğu değerlendirilen yangın ile ilgili 18 Şubat'ta itfaiye ekipleri yangın battaniyesi ile alevleri söndürürken; Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'ndan (TÜBİTAK) bölgeye gelen uzman ekipler numune aldı.

Kar yağışı da durduramadı! 5 gündür arazinin ortasında öylece yanıyor

NUMUNELER İNCELENİYOR

Numune alımı ve ölçüm işlemlerinin tamamlanmasının ardından itfaiye ekipleri yangını kontrollü olarak yeniden alevlendirdi. Yanan gazın türünün tespiti için alınan numuneler gönderilirken, incelenmesinin sürdüğü öğrenildi. Bölgede herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için itfaiye, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), polis ve belediye zabıta ekipleri 7/24 esasına dayalı bekleyişlerini sürdürüyor.

Kar yağışı da durduramadı! 5 gündür arazinin ortasında öylece yanıyor

Kar yağışı da durduramadı! 5 gündür arazinin ortasında öylece yanıyor

Kar yağışı da durduramadı! 5 gündür arazinin ortasında öylece yanıyor
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Abdullah Karlıdağ - Yaşam
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Yorumlar (9)

Haber YorumlarıYusuf Abi Abi:

bu ülkenin her yeri değerli, taşı toprağı altın, ama 100 senedir kemalizm yüzünden sömürge, yağma, talan edildi heryer. bu putperest ideolojiden kurtulmadan bu milletin yüzü gülemez.

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Haber YorumlarıC K:

Kurban olayim bi dogalgaz rezervi falan bulmus olmasinlar. Bu kış ortasinda bir zam daha kaldiramam

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Haber Yorumlarıahmet celebi:

benim korkum dogalgaz hattini delip mevcut dogalgaz yaniyor.kayip kacakta yine halka girer tabi ????

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Haber YorumlarıSaffet Akkaya:

sakın petroldür demeyin...!

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Haber YorumlarıDağıstan:

Gaz değil petroldür o petrol. Hemen kazı yapalım , ötv siz akaryakıt satalım

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