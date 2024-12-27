Üye Girişi
Haberler
Narin davasında ikinci gün! Tutuklu sanıklar adliyeye getirildi
Hareketlilik sabah erken saatte başladı
Erdoğan'ın imzasıyla yeni dönem başladı! İşte ÖTV'siz alınabilecek araçlar
Attığı imza yeni dönemi başlattı! İşte ÖTV'siz alınabilecek araçlar
İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanları hızlı trenle birbirine bağlanacak
Tarih verildi! İstanbul'a yeni yılda dev proje
Naylon fatura skandalı ortaya çıkmıştı! Aile Bakanının eşi ve MHP'li vekilin oğlu istifa etti
Aile Bakanının eşi de MHP'li vekilin oğlu da istifa etti

İstanbul ve 10 ilde kuvvetli sağanak yağış alarmı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftanın son iş gününde İstanbul ve 10 il için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. 8 il için de sarı kodlu uyarı verilirken, ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yükseklerde buzlanma, don ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul ve 10 il için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. 8 il için de sarı kodlu uyarı verilirken, ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yükseklerde buzlanma, don ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Marmara'nın batısı, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Eskişehir, Ankara'nın kuzeyinin yüksekleri ile Çankırı çevrelerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

İSTANBUL VE 10 İL İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir'in kuzeyi, Çanakkale'nin iç kesimleri, Bursa, Rize, Bingöl ve Şanlıurfa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması beklendiğinden, ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan, yükseklerde buzlanma, don ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

BUZLANMA VE ÇIĞ UYARISI

İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile yer yer sis ve pus olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi ile buzlanma, don ve ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı da dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği aktarıldı.

8 İLE SARI KODLU UYARI

Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Bitlis, Van, Şırnak ve Hakkari için de sarı kodlu alarm verildi.

İstanbul ve 10 ilde kuvvetli sağanak yağış alarmı

BÖLGELERİMİZDE HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, Kırklareli, Tekirdağ ve Edirne çevreleri ile Bilecik ve Çanakkale'nin yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi ve Bursa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri ile akşam saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar, kıyı kesimlerinde sağanak şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

İstanbul ve 10 ilde kuvvetli sağanak yağış alarmı

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, Eskişehir, Çankırı, Yozgat, Kayseri, Nevşehir ve Sivas çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, Malatya ve Elazığ çevrelerinde yağmur şeklinde olması bekleniyor. Yağışların, bölgenin güneydoğusu ile Erzurum'un güneyi, Bingöl ve Muş çevrelerinde yer yer kuvvetli ve yoğun kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, güneydoğu kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin doğusu ile Şanlıurfa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, doğu kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (50-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor

İstanbul ve 10 ilde kuvvetli sağanak yağış alarmı
Haberler.com / Mahmut Ekinci - Yaşam
img

Esad sonrası yasak kalktı, sokak ortasında satmaya başladılar
img

Rekor kırılacak! Bonservisi için eşi benzeri görülmemiş rakam
img

Hareketlilik sabah erken saatte başladı
500

Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıemre null:

İstanbula komşu olan Edirne Yalova Kırklareli gibi bir kaç il istanbula ilçe yapilmalj ki nufusu bu ilçelere dağılsın ve böylece yoğunluk ve trafik olusmasin istanbulun toprağı küçük metrekareye düşen nufusu normalden fazla olduğu için yoğunluk oluşuyor bu da trafik sorununa ve birçok soruna neden oluyor emin olun birkac il istanbulanilce yapılırsa İstanbul çok daha gzuel olacak dünyayla daha rahat bağlantı saglayacak

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Düzeltme' beklentileri son buldu: Asgari ücret kararı Resmi Gazete'de
Milyonların ek zam beklentisi bu kararla son buldu
Al Shabab, Fatih Terim'i resmen açıkladı
Al Shabab, Terim'i resmen açıkladı
Asgari ücret ile geçinilebileceğini savundu, verdiği örnek şaşırttı
Asgari ücret ile geçinilebileceğini savundu, verdiği örnek şaşırttı
Yatırımcıların yeni gözdesi gremse altın oldu
Yatırımcılar artık onu satın alıyor
Çocuğunun kendisinden olmadığını öğrenen adamdan karısına sıra dışı hediye
DNA testinin sonucunu gördü, karısına sıra dışı bir hediye hazırladı
Anne Yüksel Güran'ın avukatı özür dileyerek açıkladı: Narin'in vücudunda PSA bulundu
Tüm aileden özür dileyerek açıkladı: Narin'in vücudunda bulundu

Son Dakika Haberleri

İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 27 Aralık Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 27 Aralık Sarıçam, Kozan, Ceyhan elektrik kesintisi ne zaman biter? Galatasaray Bankalar Birliğinden çıktı mı? 27 Aralık Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Ereğli, Akşehir, Beyşehir elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 27 Aralık Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi! 27 Aralık Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 27 Aralık Şehzadeler, Salihli, Soma elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bursa elektrik kesintisi! 27 Aralık İnegöl, Gemlik, Mudanya elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Antalya elektrik kesintisi! 27 Aralık Manavgat, Konyaaltı, Serik elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 27 Aralık İslahiye, Nurdağı, Oğuzeli elektrik kesintisi listesi
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.