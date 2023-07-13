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İstanbul'un Altın Boynuz'u Haliç'in kirlilik nedeniyle rengi siyaha döndü

Yaşam Haberleri

İstanbul'un bitmeyen çilesi Haliç'in kirliliği, havadan çekilen görüntülerle tekrar gözler önüne serildi. Haliç, daha önce suyu kahverengiye döndüğü görülen kirlilikle gündeme gelmişti. Şimdi ise Haliç'in büyük bir kısmı siyaha büründü. Kirliliğe rağmen su sporlarına devam edilirken, vatandaşlar balık tutmaya devam ediyor.

İstanbul'un bitmeyen çilesi Haliç'in kirliliği, havadan çekilen görüntülerle tekrar gözler önüne serildi. Daha önce suyu kahverengiye döndüğü görülen Haliç artık kararmaya başladı.

RENGİ SİYAHA BÜRÜNDÜ

Yeniden yaşanan kirlilikle gündeme gelen "Altın Boynuz" olarak adlandırılan Haliç, kararmaya başladı. Daha önce koku nedeniyle yanına dahi yaklaşılamayan Haliç kıyılarının büyük bir kısmı bu sefer siyaha büründü. Haliç'te kirli olmasına rağmen su sporları yapılmaya devam edilirken, vatandaşlar da balık tutuyor.

İstanbul'un Altın Boynuz'u Haliç kirlilik nedeniyle kararıyor

ALGLERDEN DOLAYI RENK DEĞİŞİKLİĞİ OLDUĞU İLERİ SÜRÜLMÜŞTÜ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından daha önce Haliç'te alglerden dolayı renk değişikliği olduğu iddia edilmiş ve 2-3 haftaya düzeleceği açıklaması yapılmıştı.

İstanbul'un Altın Boynuz'u Haliç kirlilik nedeniyle kararıyor

İstanbul'un Altın Boynuz'u Haliç kirlilik nedeniyle kararıyor

İstanbul'un Altın Boynuz'u Haliç kirlilik nedeniyle kararıyor

İstanbul'un Altın Boynuz'u Haliç kirlilik nedeniyle kararıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

İstanbul Haliç Yaşam Güncel Haberler

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Yorumlar (6)

RDK 1903 :

ekrem başkana bu konuda kimse bir şey diyemez. Çünkü adam zaten hiç bir şey yapmıyor .

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Demir Acer :

secimi kaybedeceklerini bildilleri icin bilincli bir sekilde sehrin lagimini oraya veriyorlar

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Anonim:

Seçimi kazanmak için mültecilere vatandaşlık verenlerin stratejisinden daha sağlam bence bu olayı savunduğum yok ama çok saçmalıyorsunuz

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