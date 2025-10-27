Haberler

İstanbul'u sallayan depremin ardından Üşümezsoy asıl tehlikeyi açıkladı

İstanbul'u sallayan depremin ardından Üşümezsoy asıl tehlikeyi açıkladı
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, İstanbul açıklarında meydana gelen 3.7'lik depremin korkulacak bir durum olmadığını söyledi. Karadeniz'in deprem açısından "rahat" bir bölge olduğunu belirten Üşümezsoy, asıl tehlikenin Ege'deki Manisa-Denizli hattında bulunduğunu vurguladı. Üşümezsoy, "Alaşehir, Buldan hattı İncil'de geçen yedi kutsal kilisenin depremle yıkıldığı yer" dedi.

  • İstanbul açıklarında 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
  • Karadeniz bölgesi tektonik olarak sakin ve düşük riskli olarak değerlendiriliyor.
  • Asıl deprem riski Manisa'dan Denizli'ye uzanan Ege hattında bulunuyor.
  • Edirne ve Kırklareli düşük riskli (yeşil) bölgeler olarak sınıflandırılıyor.
  • Son dönemdeki deprem kayıtlarındaki artış, gelişen sismik ağlar nedeniyle gerçekleşti.

Deprem uzmanı Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, İstanbul açıklarında meydana gelen 3.7 büyüklüğündeki depremin korkulacak bir durum oluşturmadığını belirtti. Üşümezsoy, Karadeniz'in tektonik olarak sakin bir bölge olduğunu vurgularken, asıl riskin Manisa'dan Denizli'ye uzanan Ege hattında bulunduğunu söyledi.

"3.7'LİK DEPREM OLDUKÇA KÜÇÜK"

CNN Türk'e değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Karadeniz açıklarında meydana gelen 3.7 büyüklüğündeki depremin oldukça küçük olduğunu ifade etti. "Bu deprem belki bir sismik yansıma bile olabilir. Yaklaşık 500 metre çapında bir alanın yırtılması söz konusu" diyen Üşümezsoy, geçmişte Zonguldak açıklarında 5'in üzerinde depremler yaşandığını da hatırlattı.

Depremin Istranca Dağları'nın kuzeyindeki Sredna Gora çukur bölgesinde meydana geldiğini belirten Üşümezsoy, "Bölge tektonik olarak çok aktif değil. Dolayısıyla burada büyük bir deprem beklemiyoruz" şeklinde konuştu.

"KARADENİZ TÜRKİYE'NİN EN RAHAT BÖLGESİ"

Karadeniz'in deprem açısından "rahat" bir bölge olduğunu yineleyen Üşümezsoy, "Karadeniz'in açılma dönemi çok eskiye dayanıyor. O dönem artık sona erdi. Şimdi çok aktif bir bölge değil ama kıyılarda zaman zaman ters faylar üzerinde 5 ila 5.5 büyüklüğünde depremler yaşanabilir. Ancak bunlar büyük depremler kategorisinde değerlendirilmiyor" ifadelerini kullandı.

"ASIL RİSK EGE BÖLGESİNDE"

Deprem riskine ilişkin en dikkat çeken açıklamasını Ege için yapan Üşümezsoy, "Manisa'dan başlayıp Denizli'ye kadar uzanan bölge, Ege'nin aktif tektoniğinin merkezinde yer alıyor. Alaşehir, Buldan hattı tarih boyunca önemli sarsıntılar yaşamış bölgeler. İncil'de geçen yedi kutsal kilisenin depremle yıkıldığı yerler de burasıdır" dedi.

Simav hattındaki hareketliliğe de değinen Üşümezsoy, bölgedeki depremlerin büyük tehlike oluşturmadığını, daha çok sıcak su hareketleriyle oluşan 'deprem fırtınaları' şeklinde değerlendirilebileceğini söyledi.

"EDİRNE VE KIRKLARELİ RİSK HARİTASINDA YEŞİL"

Trakya bölgesine ilişkin soruları da yanıtlayan Üşümezsoy, "Edirne ve Kırklareli, yaşlı bir Trakya havzasıdır. Dolayısıyla risk haritasında 'yeşil' yani düşük riskli bölgeler arasında yer alıyor. Karadeniz'deki fay hareketleri bu durumu değiştirmez" diye konuştu.

"DEPREM SAYISI ARTMADI, KAYITLAR ARTTI"

Son dönemde depremlerin sıklaştığı yönündeki iddiaları da değerlendiren Üşümezsoy, artışın teknik nedenlere bağlı olduğunu vurguladı: "Artan iletişim imkânları ve gelişen sismik ağlar sayesinde artık çok küçük sarsıntılar bile kayda geçiyor. Bu, deprem aktivitesinin arttığı anlamına gelmez."

Karadeniz'deki son sarsıntının Kuzey Anadolu Fayı'yla ilgisinin bulunmadığını belirten Üşümezsoy, "Endişe edecek bir durum yok" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam
