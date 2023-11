İzmir'de sağanak yağmur: Cadde ve sokaklar göle döndü

İzmir'de sağanak; cadde ve sokaklar göle döndü (2)

İzmir'de etkili olan sağanak yağmur Konak, Bornova, Balçova ve Karşıyaka ilçelerinde etkili oldu, onlarca işyerini su bastı. Alsancak Kordonboyu suyla doldu. Yağmur suları kaldırım seviyesine kadar geldi. Yoldan geçen araçlar nedeniyle taşan sular bazı işyerlerinde su baskınlarına neden oldu.

Kordonboyu'daki bur kafe çalışanları içeriye dolan yağmur sularını kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştı. İşyeri çalışanlarından Emre Ayaz, 'Dükkanın her tarafına su doldu. Her yer göl gibi oldu. Dükkandaki her şey sırılsıklam. Alsancak'ın kaderi bu. Hem biz hem de müşterilerimiz mağdur oldu" dedi.

Yağmurla birlikte fırtına da etkili oldu. Restoran ve kafeteryalar sürüklenmemesi için dışardaki masa ve sandalyelerini toplamak zorunda kaldı.