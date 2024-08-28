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İstanbul'da beklenen sağanak ve dolu yağışı başladı! Feci görüntüler geliyor

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Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'un batı ve kuzey kesimleri ile boğaz çevrelerinde beklenen sağanak yağış dolu ile başladı. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, sel, su baskını, dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulundu. Sağanak yağmurun gün boyu etkili olması beklenirken, beklenen yağış İstanbul'un bazı ilçelerinde dolu ile birlikte başladı. Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Meteoroloji'den İstanbul'un batı ve kuzey kesimleri ve boğaz çevreleri için gök gürültülü sağanak yağış uyarısı gelmişti. Saat verilerek yapılan uyarıların ardından beklenen yağış İstanbul'un bazı ilçelerinde dolu ile başladı. Meteoroloji sağanak yağış nedeniyle sel, su baskını, dolu gibi olumsuzlara karşı dikkatli olun uyarısında bulunmuştu. Öte yandan sağanak yağmurun gün boyu etkili olması bekleniyor.

İstanbul'da beklenen sağanak ve dolu yağışı başladı! Feci görüntüler geliyor

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, İstanbul'un batı ve kuzey kesimleri ile boğaz çevrelerinde beklenen yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak nedeniyle sel, su baskını, dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması uyarısında bulunmuştu.

İstanbul'da beklenen sağanak ve dolu yağışı başladı! Feci görüntüler geliyor

Zira beklenen yağış İstanbul'un bazı ilçelerinde dolu ile birlikte başladı. Sağanak yağmura ve dolu yağışına hazırlıksız yakalan vatandaşlar ve sürücüler ise zor anlar yaşadı.

İstanbul'da beklenen sağanak ve dolu yağışı başladı! Feci görüntüler geliyor

İstanbul'un bazı bölgelerinde etkisini gösteren sağanak vatandaşlara zor anlar yaşattı. Kentin Avrupa ve Anadolu Yakası'nda başlayan yağış bazı bölgelerde gök gürültülü sağanak şeklinde etkili oldu.

İstanbul'da beklenen sağanak ve dolu yağışı başladı! Feci görüntüler geliyor

Taksim, Yenibosna, Beşiktaş, Fatih, Ümraniye gibi ilçelerde sağanak nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Yağışın etkisiyle sürücüler yavaş ilerlerken, vatandaşlar da dükkan tentelerinin altına sığındı. Toplu taşıma kullanan vatandaşlar yağışın geçmesini istasyonların içinden çıkmayarak bekledi.

İstanbul'da beklenen sağanak ve dolu yağışı başladı! Feci görüntüler geliyor

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, yağışın 15.00'e kadar kentin batı ve kuzey kesimleri ile boğaz çevrelerinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirmişti.

Sağanak yağış nedeniyle Sultangazi'de cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Yağış sonrası İsmetpaşa Caddesi göle döndü. Sağanak yağış Taksim'de de etkili oluyor. İstiklal Caddesi'nde sağanak yağışa yakalananlar zor anlar yaşadı.

İstanbul'da beklenen sağanak ve dolu yağışı başladı! Feci görüntüler geliyor

BAHÇELİEVLER'DE EVLERİ SU BASTI

Bahçelievler'de yağış ile birlikte dolu etkili oldu. Evlerin balkonlarına dolu ile doldu. Caddeler sağanak nedeniyle adeta göle döndü.

İstanbul'da beklenen sağanak ve dolu yağışı başladı! Feci görüntüler geliyor

Soğanlı mahallesinde ise etkili olan sağanak yağış nedeniyle evleri su bastı. Vatandaşların su basan evlerden yağmur suyunu tahliye çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Haberler.com / Yaşam

su baskını İstanbul Hava Durumu Yaşam Dünya Haberler

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